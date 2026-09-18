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ભાવનગરમાં ગણપતિ પંડાલોને મનપાની મંજૂરી, પણ ફાયર NOC ક્યાં? ETV ભારતની તપાસમાં નિયમોના પાલન પર સવાલ

ભાવનગરમાં ગણપતિ પંડાલોને મનપાની મંજૂરી મળી હોવા છતાં ફાયર વિભાગની NOC લેવામાં આવી ન હોવાની વિગતો સામે આવી છે.

ભાવનગરમાં ગણપતિ પંડાલોને મનપાની મંજૂરી, પણ ફાયર NOC ક્યાં?
ભાવનગરમાં ગણપતિ પંડાલોને મનપાની મંજૂરી, પણ ફાયર NOC ક્યાં? (Canva)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2026 at 11:22 AM IST

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ચીરાગ ત્રિવેદી, ભાવનગર: ભાવનગરમાં ગણપતિ મહોત્સવને લઈને શહેરમાં વિવિધ સ્થળોએ પંડાલો ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. જાહેર કાર્યક્રમોમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થતાં ફાયર સેફ્ટી મહત્વની બની જાય છે. સુરત અને રાજકોટમાં બનેલી આગની ગંભીર ઘટનાઓ બાદ પણ ભાવનગરમાં કેટલાક ગણપતિ પંડાલોને મહાનગરપાલિકાની મંજૂરી મળી હોવા છતાં ફાયર વિભાગની NOC લેવામાં આવી ન હોવાની વિગતો સામે આવી છે. ETV ભારતની તપાસમાં પંડાલોમાં ફાયર સેફ્ટીના સાધનો સહિતના નિયમો અને મંજૂરી પ્રક્રિયાને લઈને અનેક સવાલો ઉભા થયા છે. ખાસ વાત એ છે કે મનપાના મંજૂરી ફોર્મમાં જ જગ્યાનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં ફાયર વિભાગની NOC લેવાની શરત દર્શાવવામાં આવી છે. તો પછી NOC પહેલાં મનપાની મંજૂરી કેવી રીતે મળી?

ફાયર વિભાગે નિયમો જાહેર કર્યા

ભાવનગરના ફાયર વિભાગ દ્વારા ગણપતિ પંડાલોને લઈને 18 જેટલા મુદ્દાઓ સાથે એક જાહેર નોટિસ અને તેમાં નિયમોને જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા જેને પગલે ETV ભારતે ગણપતિ પંડાલોની મુલાકાત કરી હતી જેમાં 18 જેટલા મુદ્દા ફાયર વિભાગે ટાંક્યા છે તેનું ક્યાંય પાલન છે કે કેમ ? આ 18 મુદ્દામાં ઉદાહરણ રૂપે જોઈએ તો ગણપતિને દીવો થાય તેના ઉપરના ભાગે લોખંડના પતરા હોવા જોઈએ. આસપાસમાં ઈલેક્ટ્રીક લાઈન હોય, ટ્રાન્સફોર્મર હોય તેવા બધા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થતો હતો.

ભાવનગરમાં ગણપતિ પંડાલોને મનપાની મંજૂરી, પણ ફાયર NOC ક્યાં? (ETV Bharat Gujarat)

પંડાલોમાં તપાસમાં સામે શું આવ્યું?

ETV ભારત દ્વારા ત્રણ જેટલા સ્થળો ઉપર તપાસ કરવામાં આવી હતી, તેને લઇને સામે આવ્યું હતું કે ગણપતિની મૂર્તિની ઉપરની તરફ કાપડના પડદાઓ લાગેલા હતા જ્યારે ફાયરના સાધનો બન્ને તરફ જોવા મળતા હતા. ક્યાંક એક્ઝિટ અને એન્ટ્રીના બોર્ડ લગાવેલા હતા તો ક્યાંય જોવા મળતા ન હતા. અમે પંડાલોના સભ્ય સાથે વાતચીત કરી છે. માણેકવાડી મિત્ર મંડળના સેક્રેટરી પ્રદીપ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, અમે 19 વર્ષથી ગણપતિ મહોત્સવ કરીએ છીએ. હજારો લોકો અહીં આવે છે, કોર્પોરેશનના જણાવ્યા મુજબ અમે સાધન રાખ્યા છે અને અમે નિયમોનું પાલન કરીએ છીએ.

ભાવનગરમાં ગણપતિ પંડાલોને મનપાની મંજૂરી મળી હોવા છતાં ફાયર વિભાગની NOC લેવામાં આવી નથી
ભાવનગરમાં ગણપતિ પંડાલોને મનપાની મંજૂરી મળી હોવા છતાં ફાયર વિભાગની NOC લેવામાં આવી નથી (ETV Bharat Gujarat)

ફાયર વિભાગે NOC મામલે આપ્યો જવાબ

ફાયર વિભાગ દ્વારા 18 જેટલા મુદ્દાઓ ટાંકવામાં આવ્યા છે. ETV ભારતે ફાયર ઓફિસર પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, છ જેટલી મંજૂરીઓ માંગવામાં આવી છે તેને લઈને અમારી પાસે NOC લેવામાં આવી નથી. જવાહર મેદાનમાં એક ગણપતિ મહોત્સવની NOC લેવામાં આવી છે જ્યારે અન્ય NOC લેવામાં આવી નથી તેને લઈને અમે હાલ સર્વે કરી રહ્યા છીએ.

ભાવનગરમાં ગણપતિ પંડાલોને મનપાની મંજૂરી, પણ ફાયર NOC ક્યાં?
ભાવનગરમાં ગણપતિ પંડાલોને મનપાની મંજૂરી, પણ ફાયર NOC ક્યાં? (Canva)

મંજૂરી કોને આપી? પંડાલોનો શું છે નિયમ?

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના એસ્ટેટ વિભાગના અધિકારી ધવલ પટેલે ETV ભારતને મૌખિક જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકાએ કોઈપણ અધિકારીને જવાબ આપવાનો રહેશે નહીં, તેના માટે નિયંત્રણ અધિકારીની નિમણૂક થઈ છે તેવો પરિપત્ર થયેલો છે. જોકે તેમને મૌખિકમાં જણાવ્યું હતું કે, છ જેટલી મંજૂરી આપવામાં આવી છે તેના ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા છે. આથી ETV ભારત ડેપ્યુટી કમિશનર જે એન મહેતા પાસે પહોંચ્યા હતા.

ભાવનગરમાં ગણપતિ પંડાલોને મનપાની મંજૂરી, પણ ફાયર NOC ક્યાં?
ભાવનગરમાં ગણપતિ પંડાલોને મનપાની મંજૂરી, પણ ફાયર NOC ક્યાં? (ETV Bharat Gujarat)

મંજૂરીના ફોર્મમાં સ્પષ્ટ ફાયર NOC ફરજિયાત

ગણપતિના પંડાલોની મંજૂરી માટે ફોર્મ ભરવાનું હોય છે. જો કે આ ફોર્મ અમે મેળવ્યું હતું ત્યારે એમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે "જગ્યાનો વપરાશ કરતા પહેલા ફાયર વિભાગની NOC

મેળવી લેવાની રહેશે". ડેપ્યુટી કમિશનર જે એન મહેતાએ આ સવાલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, કોર્પોરેશન દ્વારા હાલ છ ગણપતિ પંડાલોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને તેમને લગતા વિભાગની NOC લઈ લેવાની હોય છે, એ મંજૂરી આપવા પર આધાર છે. અમે તપાસ કરાવીશું.

ભાવનગરમાં ગણપતિ મહોત્સવને લઈને શહેરમાં વિવિધ સ્થળોએ પંડાલો ઉભા કરવામાં આવ્યા છે.
ભાવનગરમાં ગણપતિ મહોત્સવને લઈને શહેરમાં વિવિધ સ્થળોએ પંડાલો ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. (ETV Bharat Gujarat)

NOC પહેલા કે પછી અને સત્ય શું?

ETV ભારતની આ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકાના એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જોકે અધિકારીના કહેવા પ્રમાણે, અમે મંજૂરી વપરાશ માટે આપેલી છે જ્યારે ફાયર વિભાગની NOC સંચાલકે લઈ લેવાની રહેતી હોય છે પરંતુ એસ્ટેટ વિભાગનું જે ફોર્મ ભરવામાં આવે તેમાં પણ જગ્યાના વપરાશ પહેલા ફાયર NOC લેવાનું ટાંકવામાં આવેલું છે. સવાલ એ છે કે ફાયર NOC લીધા પહેલા મંજૂરી મળવી જોઈએ ખરા ? જગ્યાનો વપરાશ થયા પછી શું તંત્ર દ્વારા પણ તપાસ કરવામાં આવે છે ખરા ? ETV ભારતના સવાલો બાદ તંત્ર સફાળું જાગ્યું હતું અને તાત્કાલિક NOC લેવા માટે આ પંડાલના સંચાલકોને નોટિસ આપવામાં આવી હોવાનું ફાયર વિભાગ તરફથી જાણવા મળ્યું છે.

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