ભાવનગરની શેત્રુંજી નદીમાં ડ્રોનની મદદથી કેવી રીતે લાખોનું રેતી ચોરીનું કૌભાંડ ઝડપાયું?

ભૂસ્તરશાસ્ત્રી બી.એમ જાળધરા આપેલી વિગત પ્રમાણે ભાવનગર જિલ્લાના શેત્રુંજી નદીના પટ્ટ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રેતી ખનીજ ખોદકામ પ્રવૃત્તિ ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

શેત્રુંજી નદીમાં રેતી ચોરી ઝડપાઈ
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં ખાણ ખનીજ વિભાગ દ્વારા ગેરકાયદેસર થતી ખનનની પ્રવૃત્તિના પગલે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાના ખાણ ખનીજ વિભાગ દ્વારા શેત્રુંજી નદીના પટમાં થતી ખનીજ ચોરીને લઈને ડ્રોનનો ઉપયોગ કરી ખનીજ ચોરોને ઝડપી લીધી છે. ખાણ ખનીજ વિભાગે લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબ્જે લઈને ધોરણસર કાર્યવાહી કરી છે.

ખાણ ખનીજ વિભાગની નદી પટ્ટમાં રેડ
ભાવનગર જિલ્લાના ખાણ ખનીજ વિભાગ દ્વારા જિલ્લામાં થતી ખનન ચોરીને રોકવા માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવટી હોય છે. ત્યારે ભૂસ્તરશાસ્ત્રી બી.એમ જાળધરા આપેલી વિગત પ્રમાણે ભાવનગર જિલ્લાના શેત્રુંજી નદીના પટ્ટ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રેતી ખનીજ ખોદકામ પ્રવૃત્તિ ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ખાણ ખનીજ વિભાગની ટીમ તપાસમાં હતી, ત્યારે તળાજા તાલુકાના દાતરડ ગામે શેત્રુંજી નદીના પટમાં થતી ખનીજ ચોરી ઝડપી લીધી છે. જેમાં કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

ખાણ ખનીજ વિભાગે ઉડાડ્યું ડ્રોન
ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના દાતરડ ગામે શેત્રુંજીના નદીના પટમાં ટ્રેકટર, લોડર સહિતના સાધનો મારફત થતી ચોરીને રોકવા માટે ખાણ ખનીજ વિભાગ દ્વારા ડ્રોન ઉડાડવામાં આવ્યું હતું. ડ્રોન દ્વારા ખાણ ખનીજ વિભાગ દ્વારા થતી ખનીજ ચોરીના પગલે સ્થળ ઉપર પોહચીને રેડ કરી હતી. ખાણ ખનીજ વિભાગ દ્વારા રેતી ખનીજ ખોદકામ કરતા શખ્સોને સાધનો સાથે ઝડપી લીધા છે.

ભાવનગરના ખાણ ખનીજ વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે તળાજા તાલુકાના દાતરડ નદીના પટમાં ચાલતી ખનીજ ચોરીને લઈને ડ્રોન ઉડાડતા સ્થળ ઉપર રેડ કરીને જેસીબી મશીન, એક લોડર, એક ટ્રેક્ટર સહિત આશરે 20 લાખનો મુદ્દામાલ સિઝ કરીને તળાજા પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી આપવામાં સોંપી છે.

