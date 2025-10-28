ETV Bharat / state

ભાવનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદ: મહુવામાં સ્થિતિ બગડી, કૃષિમંત્રીએ લીધી મુલાકાત

છેલ્લા બે દિવસથી ભાવનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે, જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ વલ્લભીપુર, તળાજા અને મહુવામાં નોંધાયો હતો.

ભાવનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદ
ભાવનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : ગત 26 ઓક્ટોબરથી ભાવનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ શરુ થયો છે. ગતરોજ 27 ઓક્ટોબરે પણ મોડી રાત સુધી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસતો રહ્યો. કમોસમી વરસાદની સીધી અસર ખેડૂતોના તૈયાર પાક પર થઈ છે. નુકશાન સામે ખેડૂતોને વળતરની અપેક્ષા છે, આ વચ્ચે રાજ્ય કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી પણ આજે ભાવ ભાવનગર જિલ્લાના ત્રણ તાલુકાની મુલાકાતે છે.

મહુવાની સ્થિતિ કફોડી બની ગઈ

ભાવનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદ: મહુવામાં સ્થિતિ બગડી (ETV Bharat Gujarat)

ઉપરવાસમાં વરસેલા વરસાદના પગલે ભાવનગર જિલ્લાના મહુવામાં પસાર થતી માલણ નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ હતી. મહુવા શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ઘૂસી ગયા, અને શહેરમાં પણ એક ફૂટ જેટલા પાણી ભરાયા હતા. જોકે, પાણી ઉતરવામાં સમય લાગવાથી નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કેટલાક ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયું હતું. અન્ય ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ નદીઓ બે કાંઠે વહેતી હોવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે.

ભાવનગરમાં સાર્વત્રિક વરસાદ
ભાવનગરમાં સાર્વત્રિક વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

ખેતી પાકને 80 ટકા નુકસાન

ETV Bharat સાથે વાત કરતા ખેડૂત આગેવાન ભરતસિંહ વાળાએ જણાવ્યું કે, મહુવાની સ્થિતિ ભયંકર છે. માલણ ડેમમાંથી છોડવામાં આવેલું પાણી સૌથી વધુ ભયજનક છે. ખેતીની વાત કરવામાં આવે તો મહુવા તાલુકામાં ખાસ કરીને મગફળી, કપાસ, મગ અને મઠ વગેરે જેવા પાક થાય છે. હાલમાં આ પાક લણીને ખેડૂતોએ સીધો લાભ લેવાનો હતો. એટલે કે તૈયાર થાળી પીરસાઈ ગઈ હતી, માત્ર આરોગવાની બાકી હતી. પરંતુ તેમાં કુદરતે પાણીનો લોટો ઠાલવી દેતા ખેડૂતના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે.

ખેતી પાકને 80 ટકા નુકસાન
ખેતી પાકને 80 ટકા નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)

સાર્વત્રિક વરસાદી આંકડા

ગત 26 ઓક્ટોબરની રાત્રે આવેલા અનરાધાર વરસાદે સમગ્ર જિલ્લાની હાલત કફોડી કરી નાખી છે. સૌથી વધુ વરસાદ સિહોર અને મહુવા પંથકમાં નોંધાયો હતો. ગતરોજ 27 ઓક્ટોબરના રોજ પણ દિવસભર અને રાત દરમિયાન વરસાદ નોંધાયો હતો.

"મહુવા તાલુકામાં 80 ટકાથી વધારે નુકસાન હોવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. સરકારે સર્વે કરીને વળતર આપવા કાર્યવાહી કરવી જોઈએ." -- ભરતસિંહ વાળા

સોમવારે સવારથી આજે સવારે 6.00 કલાક સુધીમાં વલ્લભીપુરમાં 106 mm, ઉમરાળામાં 59 mm, ભાવનગરમાં 35 mm, ઘોઘામાં 22 mm, સિહોરમાં 52 mm, ગારીયાધારમાં 57 mm, પાલીતાણામાં 42 mm, તળાજામાં 118 mm, મહુવામાં 184 mm અને જેસરમાં 81 mm વરસાદ નોંધાયો છે.

ભાવનગરના પ્રવાસે જીતુભાઈ વાઘાણી
ભાવનગરના પ્રવાસે જીતુભાઈ વાઘાણી (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગરના પ્રવાસે જીતુભાઈ વાઘાણી

ભારે વરસાદ દરમિયાન થયેલી સ્થિતિની સમીક્ષા કરવા રાજ્ય કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી આજે મંગળવારે ભાવનગર જિલ્લાના પ્રવાસે છે. જે દરમિયાન તેઓ સિહોર, મહુવા અને તળાજા પ્રાંત કચેરી ખાતે એક બેઠકનું આયોજન કરશે. આ સાથે તળાજાના રોયલ ગામ અને સિહોરના કાજાવદર ગામની જીતુભાઈ વાઘાણી મુલાકાત લેવાના છે. જેમાં તેઓએ ગામના ખેડૂતો સાથે મુલાકાત કરી સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

BHAVNAGAR UNSEASONAL RAIN
AGRICULTURE MINISTER JITU VAGHANI
BHAVNAGAR JITU VAGHANI VISIT
BHAVNAGAR RAIN FORECAST
UNSEASONAL RAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.