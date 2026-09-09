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જ્યાં સૂર્ય પણ કરે છે શિવલિંગને નમન, 50 મીટર પહોળા ભાવનગરના આ શિવાયનો જાણો અદ્ભુત ઇતિહાસ

આ શિવાલયમાં દરેક સીઝનમાં સૂર્યોદયના કિરણો ગર્ભગૃહ સુધી પહોંચે છે, મંદિર 50 મીટર પહોળું છે અને કહેવાય છે કે શિવલિંગની નીચે બીજું શિવલિંગ છે

50 મીટર પહોળા ભાવનગરના આ શિવાયનો જાણો અદ્ભુત ઇતિહાસ
50 મીટર પહોળા ભાવનગરના આ શિવાયનો જાણો અદ્ભુત ઇતિહાસ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2026 at 4:19 PM IST

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ભાવનગર: જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના દરિયાકાંઠે આવેલું ગોપનાથ મહાદેવ મંદિર જિલ્લા સહિત રાજ્યમાં પણ આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. ભાવનગરથી ગોપનાથ સુધી ETV ભારતની ટીમ પહોંચી હતી. ત્યારે ગોપનાથ મહાદેવનો રોચક ઇતિહાસ સામે આવ્યો છે. જેમાં નરસિંહ મહેતા અને ગાય આ બંનેનો ઇતિહાસ જોડાયેલો છે.

ભાવનગર જિલ્લાને સંત ભૂમિ કહેવામાં આવે છે ત્યારે ભાવનગર જિલ્લામાં પૌરાણિક શિવાલયો પણ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. વાત કરવી છે ભાવનગર શહેરથી 75 કિલોમીટર દૂર આવેલા ગોપનાથ મહાદેવની, જે તળાજા તાલુકાના દરિયાકાંઠે આવેલું આ મંદિર ભાવનગર જિલ્લા સહિત રાજ્યમાં પણ યાત્રાનું સ્થળ અને આસ્થાનું સ્થળ માનવામાં આવે છે. ગોપનાથ મહાદેવના ઇતિહાસ સાથે અનેક ઇતિહાસ જોડાયેલા છે. ચાલો જાણીએ આ ઇતિહાસ શું છે અને ભક્તોનો મત શું છે.

જ્યાં સૂર્ય પણ કરે છે શિવલિંગને નમન, 50 મીટર પહોળા ભાવનગરના આ શિવાયનો જાણો અદ્ભુત ઇતિહાસ (Etv Bharat Gujarat)

તળાજાથી 22 કિમી દૂર આવેલું છે ગોપનાથ મહાદેવ

ભાવનગર શહેરથી તળાજા તાલુકાના દરિયાકાંઠે આવેલા ગોપનાથ મહાદેવ ખાતે ETV ભારતની ટીમ પહોંચી હતી. ભાવનગરથી નેશનલ હાઈવે દ્વારા તળાજા અને તળાજા શહેરમાંથી પાછળના ભાગેથી 22 કિલોમીટર ગોપનાથ મહાદેવનો મુખ્ય માર્ગ જાય છે. ETV ભારતની ટીમ પહોંચી ત્યારે દર્શનાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત હતા. અનેક લોકો ભગવાનની પૂજા કરતા જોવા મળ્યા હતા. જો કે, ભગવાન શિવના ગર્ભગૃહમાં પૂજા કરવા માટે ફરજિયાત ધોતી પહેરીને જ પૂજા કરવા દેવામાં આવે છે. તેનો ઇતિહાસ જાણવા માટે સ્થાનિકો સાથે પણ અમે વાત કરી અને ભક્તો સાથે પણ વાત કરી. ચાલો વિગતે જાણીએ.

ગોપનાથ મહાદેવનું મંદિર, ભાવનગર, તળાજા
ગોપનાથ મહાદેવનું મંદિર, ભાવનગર, તળાજા (Etv Bharat Gujarat)

ગોપનાથ મહાદેવના પરિસરમાં પહોંચ્યા બાદ મંદિરની અંદર અમને જેન્તીભાઈ જોશી સાથે વાતચીત થઈ. જેન્તીભાઈ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, ગોપનાથ મહાદેવના ઘણા ઇતિહાસ છે. આપણને સૌથી વધુ રુચે તેવો ઇતિહાસ નરસિંહ મહેતાનો છે. નરસિંહ મહેતાની આ તપસ્થલી કહેવાય છે. અહીં તેમણે તપ કર્યું અને મહાદેવ પ્રગટ થયા હતા. મહાદેવે કહ્યું - માંગો, ત્યારે નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું કે તમારા દર્શનથી આગળ કંઈ માંગવા જેવું રહ્યું નથી, આપને પ્રિય હોય તે આપો.

મંદિરના પ્રાંગણમાં નરસિંહ મહેતાનું પૂતળું
મંદિરના પ્રાંગણમાં નરસિંહ મહેતાનું પૂતળું (Etv Bharat Gujarat)

વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, ત્યારે મહાદેવની કૃપાથી ભગવાન કૃષ્ણ અને તેમની અષ્ટ પટરાણીઓ આવ્યા અને રાસ મંડળ યોજવામાં આવ્યો. અહીં તેની પ્રતિકૃતિ પણ છે. રાસમાં નરસિંહ મહેતા એટલા ખોવાઈ ગયા હતા કે હાથમાં રાખેલી મશાલ હાથમાં જ રહી અને તેમના હાથ પણ સળગી ગયા ત્યાં સુધી તેમને ખ્યાલ રહ્યો નહોતો. આ નરસિંહ મહેતાનો ઇતિહાસ અહીં જોડાયેલો છે. જો કે, શિવાલયના પરિસરમાં નરસિંહ મહેતાની પ્રતિમા પણ મૂકવામાં આવેલી છે.

ગોપનાથ મહાદેવનું શિવલિંગ
ગોપનાથ મહાદેવનું શિવલિંગ (Etv Bharat Gujarat)

બીજો ઇતિહાસ સુરતની ગાય અને રાફડાનો

જેન્તીભાઈ જોશીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, બીજો એક ઇતિહાસ એવો છે કે નરસિંહ મહેતા પછી સુરતની એક ગાય અહીં આવતી હતી અને અહીં એક રાફડો હતો. ગાયનો શેઠ વિચારતો હતો કે આખરે ગાય કેમ દૂધ દોહવા દેતી નથી. આથી તેણે ધ્યાન રાખ્યું અને તે ગાયની પાછળ અહીં સુધી આવ્યો. ત્યારે તેણે જોયું કે ગાય સંપૂર્ણ દૂધ રાફડા ઉપર અર્પણ કરતી હતી. આથી શેઠે રાફડો ખોદાવ્યો અને આજુબાજુના મહારાજાઓના સહયોગથી અહીં મંદિરની સ્થાપના કરી. એવું પણ કહેવાય છે કે અહીં એક ભોંયરું હતું, જેનો એક ભાગ તળાજામાં નીકળતો હતો.

ગોપનાથ મહાદેવના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ
ગોપનાથ મહાદેવના મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ (Etv Bharat Gujarat)

સૂર્ય પણ કરે છે નમન ગોપનાથ દાદાને

જેન્તીભાઈ જોશીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વર્ષોથી અહીં શિવાલયનું જે નિર્માણ થયું છે તેમાં મંદિરની અંદર સૂર્યના કિરણો મૂળ સુધી પહોંચે છે. સામેની તરફ દરિયો છે. જો કે, આપણે સનસેટ જોવાનું વધુ માનતા હોઈએ છીએ, પણ શાસ્ત્રમાં સૂર્યાસ્ત જોવાય નહીં. ત્યારે અહીં સૂર્યોદય થાય છે અને કોઈપણ સીઝન હોય સૂર્યના કિરણો અહીં મંદિરમાં આવે છે. ત્યારે મંદિરની પહોળાઈ 50 મીટરની છે. અહીં અમાસના દિવસે મેળો ભરાય છે. એવું પણ કહેવાય છે કે આજે જે શિવલિંગ છે તેની નીચે પણ એક શિવલિંગ છે.

બાપદાદાના સમયથી ચોરાશીની પરંપરા

ગોપનાથ મહાદેવના મંદિરે બાપદાદાના સમયથી દર્શને આવતા તળાજા તાલુકાના મૂળ ભેંગાળી ગામના રહેવાસી આણંદભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમારા બાપદાદા અહીં આવતા હતા અને હવે હું આવું છું. આમ કહીએ તો હું જાણું છું ત્યાં સુધી 40 વર્ષથી અમે અહીં આવીએ છીએ. વર્ષમાં બે ચોરાશી હોય છે, જેમાં એક પાંચમની અને એક ચોથની. આમ બે વખત ચોરાશી કરવામાં આવે છે. ભોળાનાથની કૃપા એવી છે કે અમારું ધાર્યું દરેક કામ થઈ જાય છે.

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