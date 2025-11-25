ભાવનગરમાં 795 KMની ડ્રેનેજ લાઈન, 4 STP પ્લાન્ટ છતાં ગઢેચી-કંસારા વિસ્તારમાં ગંદા પાણીની સમસ્યા, નવા પ્લાન્ટથી ઉકેલાશે?
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં ડ્રેનેજ માટે કામગીરી થતી આવી છે. કંસારા અને ગઢેચી શુદ્ધિકરણ પ્રોજેકટ ચાલે છે પણ તેમાં ગંદુ પાણી વહે છે.
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવ્યા છે. આમ છતાં પણ કંસારા, ગઢેચી સહિત કેટલાક છેવાડાના કુંભારવાડા જેવા વિસ્તારોમાં છેડે ગંદુ ગટરનું પાણી જોવા મળે છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં કેટલા કિલોમીટર ડ્રેનેજ લાઈન પથરાયેલી છે અને કેટલા એસટીપી પ્લાન્ટ છે, તેમજ સુએજનું પાણી આવે છે તેની સામે એસટીપી પ્લાન્ટની કેવી વ્યવસ્થા છે. આખરે આ ગંદા પાણીની વ્યવસ્થા કઈ રીતે દૂર કરવાના પ્રયત્નો છે અને સમસ્યા કેમ સામે આવે છે?
મહાનગરપાલિકાના STP પ્લાન્ટ અને નેટવર્ક
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ડ્રેનેજ વિભાગના અધિકારી એન.વી વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા હસ્તક કુલ ચાર જેટલા એસટીપી પ્લાન્ટ છે. જેની ક્ષમતા 144 એમએલડીની છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું મેઇન રોડ ઉપરનું નેટવર્ક અને અંદરના રોડનું નેટવર્ક કુલ 795 કિલોમીટર અંદાજિત લંબાઈ વાળું છે. આપણે કંસારામાં જે ગંદુ પાણી વહે છે અત્યારે વખત સ્ટોર્મ લાઈનનું પાણી કંસારમાં જતું હતું. તેની અંદર જે તે સમયે ડ્રેનેજનું પાણી ઓવરફ્લો કરી સ્ટ્રોમ લાઈનમાં ભેળવવામાં આવ્યું છે.
સ્ટોર્મ લાઇનમાં ભેળવી દેવાયેલું છે ડ્રેનેજનું પાણી
ડ્રેનેજ વિભાગના અધિકારી એન.વી વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, આ બધું સ્ટ્રોમ લાઈનમાં ભેળવવામાં આવેલા પાણીને અમે ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા સ્ટ્રેસ કરીને તેને સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. નવી લાઈનો મહાનગરપાલિકા દ્વારા મોટી નાખવામાં આવી રહી છે. ડ્રેનેજમાં જે પ્રશ્નો છે તે આવતા વર્ષમાં 100 ટકા પૂર્ણ થઈ જશે. ગઢેચીમાં જે ગંદુ પાણી જાય છે કે કંસારમાં જે ગંદુ પાણી જાય છે. આ બધા પાણી બંધ કરવાના મહાનગરપાલિકા દ્વારા ધનિષ્ઠ પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે. કંસારામાં જે પહેલા પાણી જતું હતું તેમાં 60 થી 70 ટકા ઘટાડો થયો છે. આગામી દિવસોમાં હાલમાં પણ જતું પાણી બંધ કરવાના અમારા પ્રયત્નો છે.
કેટલા અને ક્યાં STP પ્લાન્ટ
વિભાગના અધિકારી એન.વી વઢવાણિયાએ મૌખિક જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર રોજનું અંદાજે 110 MLD જેવું સીવેજનું પાણી જનરેટ થતું હોય છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકા પાસે 144 એમએલડીની સુવિધા છે તેમાં પણ હવે વધારો થવાનો છે. યોજના વિભાગના અધિકારી એ.સી પઢસાળાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ચાર એસટીપી છે જેમાં રૂવાપરી 45 MLD પ્લસ 15 MLD, અકવાડા 92.5 MLD, કુંભારવાડા 30 MLD અને હાલમાં કુંભારવાડા ખાતે નવા એસટીપી માટે 18/2/2025 ના રોજ હોય LOE આપી દીધા છે. આ સાથે ગઢેચી શુદ્ધિકરણ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત મોતીતળાવ રોડ ઉપર અંતમાં નવા એસટીપી 50 એમએલડીનું કામ આયોજનમાં છે.
