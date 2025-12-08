ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં દારૂ-ચરસ અને ડ્રગ્સ મુદ્દે કોંગ્રેસના મહિલા પ્રદેશ પ્રમુખનો ભાજપના મહિલા નેતાઓ પર વળતો પ્રહાર

રિવાબા જાડેજા અને આનંદીબેન પટેલના નિવેદન પર પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલ શું બોલ્યા જાણો...

ભાવનગરમાં કોંગ્રેસ મહિલા પ્રદેશ અધ્યક્ષ દ્વારા સંમેલન
ભાવનગરમાં કોંગ્રેસ મહિલા પ્રદેશ અધ્યક્ષ દ્વારા સંમેલન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 7:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : ભાવનગર શહેરના શિવશક્તિ હોલ ખાતે મહિલા કોંગ્રેસ અંતર્ગત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષની ઉપસ્થિતિમાં દારૂ, ડ્રગ્સ, ચરસ, ગાંજો વગેરે જેવા નશાકારક પદાર્થ અને આવનારી ચૂંટણીને પગલે એક સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મહિલા સંમેલનમાં આવેલા પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ દ્વારા ભાજપની સરકાર ઉપર પ્રહાર કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે તેમને મહિલાઓની સ્થિતિ અને નશાકારક ચીજ વસ્તુઓના વેચાણને પગલે ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે.

મહિલા પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા સંમેલન (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગરમાં કોંગ્રેસ મહિલા પ્રદેશ અધ્યક્ષ દ્વારા સંમેલન

ભાવનગર શહેરના શિવશક્તિ હોલ ખાતે ભાવનગર શહેર પ્રમુખ લાલભા ગોહિલ તેમજ સ્થાનિક મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સંમેલનમાં પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ગીતાબેન પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગુજરાતમાં દારૂ, ડ્રગ્સ, ચરસ, ગાંજો જેવા નશાકારક પદાર્થોને પગલે સરકાર સામે આકરા પ્રહારો કર્યા છે. નશાકારક પદાર્થોને પગલે મહિલાઓને સીધી અસર થતા હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે.

મહિલા પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા સંમેલન
મહિલા પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા સંમેલન (ETV Bharat Gujarat)
મહિલા પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા સંમેલન
મહિલા પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા સંમેલન (ETV Bharat Gujarat)

સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં દારૂ ડ્રગ્સ સામે મારા સંમેલન: ગીતાબેન પટેલ

ભાવનગર આવેલા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ મહિલા અધ્યક્ષ ગીતાબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં મારા પ્રવાસ ચાલી રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરથી રાજકોટ, જૂનાગઢ, ભાવનગર અને હવે બોટાદ જઈશું. મહિલા સંગઠનને મજબૂત કરવા માટે આવનારી ચૂંટણીઓ તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી આવી રહી છે તેમાં 50 ટકા મહિલાને લડાવવાની હોવાથી મહિલાઓને આગળ રાખવા માટે અને ચૂંટણીમાં લડવા માટે મજબૂત કરવાને પગલે હું અહીંયા આવી છું.

મહિલા ભાજપ નેતાઓને વળતો પ્રહાર
મહિલા ભાજપ નેતાઓને વળતો પ્રહાર (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાતમાં દારૂ ડ્રગ્સને પગલે મહિલાને ભોગવવું પડે

ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ મહિલા સંગઠનના ગીતાબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ઘણા સમયથી ગુજરાતની અંદર ડ્રગ્સ, ચરસ, ગાંજા, દારૂ મળી રહ્યા છે તેના કારણે મહિલાઓને ભોગવવું પડે છે, અને મહિલાની ઉપર અત્યાચાર પણ થાય છે. દારૂ માટે પ્રતિબંધ છે. ગુજરાતને ડ્રાય સ્ટેટ કહેવામાં આવે છે પરંતુ આ ગાંધીના ગુજરાતમાં કહેવા પૂરતો પ્રતિબંધ છે. એક બાજુ સરકાર ગિફ્ટ સિટીના ફાઇવ સ્ટાર હોટલમાં દારૂની મંજૂરી આપે છે અને દારૂ મળી રહે છે. જ્યારે બીજી બાજુ એવું જાહેર કર્યું છે કે ગુજરાત એક નશાબંધી રાજ્ય છે. મહિલા કોંગ્રેસ આવતા દિવસોમાં જનતા રેડ પાડી મિસકોલ મારી પ્રદેશમાં પણ જાણ કરવામાં આવશે અને તેના પર પગલાં લેવામાં આવશે.

ઇટીવીના પ્રશ્નને પગલે ભાજપ મહિલા નેતાઓને જવાબ

ભાવનગર આવેલા મહિલા કોંગ્રેસ પ્રદેશના અધ્યક્ષ ગીતાબેન પટેલ કયું હતું કે, આનંદીબેન પટેલે જે નિવેદન આપ્યું છે તેના પહેલા જણાવી દઉં કે રિવાબા જાડેજાએ નિવેદન આપ્યું હતું કે ગુજરાતની અંદર સંપૂર્ણપણે મહિલાઓ સુરક્ષિત છે ત્યારે મેં જવાબ આપ્યો હતો, બહુચરાજીની સભામાંથી કે મહિલાઓ ક્યાં સુરક્ષિત છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષની અંદર 9,000 થી વધુ મહિલા પર અત્યાચાર કરવામાં આવ્યા છે, અને તેના ઓનપેપર કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે.

ગીતાબેન પટેલ
ગીતાબેન પટેલ (ETV Bharat Gujarat)

બળાત્કારના કેસો વધ્યા ગુજરાતમાં નથી મહિલા સુરક્ષિત

ગીતાબેન પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, બીજી વાત કરું તો દર વર્ષે 634 મહિલા પર બળાત્કારના કિસ્સાઓ ઓન પેપર નોંધાય છે. ત્યારે આટલા કેસો નોંધાતા હોય તો ગુજરાત સુરક્ષિત ગણાય જ નહીં. પાંચ વર્ષની દીકરીથી લઈને 55 વર્ષ સુધીની મહિલા સુધી ઉપર અત્યાચાર અને બળાત્કારના કિસ્સાઓ બન્યા છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં 14 કિસ્સાઓ એવા બન્યા છે, જેમાં એક મહિલા ઉપર ચારથી પાંચ લોકોએ બળાત્કાર કર્યો હોવાના કિસ્સા જ બન્યા છે, એને કઈ રીતે રહેવાબા કહી શકે ગુજરાતમાં મહિલા સુરક્ષિત છે. મહિલા ક્યાંય સુરક્ષિત નથી. ગૃહમંત્રી મહિલાના વિકાસની વાત કરતા હોય તો મહિલા ક્યાંય સુરક્ષિત નથી.

આ પણ વાંચો...

  1. ગુજરાતમાં દારુબંધીને લઈને UPના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલના નિવેદનનું AAPના રેશમા પટેલે કર્યું સમર્થન
  2. "દશામા કોઈને નડતા હોય તો મારી ત્યાં મૂકી જજો" થરાદમાં સાંસદ ગેનીબેને કરી સમાજને અપીલ

TAGGED:

BHAVNAGAR CONGRESS
BHAVNAGAR NEWS
STATE PRESIDENT GITABEN PATEL
RIVABA JADEJA
CONGRESS WOMEN STATE PRESIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.