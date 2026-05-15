ભાવનગરમાં ગરમીનો પારો 45 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો, વૃદ્ધો-બાળકોને સાવચેત રહેવા અને લોકોને લીંબું શરબત-પાણી પીવા સૂચન
ભાવનગરમાં તાપમાન 45 ડિગ્રી પર પહોંચ્યું છતાં એક પણ લુ લાગવાની ઘટના નહીં, આકરી ગરમીમાં બપોરે 12 થી 4 દરમિયાન બહાર ન નીકળવાની અધિકારીની અપીલ.
Published : May 15, 2026 at 6:29 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં ઉનાળાની આકરી શરૂઆત થઈ ગઈ છે. છેલ્લા 2 અઠવાડિયાથી તાપમાનનો પારો લગાતાર 40 ડિગ્રીથી ઉપર જઈ રહ્યો છે. ગુરુવારના દિવસે તો ભાવનગર શહેરમાં તાપમાન 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી ગયું હતું જેના કારણે બહાર નીકળેલા લોકો માટે સમય ઘાતક બની ગયો હતો. સૂર્યનારાયણ આગના ગોળા વરસાવતા હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જ્યાં બપોરના સમયે વૃદ્ધ અને બાળકો માટે બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બની શકે છે.
જો કે, આટલા ઊંચા તાપમાન છતાં ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં એક પણ લુ લાગવાની ઘટના બની નથી. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના અધિકારી આર કે સિંહાએ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું કે, મહાનગરપાલિકાના વિસ્તારમાં અત્યાર સુધી લુ લાગવાનો કોઈ કેસ નોંધાયો નથી. તેમણે લોકોને અપીલ કરી કે બપોરના 12 થી 4 દરમિયાન જરૂરી ન હોય તો બહાર ન નીકળવું. જો બહાર નીકળવું જ પડે તો કોટનના કપડા પહેરવા, ટોપીનો ઉપયોગ કરવો અને જ્યાં ઊભા રહેવું હોય ત્યાં છાયડામાં ઊભા રહેવું જોઈએ. સાથે જ કોલ્ડ્રિંક્સ અને ચાનું સેવન ઓછું કરવું અને લીંબુ શરબત અને પાણીનું વધુ પ્રમાણમાં સેવન કરવું જોઈએ.
ભાવનગર શહેરમાં ઉનાળાની શરૂઆત થયા બાદ શરૂઆતમાં તાપમાન 40 ડિગ્રીથી નીચે રહેતું હતું. પરંતુ છેલ્લા 2 અઠવાડિયાથી ગરમીનો પારો 40 ડિગ્રીથી ઉપર ગયો છે. પ્રથમ અઠવાડિયામાં તાપમાન 39 થી 42 ડિગ્રી સુધી રહેતું હતું, જ્યારે હાલના અઠવાડિયામાં તે 42 ડિગ્રીને પાર કરી ગયું છે. ગુરુવારે 45 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયા બાદ લોકો માટે બહાર નીકળવું ભારે મુશ્કેલ બન્યું છે.
આ પરિસ્થિતિમાં લોકો કેવી કાળજી લઈ રહ્યા છે તે જાણવા Etv ભારતે સ્થાનિક નાગરિકો સાથે વાતચીત કરી હતી. ભાવનગરના નાગરિક પંકજભાઈ ઉંડવિયાએ જણાવ્યું કે, બે અઠવાડિયાથી તાપમાન 40 ડિગ્રીથી ઉપર છે. ગઈકાલે તો 45 ડિગ્રી તાપમાન હતું. તેમણે કહ્યું કે ખાસ કરીને આ સમયમાં વૃદ્ધ અને બાળકોએ બપોરના સમયે બહાર ન નીકળવું જોઈએ. તેમણે સાકરટેટી અને તરબૂચ જેવી ઠંડી ચીજોનું સેવન કરવા સૂચન કર્યું. પંકજભાઈએ પોતાની સાવચેતી વિશે કહ્યું કે તેઓ બહાર નીકળે ત્યારે વધારે પ્રમાણમાં પાણી પીવાનું અને લીંબુ શરબત પીવાનું રાખે છે.
ભાવનગરના અન્ય નાગરિક હરેશભાઈએ જણાવ્યું કે, તેઓ બહાર નીકળે ત્યારે લીંબુ પાણી અને છાશ વધુ પીવાનું રાખે છે. તેમણે કહ્યું કે તડકામાં રખડવાનું ટાળવું અને બહાર નીકળીએ તો છાયડામાં ઊભા રહેવું. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે બપોરના એક કલાક બાદ ઘરે જતું રહેવું જોઈએ. આમ, હાલના સમયમાં લોકો આકરી ગરમીમાં કાળજીપૂર્વક સમય વિતાવી રહ્યા છે.
તંત્ર દ્વારા સતત અપીલ કરવામાં આવી રહી છે, અને લોકો પણ સ્વયંભૂ સાવચેતી રાખી રહ્યા છે. અધિકારીઓએ ચેતવણી આપી છે કે પાણીનો ઉપયોગ ઓછો થવાથી સમસ્યા વધી શકે છે, તેથી લોકોએ પાણીનું સેવન વધારવું જોઈએ. ભાવનગરમાં હાલ કોઈ લુ લાગવાની ઘટના ન બનવા છતાં, લોકોએ અધિકારીની સૂચનાઓનું પાલન કરવું જરૂરી છે.
