ભાવનગરમાં ઢોર સમસ્યા ક્યારે ઉકેલાશે?, મનપા વર્ષે રુ.10 કરોડ ખર્ચે છે, છતાં રસ્તા પર ઢોર યથાવત
મહાનગરપાલિકાની કામગીરી સામે પણ માલધારી સમાજના આગેવાને આક્ષેપ સાથે પ્રશ્નો ઊભા કર્યા.
Published : July 24, 2026 at 9:36 PM IST
ભાવનગર : શહેરમાં 30 વર્ષથી શાસનમાં બેઠેલી ભાજપની સત્તામાં હજુ સુધી ઢોર સમસ્યા હલ થઈ નથી. શહેરમાં ચાર જેટલા ઢોર ડબ્બા છે. આમ છતાં પણ ચોમાસાના સમયમાં વરસાદ બાદ રસ્તા ઉપર અડીંગો જમાવીને બેસી જાય છે. મહાનગરપાલિકા કહે છે કે, અમે ઢોરને પકડી રહ્યા છીએ. બીજી તરફ માલધારી સમાજે પશુપાલકોનું ગૌચર ગુમ થઈ ગયું હોવાથી ના છૂટકે રસ્તા ઉપર પશુઓ છોડવાની ફરજ પડી રહી છે. આમ છતાં પણ મહાનગરપાલિકાની કામગીરી સામે પણ માલધારી સમાજના આગેવાને આક્ષેપ સાથે પ્રશ્નો ઊભા કર્યા હતા.
શહેરમાં ઢોરની સમસ્યાઓ અને કામગીરી
ભાવનગર શહેરમાં ચોમાસાના સમયમાં વરસાદ પૂર્ણ થયા બાદ જાહેર રસ્તા ઉપર ઢોરના અડિંગાઓ જામી જાય છે. જેથી નાના મોટા અકસ્માતો ભૂતકાળમાં થયા છે અને લોકોના જીવ પણ ગયા છે. શાસનમાં બેઠેલા ભાજપના જ પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર પણ ઢોરના પગલે અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવી ચુક્યાં છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે આજે પણ જાહેર રસ્તા ઉપર ઢોર જોવા મળે છે. માર્કેટિંગ યાર્ડ પાસે એક કારચાલક નાનાકડા એવા વાછરડાને અકસ્માત સર્જીને ફરાર થઈ ગયો હોવાનું સ્થાનિકોએ જણાવ્યું. જેથી નાનકડું એવું ગાયનું વાછરડું ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયું હતું. આ સ્થિતિ વચ્ચે મોટા ઢોર પણ રસ્તા વચ્ચે વાહન ચાલકો માટે અકસ્માતને નોતરું આપવા સમાન છે.
મનપાનો એક રાગ પકડીએ છીએ અને વર્ષે કરોડોનો ખર્ચ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના પશુ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી હિતેશ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "મહાનગરપાલિકા દ્વારા ચોમાસાના સમયમાં બે ટીમ બનાવીને ઢોર પકડવામાં આવી રહ્યા છે. ચાલુ મહિનામાં 22 દિવસની અંદર 300 જેટલા ઢોર પકડવામાં આવ્યા છે. મહાનગરપાલિકાના બાલા હનુમાન, અખિલેશ સર્કલ, ચિત્રા અને કુંભારવાડામાં એમ ચાર જેટલા ઢોર ડબ્બા છે. જેમાં આશરે 1500 જેટલા ઢોર રાખવામાં આવ્યા છે. આમ જોઈએ તો વર્ષે ખર્ચ છે ઢોર નિભાવનો 9થી 10 કરોડ રૂપિયા થવા જાય છે."
પશુપાલકો છૂટા મૂકતા દંડનીય કાર્યવાહી
પશુ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી હિતેશ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "શહેરની અંદર ઘણા પશુ માલિકો હોય છે. જેઓ ચોમાસામાં પોતાના પશુઓને છૂટા મૂકી દેતા હોય છે જે બાદમાં ઝડપાઈ જતા હોય છે. મહાનગરપાલિકા આ પહેલી વખત સામાન્ય ઝડપાય તો 3,000નો દંડ લે છે. આપણે પશુઓમાં RFID નોંધણી કરી છે અને લાયસન્સ પણ આપીએ છીએ, જેનો ખર્ચ 500 રૂપિયા જેવો હોય છે. પહેલી વખત ઢોર પકડાય તો 3000 રૂપિયા દંડ લેવામાં આવે છે. બીજી વખત પકડાય તો 4,500 અને ત્રીજી વખત એકનું એક ઢોર પકડાય એટલે 6000 દંડ લેવામાં આવે છે."
માલધારી સમાજના આગેવાને ગોચરનો ઉઠાવ્યો મુદો
ભાવનગર શહેરમાં ઢોર સમસ્યાને લઇને માલધારી સમાજના આગેવાન ડો. ગૌરાંગ સાટીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર શહેરમાં ઢોરનો પ્રશ્ન પેચીદો છે. અમે માલધારી સમાજે મહાનગરપાલિકામાં આવીને જતા રહેલા અલગ અલગ કમિશનરને વારંવાર રજૂઆતો કરેલી છે. ખાસ શહેરમાં જે ગૌચરણની જગ્યા હોવી જોઈએ અત્યારે રહી નથી અને માત્ર 25 ટકા જગ્યા છે. બે પગાળા આખલા જે અત્યારે સરકાર ચલાવી રહ્યા છે તેના પદાધિકારીઓ દ્વારા ગૌચરણમાં દબાણ કરવામાં આવેલું છે."
પશુપાલકોના પશુ પકડે બિનવારસી નહીના આક્ષેપ
માલધારી સમાજના આગેવાન અને ડો. ગૌરાંગ સાટીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "માલધારીઓને પોતાના પશુને સવારે એક કલાક અને સાંજે એક કલાક છુટા મુકવા પડે છે. જગ્યા નહિ હોવાને કારણે રસ્તા ઉપર પશુઓ આવે છે જો કે તેને પગલે ઘણી ઘટનાઓ બનતા માલધારી સમાજ પણ દુઃખ અનુભવી રહ્યું છે. BMC વાળા દ્વારા પશુપાલકોના ટેગ મારેલા જ પશુઓ પકડવામાં આવે છે. જ્યારે બીન વારસી ઢોર હોય તેને પકડવામાં આવતા નથી અને પ્રથમ વખત અગાઉના કમિશનર સાથે ચર્ચા થઈ હતી કે પ્રથમ વખત 500 દંડ લેવો તેના બદલે આ લોકો સીધા જ 5000 દંડ વસૂલી રહ્યા છે."
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