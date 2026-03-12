ભાવનગરની બેંકમાંથી રજાના દિવસે 7.35 કરોડની ઓનલાઇન લૂંટ, બેંક ગાંધીનગર CID ક્રાઈમ કચેરીએ પહોંચી
પ્રશ્ન એ છે એ રજાના દિવસમાં બેંક બંધ હતી છતાં આ શક્ય કેમ બન્યું. જો કે બેંક ફરીયાદ કરવા ગાંધીનગર દોડી ગયું હતું.
Published : March 12, 2026 at 2:28 PM IST
ભાવનગર : વાત ગળા નીચે ઉતરે તેમ નથી પણ આ ટેક્નોલોજીનો યુગ છે. ભાવનગર શહેરના ગંગાજળીયા તળાવમાં આવેલી ડીસ્ટ્રીક કો ઓપરેટીવ બેંકમાંથી ઓનલાઇન હેકર્સે 7.35 કરોડ ચાર સામાન્ય શખ્સોના ખાતાનો ઉપયોગ કરીને લૂંટી લીધા છે. બેન્ક ગાંધીનગર સીઆઇડી સાઇબર ક્રાઇમમાં ફરીયાદ કરવા દોડી ગઈ હતી. સવાલ એ છે 132 કરોડમાંથી બીજા પૈસા કેવી રીતે બચી ગયા અને કોણ છે આ હેકર્સ?
સાયબર ફ્રોડના કિસ્સાઓ વિશે હાલમાં દેશમાં જાગૃતિ આવી ગઈ છે. લોકો સાયબર ફ્રોડને લઈને જાગૃત પણ બન્યા છે, પરંતુ એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જે જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો. ભાવનગર શહેરની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોપરેટીવ બેંકની ચાર શાખાઓમાંથી ખાતેદારોના ખાતામાંથી હેકર્સ દ્વારા બેંકની મૂળ થાપણ કરોડોમાં હોય તેમાંથી 7.35 કરોડ જેવી રકમ ઉઠાવી ગયા છે. પ્રશ્ન એ છે એ રજાના દિવસમાં બેંક બંધ હતી છતાં આ શક્ય કેમ બન્યું. જો કે બેંક ફરીયાદ કરવા ગાંધીનગર દોડી ગઈ હતી.
વર્લ્ડકપની મેચના દિવસે હેકરો દ્વારા હેકરોની ઉઠાંતરી
ભાવનગર શહેરના ગંગાજળીયા તળાવમાં આવેલી ડિસ્ટ્રીક કો. ઓપરેટીવ બેંકમાં 7.35 કરોડો રૂપિયાની રકમ ઓનલાઇન ઉઠાવી લીધી છે. આ બનાવને પગલે બેંકના ચેરમેન રસિકભાઈ ભીંગરાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "આમ તો ઘટના બની શનિવાર સાંજથી આ લોકોની તૈયારી હશે. રવિવારને ધ્યાનમાં રાખીને આ કાવતરું કર્યું છે. સોમવારે સવારે 10.00 કલાકે બેંક ખોલી અને જે ટેબલ સંભાળતા હતા તેને ખોલીને જોયું તો દર રજામાં 50 થી 60 લાખની રકમ મોબાઈલથી ટ્રાન્સફર થતી હોય છે. આમાં 7 કરોડથી વધુનો આંકડો પાર જોયો એટલે તેમને CEOને બોલાવ્યા અને જોયુ તો સાત કરોડ ઉપર રકમ ઉપડી ગઈ હતી, એટલે અમારું જે સોફ્ટવેર છે, તે કંપનીને જાણ કરી અને સિસ્ટમ બંધ કરી દીધી હતી."
"અમારે સોફ્ટવેરવાળા જે કંપનીવાળા હતા, તેને બોલાવ્યા અને તેમાં તપાસ કરી તો ડિસ્ટ્રીક કોપરેટીવ બેંકની ચાર બ્રાન્ચ સીદસર, સુભાષનગર, ભરતનગર અને તળાજા જેમાંથી એક એક વ્યક્તિના ખાતામાંથી કે જે ખેડૂત ખાતેદાર પણ નહોતા. સામાન્ય લોકો હતા, તેના ખાતામાં જ્યાં બેલેન્સ પણ હજાર, 2000 કે 3000 જેવી હોય તેના ખાતાનો ઉપયોગ કરીને 7.35 કરોડ જેવી રકમ આ લોકોએ ઉપાડી લીધી છે." - રસિકભાઈ ભીંગરાડિયા, ચેરમેન
બેંકના ચેરમેન ફરીયાદ કરવા ગાંધીનગર CID ક્રાઈમ કચેરીએ પહોંચ્યા
રસિકભાઈ ભીંગરાડિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ રકમ કોઈ ખાતેદારોની નથી ગઈ. અમારી બેંકની ડિપોઝિટ જેસી બેંકમાં પડી હોય તેમાંથી ઉપડી છે, તેના માટે આંકડો તૈયાર કરી ગઈ કાલે બપોર પછી અમારી ટીમ ગાંધીનગર ગઈ અને એફઆઇઆર લખાવી હતી. નિયમ મુજબ ગાંધીનગર CID સાઇબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં પણ ખરેખર અહીંયા ભાવનગરમાં એફઆઇઆર બને, એટલા માટે એ લોકો અહીંયા આવી કોર્ટમાં જજ સમક્ષ અમે રાખી અમારા માણસ પાસેથી તેના નામની એફઆઇઆર લીધી છે. એફઆઇઆરમાં બધી વિગત અમારી આવી ગઈ છે."
બેંકમાં જ્યાંથી 7.35 કરોડ રૂપિયા ઉપડી ગયા
ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપરેટીવ બેંકના ચેરમેન રસિકભાઈ ભીંગરાડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "આવા બનાવો તો બનતા હોય છે, મારે કોઈ કંપની સામે શંકા નથી પણ જે સોફ્ટવેર હતું તે નબળું કહી શકાય કે આ લોકો માસ્ટર છે, તેમાં ઊંડા ઊતર્યા અને આ કર્યું છે. આ બેંકમાં અમારા વધારાના 132 કરોડ રૂપિયા હતા. તેમાંથી આ 7.35 કરોડ રૂપિયા ઉપડી ગયા છે. અમારી હાલ બેંક બંધ છે નવું સોફ્ટવેર TCS કંપનીનું લેવા માટેની અમારી તજવીજ ચાલુ છે. હજુ એક કે બે દિવસ બેંકની પ્રક્રિયા છે, ત્યારબાદ પુનઃ બેંકને શરૂ કરવામાં આવશે. જો કે બેન્ક ઘટનાથી વાકેફ સોમવારે થઈ અને મંગળવારે ટીમ ગાંધીનગર ગઈ અને બુધવારે સવારે ઓનલાઇન ફરીયાદ નોંધાઈ ગઈ હતી.
