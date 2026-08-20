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ભાવનગર: ઝેરી દારૂકાંડનો પીડિતોને મળ્યા ગોપાલ ઈટાલિયા; ગૃહમંત્રીને કહ્યા 'રૉયલ સ્ટેગ મંત્રી' કહ્યું - માનવતા હોય એમની પાસે રાજીનામા મંગાય"

ઝેરી દારૂકાંડ મામલે રાજકીય ગરમાવો વધી રહ્યો છે. કૉંગ્રેસ બાદ હવે આપના ધારાસભ્ય દ્વારા સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા

ઝેરી દારૂકાંડ મામલે રાજકીય ગરમાવો વધી રહ્યો છે. કૉંગ્રેસ બાદ હવે આપના ધારાસભ્ય દ્વારા સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા
ઝેરી દારૂકાંડ મામલે રાજકીય ગરમાવો વધી રહ્યો છે. કૉંગ્રેસ બાદ હવે આપના ધારાસભ્ય દ્વારા સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 11:09 PM IST

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ભાવનગર: જિલ્લામાં થયેલા લઠ્ઠાકાંડને પગલે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા ભાવનગર સર ટી હોસ્પિટલમાં ભોગ બનનારની મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા હતા. ગોપાલ ઇટાલીયા દ્વારા બોટાદના બરવાળાના લઠ્ઠા કાંડને યાદ કરીને ભાવનગરમાં થયેલા લઠ્ઠાકાંડ પગલે સરકાર ઉપર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા હતા. ભોગ બનનારને પણ સરકાર ખોટું બોલતા શીખવાડતી હોવાના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. ગોપાલ ઇટાલીયાએ ગૃહમંત્રીને 'રૉયલ સ્ટેગ મંત્રી' કહ્યા હતા.

એ જ હોસ્પિટલ એ જ દર્દીના બેડ ફર્ક ખાલી ત્રણ વર્ષનો

ગોપાલ ઇટાલીયાએ પત્રકારોને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે ભાવનગર જિલ્લામાં બનેલા લઠ્ઠાકાંડમાં ભોગ બનેલાઓની મુલાકાત લીધી પ્રશ્ન પૂછી તે લોકો શું કહેવા માંગે છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, 'ગુજરાતમાં અને ભાવનગરમાં લઠ્ઠાકાંડ થયો તે દુઃખની બાબત છે પણ એના કરતાં વધુ દુઃખની બાબત એ છે કે ત્રણ વર્ષ પહેલાં હું જ્યાં બેઠો છું ત્યાં જ અમે કહ્યું હતું આ સરકાર ભોગ લેશે. ત્યારે એ જ હોસ્પિટલ એ જ ખાટલા અને એ જ સ્થળે દર્દીઓ દાખલ છે.ગુજરાતમાં અલગ અલગ જિલ્લામાં લઠ્ઠાકાંડ થાય છે અને બહેનો વિધવાઓ બને છે.'

ઝેરી દારૂકાંડ મામલે રાજકીય ગરમાવો વધી રહ્યો છે. કૉંગ્રેસ બાદ હવે આપના ધારાસભ્ય દ્વારા સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)
ગૃહમંત્રીને 'રૉયલ સ્ટેગ' મંત્રી કહ્યા

ગોપાલ ઇટાલીયા વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અમારે ગુજરાતના રોયલ સ્ટેગ મંત્રીને પૂછવું છે કે રક્ષાબંધન આવે છે જે બહેનોના ભાઈ છીનવાઈ ગયા તે પણ રોયલ સ્ટેગ મંત્રી પાછા અપાવી શકશે. એ બહેનો કયા હાથના કાંડા ઉપર રાખડી બાંધશે? હિન્દુ-મુસલમાન, હિન્દુ-મુસલમાન કરીને હિન્દુઓના દીકરાઓને રૉયલ સ્ટેગ પીવડાવી મારી નાખ્યા. આ રક્ષાબંધન આવે છે આ બહેનો ક્યાં રાખડી બાંધવા જવાની શુ ભાઈ મંત્રી પાછા અપાવી શકશે?

દેશી દારૂમાં લઠ્ઠાકાંડ તો ઠીક આ તો ઇંગ્લિશ દારૂમાં લઠ્ઠાકાંડ

ગોપાલ ઇટાલીયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ બહેનોની પીડા ગાંધીનગર પહોંચી હોત તો આ લઠ્ઠાકાંડ ના બન્યો હોત. મારો સીધો પ્રશ્ન છે બરવાળા બોટાદના આરોપીઓને અત્યાર સુધીમાં શું સજા કરાવી તેનો જવાબ આપે. ઘટના ઉપર ઘટના બને છે અને સરકાર મોટી વાતો કર્યા કરે છે નિર્દોષ યુવાનોનો ભોગ લેવાય છે અને સરકારની માત્ર વાતો થયા કરે છે.અહીં ઇંગ્લિશ દારૂનો મેન્યુફેક્ચરિંગ દરેક જિલ્લામાં ચાલુ છે. બોટાદમાં લઠ્ઠાકાંડમાં ઇથેનોલ અમદાવાદ થી આવેલુ અને ભાવનગરમાં પણ ઇથોનોલ અમદાવાદથી આવેલું છે. સરકાર કડક હોવાનો દાવો કરે છે ત્યારે કડક હાથે કોની સામે કામ લેવાય છે પ્રજા કે બુટલેગર સામે. ગૃહમંત્રી એમ કહે છે કોઈની ખેર નથી ત્યારે આ બુટલેગરો તેને પણ ઘોળીને પી ગયા છે.

'હું વહીવટદારોનું લિસ્ટ આપીશ'

ગોપાલ ઇટાલીયા વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ સાત લોકો મર્યા છે તેનો પરિવાર નિરાધાર બન્યો છે તેનો આધાર કોણ ? ભાજપ કહે છે દાદાની સરકાર છે આવી સરકાર હોય, દાદાની સરકાર દયાળુ હોય આવો બનાવ બને એટલે થોડો સમય દારૂ બંધ થઈ જાય પછી એનું એ. મેં પોલીસમાં નોકરી કરી છે. ગૃહમંત્રી ઈમાનદારીથી કાર્યવાહી કરવા માંગતા હોય તો મને કે હું 100 વહીવટદારનું લિસ્ટ આપીશ. એલસીબીના પીઆઇ, એસઓજી, આર આર સેલ કયા વહીવટદારની ડિટેલ જોઈએ છે મારી પાસે છે આ લોકો કરોડોના હપ્તા લે છે અને તેને કમલમ સુધી પહોંચાડી દે છે. લોકોને મરવા માટે છોડી દે છે. અંગ્રેજી દારૂમાં લઠ્ઠાકાંડ દેશીમાં તો જોયો છે.

હું નહિ કહું રાજીનામાં આપે પ્રજા પાસે માંગણી કરીશ

ગોપાલ ઇટાલીયા વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હું નહિ કહું કે આ લોકો રાજીનામું આપી દે કારણ કે આનામાં માનવતા નથી. માંગણી એનામાં કરવાની હોય જેનામાં માનવતા હોય મારી માંગણી ગુજરાતની જનતા પાસે છે આ લોકો રાજીનામું નહીં આપે હવે આપણે જાગવું પડશે અને આ લોકોને ભગાડવા પડશે.

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