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ભાવનગરના ગેરકાયદેસર મદ્રેસા કેસમાં ભરૂચ કનેક્શનની તપાસ તેજ, SOG મૌલાનાને સાથે રાખી જંબુસર પહોંચી

ભરૂચ SOG અને સ્થાનિક પોલીસના સહયોગથી મૌલાનાના સંપર્કો, અગાઉના સંબંધો અને સંભવિત નેટવર્ક અંગે તપાસ હાથ ધરી હતી.

ભાવનગરના ગેરકાયદેસર મદ્રેસા કેસમાં ભરૂચ કનેક્શનની તપાસ તેજ
ભાવનગરના ગેરકાયદેસર મદ્રેસા કેસમાં ભરૂચ કનેક્શનની તપાસ તેજ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 8:40 PM IST

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ભરૂચ : ભાવનગર જિલ્લાના સિદસર વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે મદ્રેસા ચલાવવાના કેસમાં હવે ભરૂચ કનેક્શન સામે આવતા તપાસ વધુ સઘન બનાવવામાં આવી છે. આ કેસમાં પોલીસ રિમાન્ડ હેઠળ રહેલા મૌલાના મોહમ્મદ શરીફને સાથે રાખીને ભાવનગર સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)ની વિશેષ ટીમ ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસર ખાતે આવેલા દારૂલ કુરાન મદ્રેસા પહોંચી હતી. ટીમે ભરૂચ SOG અને સ્થાનિક પોલીસના સહયોગથી મૌલાનાના સંપર્કો, અગાઉના સંબંધો અને સંભવિત નેટવર્ક અંગે તપાસ હાથ ધરી હતી.

મળતી માહિતી અનુસાર, ચાર દિવસ અગાઉ રાજ્યવ્યાપી મેગા કોમ્બિંગ દરમિયાન ઝડપાયેલા મૌલાના મોહમ્મદ શરીફ હાલ 10 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ હેઠળ છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ તેની ભૂમિકાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય પોલીસ ઉપરાંત કેન્દ્રીય ગુપ્તચર એજન્સીઓ દ્વારા પણ તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

ભાવનગરના ગેરકાયદેસર મદ્રેસા કેસમાં ભરૂચ કનેક્શનની તપાસ તેજ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે, ભાવનગરના સિદસર સ્થિત ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના મકાન નં. 110, 111 અને 112માં હેતુફેર કરીને મદ્રેસા ચલાવવામાં આવતું હતું. દરોડા દરમિયાન મૌલાના મોહમ્મદ શરીફ અબ્બાસભાઈ મરેડિયાના કબજામાંથી ઉર્દૂ અને અરેબિક ભાષામાં લખાયેલા આશરે 15 પુસ્તકો તેમજ તેના દ્વારા લખાયેલી 60 પાનાની ડાયરી સહિતનું સાહિત્ય જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું.

આ તમામ દસ્તાવેજો અને સાહિત્યની તપાસ સંબંધિત એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં મૌલાનાનું ભરૂચ સાથે કનેક્શન સામે આવતાં ભાવનગર SOGની ટીમ તેને સાથે રાખીને જંબુસર પહોંચી હતી.

પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, ભાવનગરમાં આવતાં પહેલાં મૌલાના ભરૂચમાં રહી અભ્યાસ કરતો હતો. આથી તેના સંપર્કમાં રહેલા લોકો, તેની પ્રવૃત્તિઓ અને સંભવિત નેટવર્ક અંગે માહિતી એકત્રિત કરવા માટે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન ભરૂચ SOG અને સ્થાનિક પોલીસ પણ તપાસમાં જોડાઈ છે. આ કેસમાં મૌલાનાને ભાવનગર લાવવા અને તેને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાના આરોપસર યુસુફ આરીફનાઈ મારજ્ઞણી અને અનસ મોહમ્મદસીદીક લાખાણીની અગાઉ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કર્યા બાદ જિલ્લા જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે. દરમિયાન, તપાસના ભાગરૂપે સિદસર વિસ્તારના સ્થાનિક રહેવાસીઓ, મદ્રેસામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓના નિવેદનો પણ નોંધવામાં આવી રહ્યા છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ સમગ્ર મામલાની તપાસ વિવિધ દિશામાં આગળ વધી રહી છે. હાલ તપાસ ચાલુ હોવાથી અંતિમ નિષ્કર્ષ કે અન્ય સંભવિત કાર્યવાહી અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

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