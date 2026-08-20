ભાવનગરમાં નકલી દારૂ પીવાથી મૃત્યુઆંક વધીને 7 થયો, હજુ 39 લોકો સારવાર હેઠળ, કોંગ્રેસે ગૃહમંત્રીનું રાજીનામું માંગ્યું
પીવામાં આવેલો દારૂ ડુપ્લીકેટ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ એક પછી એક દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં એડમિટ થવા લાગતા મામલો ગરમાયો હતો.
Published : August 20, 2026 at 12:14 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 12:48 PM IST
ભાવનગર: જિલ્લાના ખરકડી ગામે યુવાન મિત્રોએ દારૂની પાર્ટી કર્યા બાદ સેવન કરનારાઓની તબિયત બગડતા અને એક વ્યક્તિના મૃત્યુથી પોલીસ એકશનમાં આવી હતી. પીવામાં આવેલો દારૂ ડુપ્લીકેટ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ એક પછી એક હોસ્પિટલમાં એડમિટ થવા લાગતા મામલો ગરમાયો હતો. આ ઘટનામાં મૃત્યુઆંક વધીને 7 થયો છે. જ્યારે 39 લોકો હજુ પણ સારવાર હેઠળ હોવાનું સામે આવ્યું છે. દારૂ પીધા બાદ 45 જેટલા લોકોને અસર થઈ હતી.
ભાવનગરના નાયબ કલેક્ટર અને SDM અક્ષર પી. વ્યાસે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, અમારી પાસે 20 તારીખ સુધીના આંકડા છે તે મુજબ 39 લોકો અત્યારે એડમિટ છે અને 7 લોકોના મોત થયા છે. ગઈકાલે ગાંધીનગર IKD હોસ્પિટલમાંથી એક નેફ્રોલોજિસ્ટની ટીમ આવી છે અને નેફ્રોલોજિસ્ટે બધા દર્દીની મુલાકાત લીધી છે. ઉપરાંત ડોક્ટર અને નર્સિંગની ટીમને દર્દીને કોઈ પ્રકારની તકલીફ ન પડે અને સારવાર આપવા માટે સૂચનો કર્યા છે અને તમામ દર્દીઓને બચાવવા વહીવટી તંત્ર, હોસ્પિટલ પૂર જોશમાં કાર્યરત છે.
'રાજ્યના ગૃહમંત્રી રાજીનામુ આપે પહેલા'
ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ સ્ટેશનની મુલાકાતે પહોંચી હતી. ત્યારે શહેર પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, તમે જુઓ સરકારી તંત્ર હોય ત્યાં સરકાર હોય, ઘોડા છૂટી ગયા પછી તબેલાને તાળા ન હોય. આ ઘટના વિશે વાત કરતા શરીર કાપવા લાગે છે કેટલા બાળકોએ પિતા ગુમાવ્યા હશે, કેટલી બહેનોએ ઘરવાળા ગુમાવ્યા હશે, કેટલી માતાએ દીકરા ગુમાવ્યા હશે. ગૃહમંત્રી કહે છે કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો. આ ડ્રાઈવ કરો પેલી ડ્રાઈવ કરો. ક્યાં હતી અત્યારે તમારી ડ્રાઇવ? પહેલા હું એ કહેવા માંગીશ કે રાજ્યના ગૃહમંત્રી રાજીનામું આપે. પોલીસને કામગીરી કરવા દેવી જોઈએ અને રાજકીય હથકંડા માટે ઉપયોગ બંધ થવો જોઈએ.
બીજી તરફ ઝેરી દારૂ મામલે ભાવનગર રેન્જ આઈજી આર.વી. અસારી દ્વારા પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધીમાં 21 લોકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને 12 ઈસમોને રાઉન્ડ અપ કરાયા છે. તો વરતેજ પોલીસ મથકના 4 કર્મચારીઓને પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
Bhavnagar, Gujarat: A total of 22 people have been affected after consuming spurious liquor. Of these, four have died and 18 are undergoing treatment. Of the 18 patients, two are in critical condition, four are in the ICU, two are on ventilators, and 10 are in stable condition.… pic.twitter.com/V3SI78bbqn— IANS (@ians_india) August 19, 2026
મૃતકોના નામ
- ઉપેન્દ્રસસિંહ ચંરસસિંહ ગોહિલ
- કાર્તિક અસિનભાઇ મકવાણા ઉંમર - 40
- કનકસિંહ હનુભા ગોહિલ ઉંમર - 37
- ધનશ્યામસિંહ જયપાલસસિંહ જાડેજા ઉંમર - 49
- નરેન્દ્રસસિંહ યાદવ, ઉંમર - 47 (મધ્ય પ્રદેશ)
- હિતેશભાઈ દિલીપભાઈ પરમાર, ઉંમર -42
- જય જીતુભાઈ ભટ્ટી, ઉંમર- 35 વર્ષ