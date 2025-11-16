ભાવનગર વનવિભાગ અધિકારીના પત્ની, પુત્ર અને પુત્રીના દાટેલા મૃતદેહ મળ્યા, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
ભાવનગર પોલીસે આ સમગ્ર દિશામાં તપાસ હાથ ધરી છે કે આખરે આ ઘટના કઈ રીતે બની છે.
Published : November 16, 2025 at 5:29 PM IST
ભાવનગર : વન વિભાગના ACFના પત્ની અને બાળકો 7 તારીખથી ગુમ છે, તેવી જાણ ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનના થયા બાદ પોલીસે શોધખોળ હાથ ધરી ત્યારે મળેલી ચોક્કસ બાતમીને આધારે તેમના જમીનમાં દાટેલા મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. જો કે ખુદ અધિકારી શંકાના ઘેરામાં છે. હાલ પોલીસે ઊંડી તપાસ હાથ ધરી છે.
ભાવનગર શહેરના વન વિભાગમાં ઉચ્ચકક્ષાના અધિકારીના પત્નીને બાળકો ગુમ થયા હોવાની નોંધ ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં કરવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા ફોરેસ્ટ અધિકારીના પત્નીને બાળકોની શોધખોળ કરતા બાતમીને આધારે આજે તેમના પત્ની અને બાળકોના દાટેલા મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. જેને લઈને સમગ્ર શહેરમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. જો કે પોલીસે આ સમગ્ર દિશામાં તપાસ હાથ ધરી છે કે આખરે આ ઘટના કઈ રીતે બની છે.
મિસિંગની કરી હતી જાણ પોલીસ સ્ટેશનમાં
ભાવનગર શહેરના વન વિભાગમાં ACF તરીકે ફરજ બજાવતા શૈલેષભાઈ ખાંભલાએ 7 તારીખના રોજ તેમના પત્નીને બાળકો ગુમ હોવાની જાણ ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનને કરી હતી. જેને પગલે પોલીસ દ્વારા તેમના પત્નીની શોધખો હાથ ધરાઈ હતી. જો કે ગુમ થયેલી ઘટનામાં પોલીસને ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારીની પત્ની સહિત તેના બાળકોના મૃત હાલતમાં મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. જેને લઈને તપાસનો ધમધમાટ વધી ગયો છે સમગ્ર ઘટના હચમચાવી નાખે તેવી બની હોવાનું પ્રાથમિક મનાઈ રહ્યું છે.
ક્યાંથી મળ્યા ત્રણ મૃતદેહ
ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારીના પત્ની ગુમ થયાની અરજીને પગલે પોલીસને મળેલી બાતમીને આધારે કાચના મંદિર સામે આવેલા ફોરેસ્ટના ક્વાર્ટર વિસ્તારમાં શંકાના આધારે ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાંથી પોલીસને ત્રણ જેટલા મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. જો કે વન વિભાગના અધિકારી શૈલેષ ખાંભલાએ તેમના પત્ની નૈંનાબેન મિસિંગ હોવાની જાણ ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં કરી હતી. ત્યારે આજે ફોરેસ્ટ વિભાગના ક્વાટર્સ વિસ્તારમાંથી મળી આવેલા ત્રણ મૃતદેહને લઈને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
ફોરેસ્ટ અધિકારી પણ શંકાના દાયરામાં
ભાવનગર જિલ્લાના ડીએસપી નિતેશ પાંડે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગરમાં એસીએફ શૈલેષ ખાંભલા સાત તારીખે ફરિયાદ કરેલી એ તેમના પત્ની નૈનાબેન મિસિંગ છે. રજાના દિવસે સુરતથી અહીંયા આવેલા ત્યારે જુદી જુદી ટીમ બનાવીને શોધખોળ કરી હતી, તેને પગલે મળી રહેલી વન વિભાગમાંથી ચોક્કસ બાતમીના આધારે ફોરેસ્ટ ક્વાર્ટર્સમાં ખોદકામ કરેલાનું જાણવા મળતા તે સ્થળ ઉપર શોધખોળ કરી ખોદકામ કરતા ત્યાંથી ત્રણ જેટલા મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. જેમાં ફોરેસ્ટ અધિકારીના પત્ની અને તેના પુત્ર અને પુત્રીના મૃતદેહ પણ મળ્યા છે. હાલ ફોરેસ્ટ અધિકારી શંકાના દાયરામાં છે. પરંતુ તપાસ ચાલુ છે અને ફોરેન્સિક તપાસ થયા બાદ આગળની હકીકત જણાવી શકાશે.
