ભાવનગરના વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યો અનોખો પ્રોજેક્ટ, જેમાં વરસાદ કે જમીનના તળ સિવાય પણ ખેડૂતોને પાણી મળે

જ્ઞાનમંજરી યુનિવર્સીટીના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ત્રીજી રીતે પાણી મેળવવાની પદ્ધતિ શોધી છે. જો કે આ પદ્ધતિ વિદેશમાં છે, પણ ભારતમાં ક્યાંય ઉપલબ્ધ નથી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 8, 2026 at 2:46 PM IST

ભાવનગર : ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે, વરસાદનુ પાણી અને જમીનના તળ સિવાયનું પાણી ખેડૂતોને ખેતર માટે મળતું નથી. જ્ઞાનમંજરી યુનિવર્સીટીના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ત્રીજી રીતે પાણી મેળવવાની પદ્ધતિ શોધી છે. જો કે આ પદ્ધતિ વિદેશમાં છે, પણ ભારતમાં ક્યાંય ઉપલબ્ધ નથી.

ખેડૂતો માટે પાણીનો સ્તોત્ર વરસાદ, જમીનનું તળ હોય છે. પાણી મેળવવા માટે ભાવનગરની ઇનોવેટીવ જ્ઞાનમંજરી યુનિવર્સીટીના IT વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વિદર્શમાં થતી, પરંતુ ભારતમાં ક્યાંય ના થતી પાણી મેળવવાની ત્રીજી પદ્ધતિ શોધી લીધી છે. ખાસ કરીને તેવા વિસ્તારો જ્યાં વરસાદનું કે તળનું પાણી નથી ત્યાં પાણી પ્રાપ્ત થાય છે.

ભાવનગર શહેરની જ્ઞાનમંજરી ઇનોવેટીવ યુનિવર્સીટીના યોજાયેલા એક્સપોમાં IT વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ખેડૂતો માટે એક પ્રોજેકટ પાણી પ્રાપ્ત કરવા માટે મુક્યો હતો. પાણી મેળવવાની ત્રીજી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરાયો છે. વિદ્યાર્થી કિન્સી ચભાડીયાએ જણાવ્યું હતું કે આ છે, "ફોગ ટુ વોટર હાર્વેસ્ટિંગ જે અમે નેશનલ ઇવેન્ટ Why Are Indianમાં રજૂ કર્યો અને અમે ટોપ 10માં સ્થાન મેળવ્યું. અમે નક્કી કર્યું અને અમે વર્કિંગ પ્રોજેકટ તૈયાર કર્યો. આ કન્સેપ્ટ ઇન્ડિયામાં કોઈની પાસે નથી."

વિદ્યાર્થીઓને કેમ વિચાર આવ્યો

પાણીનો સ્ત્રોત વરસાદ અને જમીનના તળ છે. પાણી બચાવોની ઝુંબેશ સરકાર ચલાવતી હોય છે, પરંતુ પાણી વગર ખેડૂત પાંગળો છે. વિદ્યાર્થી કિન્સી ચભાડીયાએ જણાવ્યું હતું કે,"ભારતમાં આ કન્સેપ્ટ કોઈ પાસે નથી, પણ વિદેશમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. અમને વિચાર આવ્યો કે રાજસ્થાન રણ પ્રદેશ છે, ત્યાં જમીનો છે પણ પાણી નથી. ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જ્યાં જમીન પણ તરસી છે, ત્યાં આસમાન પણ દયા કરે છે. આથી અમને આ વિચાર આવ્યો અને પ્રોજેકટ તૈયાર કર્યો છે."

કઇ રીતે કામ કરે છે પ્રોજેકટ

વિધાર્થી કિન્સી ચભાડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "વર્કિંગ મોડલ અમારું કામ કરે છે, તેમાં DIV કીટ છે. જેટલું ખેતર એટલી મોટી કીટ આવે છે. ફોગ એટલે ધુમ્મસ જેમાંથી પાણી મેળવવાનો આ પ્રોજેકટ છે. ખેતરમાં એક ખાસ પ્રકારનું કપડું લગાવામાં આવે છે. તેમાંથી ધૂમમ્સ પસાર થાય એટલે પાણી કપડાં મારફત છૂટું પડે છે અને એક મુકવામાં આવે ટેન્ક જમીનમાં જેમાં પાણી ભરાવાની શરૂઆત થાય છે. જેટલી ધૂમમ્સ વધે એટલું પાણી મળી રહે છે. આથી પ્રોજેક્ટનું નામ FOG TO WATER HARVESTING આપવામાં આવ્યું છે.

સંપાદકની પસંદ

