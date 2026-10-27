ભાવનગર: ઘરના ફળિયા અને વાડામાંથી 29.91 લાખનો ગાંજો ઝડપાયો, મકાન માલિકની ધરપકડ
એસઓજીએ આરોપીને ઝડપીને 59.820 કિલો ગાંજો જેની કિંમત 29,91000 હોય તેને કબ્જે લઈને વલભીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં મુદ્દામાલ સાથે સોંપી ધોરણસર ગુનો દાખલ કર્યો
Published : October 27, 2026 at 10:59 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર SOG દ્વારા વલભીપુર તાલુકાના પાટણા ગામના એક ઘરમાં મોટી માત્રામાં ગાંજો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. ઘરમાંથી ગાંજો મળી આવતા પોલીસે લાખોનો ગાંજો કબ્જે લીધો છે. આ સાથે રહેણાંક ધરાવતા શખ્સને ઝડપી લીધો છે. ધોરણસર મુદ્દામાલ કબ્જે લઈને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
ભાવનગર જિલ્લામાં SOG પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં વલભીપુર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં હતી. આ દરમ્યાન પોલીસે પાટણા ગામે બાતમીને પગલે રેડ કરી હતી. રહેણાક ઘરમાંથી SOG પોલીસને લાખો રૂપિયાનો ગાંજાનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે તમામ મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો હતો. પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસરની કાર્યવાહી ગુન્હો નોંધીને કરવામાં આવી છે.
ભાવનગરની એસ.ઓ.જી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે મળેલી બાતમીના પગલે વલભીપુર તાલુકાના પાટણા ભાલ ઉજવવાવ ટીંબો ગામે રહેતા રણછોડભાઈ રૂપાભાઈ અલગોતરના રહેણાક મકાનમાં રેડ કરી હતી. પોલીસે રણછોડભાઈના ઘરના ફળિયામાં તેમજ ઘરની પાછળના વાડામાંથી 59.820 કિલો ગાંજો ઝડપી લીધો હતો પોલીસે કુલ 128 જેટલા છોડ કબ્જે લઈ ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
એસઓજી પોલીસે રણછોડભાઈ રૂપાભાઈ આલગોતરને ઝડપીને 59.820 કિલો ગાંજો જેની કિંમત 29,91000 હોય તેને કબ્જે લઈને વલભીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં મુદ્દામાલ સાથે સોપી ધોરણસર ગુનો દાખલ કર્યો હતો. આમ SOG પોલીસે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં લાખો રૂપિયાનો ગાંજો ઝડપવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ભાવનગરમાં નશાખોરીનું પ્રમાણ દિવસે-દિવસે વધી રહ્યું છે. થોડા સમય પહેલા જ જિલ્લામાં ઝેરી દારૂ પીવાને કારણે ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ ઉપરાંત અવાર-નવાર નશીલા પદાર્થોના સેવન અને તેની સપ્લાયને લગતા કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવતા રહે છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે, પોલીસ અને પ્રસાશન આ દિશામાં શું કાર્યવાહી હાથ ધરે છે.
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