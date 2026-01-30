ભાવનગર ITના વિદ્યાર્થીએ બનાવ્યો 'ઇમ્પોર્ટેડ રોબોટ', ગણિત કે વિજ્ઞાનના સવાલ પૂછો તો પણ જવાબ આપશે
આ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ સમસ્યાનો ઉકેલ શોધવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે ત્યારે આ રોબોટ એક શિક્ષક તરીકેની પણ કામગીરી કરે છે.
Published : January 30, 2026 at 8:24 PM IST
ભાવનગર : શહેરના જ્ઞાનમંજરી ઇનોવેટીવ યુનિવર્સીટીના IT વિભાગના વિદ્યાર્થી દ્વારા એક રોબોટનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. ચેટ GPT, ઈન્ટરનેટ, મોટર વગેરે જેવી સામગ્રીઓ ઉપયોગમાં લેવામાં આવી છે. આ રોબોટ એકલતા મહેસુસ કરવા દેતો નથી.
ભાવનગર શહેરમાં જ્ઞાનમંજરી ઇનોવેટીવ યુનિવર્સિટીમાં આઇટી વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી દ્વારા ઇમ્પોર્ટેડ રોબોટ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ રોબોટ મિત્ર, પિતા અને શિક્ષક તરીકેની પણ કામગીરી કરે છે. વિદ્યાર્થી દ્વારા બનાવવામાં આવેલા રોબોટમાં ટેકનોલોજીનો અને ઇન્ટરનેટ માધ્યમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
વિદ્યાર્થીએ બનાવ્યો એક જાગતો રોબોટ
ભાવનગરની જ્ઞાનમંજરી ઇનોવેટીવ યુનિવર્સિટીમાં યોજાયેલા એક્સપોમાં આઇટી વિભાગમાં ડિપ્લોમા ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં અભ્યાસ કરતા મંત્ર ભટ્ટ દ્વારા એક રોબોટ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ રોબોટને લઈને મંત્ર ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, "અમારો પ્રોજેક્ટ છે ઈમ્પોર્ટેડ રોબોટ છે. જેનું કામ છે, હેન્ડ શેકીગ, લેગ્ઝ મુવમેન્ટ અને તમે કોઈપણ પ્રશ્ન પૂછો તેનો જવાબ આપવા માટે સક્ષમ છે. તમે તેને હિન્દી, ઇંગલિશ અને ગુજરાતીમાં પૂછી શકો છો. તમે ગુજરાતીમાં પૂછી શકો છો કે તમને એકલું લાગે છે, શું કરવું? તો તે તમને જવાબ આપશે કે તમને એકલું લાગે છે, તો મને જણાવી શકો છો.
"આ રોબોટ તમને મિત્ર તરીકે, પિતા તરીકે તેમજ ઘણી રીતે કામ લાગી શકે છે, તમે કોઈપણ ગણિતના સવાલ પૂછો કે વિજ્ઞાનના સવાલ પૂછો તો તેનો જવાબ તેવો આપશે. આથી એમ કહેવું ખોટું નથી કે એક શિક્ષક તરીકેની પણ ભૂમિકા આ રોબોટ ભજવી શકે છે." - મંત્ર ભટ્ટ, વિધાર્થી
રોબોટમાં શું ઉપયોગ કરવામાં આવ્યું છે
એક્સપોમાં મુકાયેલા રોબોટને લઈને નિહાળવા આવતા દરેક લોકોએ રોબોટની સક્ષમતાને જોઈ હતી, ત્યારે મંત્ર ભટ્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ રોબોટ બનાવવા માટે અમે સ્ક્રીન યુઝ કરી છે. આ સાથે જ 16 પ્રકારની મોટર યુઝ કરવામાં આવી છે, જેનાથી રોબોટ મુવમેન્ટ કરી શકે છે. રોબોટ આન્સર આપવા માટે સક્ષમ છે, એ સાથે વોઇસ રેકોર્ડ કરવા માટે તેમજ બધા પ્રકારના સવાલોના જવાબ આપવા માટે પૂરી રીતે સક્ષમ છે."
આજના ખાસ સમયમાં લોકો ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ સમસ્યાનો ઉકેલ શોધવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે ત્યારે આ રોબોટ એક શિક્ષક તરીકેની પણ કામગીરી કરે છે.
આ પણ વાંચો...