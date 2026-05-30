ગીરના જંગલોમાં ફેલાયેલા બેબીસિઓસિસ વાયરસને પગલે ભાવનગર જિલ્લામાં પણ વનવિભાગ હાઈ એલર્ટ પર
ડીસીએફ યોગેશ દેસાઈનું નિવેદન, 50 સિંહોની તપાસ કરી, કોઈ લક્ષણો નથી, સ્ટાફને રોજના રિપોર્ટ કરવાના આદેશ.
Published : May 30, 2026 at 5:10 PM IST
ભાવનગર : ગુજરાતમાં ગીરના જંગલોમાં વિહરતા સિંહોમાં બેબીસિઓસિસ નામના વાયરસને પગલે વન વિભાગ એલર્ટ પર છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લામાં પણ છેલ્લી વસ્તી ગણતરીમાં 100થી વધુ સિંહોની સંખ્યા સામે આવી હતી. હાલમાં આવેલા વાયરસને પગલે ભાવનગર જિલ્લામાં પણ વન વિભાગ સતર્ક બનીને રોજેરોજની સિંહની સ્થિતિને લઈને નજર રાખી રહ્યું છે. ભાવનગર જિલ્લો સિંહો માટેના રહેઠાણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. ત્યારે સિંહો પર આવેલા જોખમ બેબીસિઓસિસ વાયરસથી બચાવવા વનવિભાગ રાતદિવસ નજર રાખી રહ્યું છે.
વનવિભાગની કામગીરી અને સતર્કતા
ગીરના જંગલમાં સિંહોમાં આવેલા બેબીસિઓસિસ નામના વાયરસને પગલે સિંહોના જીવન પર જોખમ મંડરાઈ રહ્યું છે. આ ખતરાને ધ્યાનમાં રાખી ભાવનગર જિલ્લામાં પણ સિંહો હોવાથી વન વિભાગ સતર્ક થઈ ગયું છે. ભાવનગરના ડીસીએફ યોગેશ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર વન વિભાગની વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લી પૂનમ પેટ્રોલિંગના આંકડા પ્રમાણે 50 પ્રાણીઓ નોંધાયેલા છે. આ તમામ 50 પ્રાણીઓની અમારા ડોક્ટર દ્વારા તપાસ કરીને તેઓ સ્વસ્થ હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું છે."
કોઈ લક્ષણો નથી, છતાં રોજ ભરાય છે પત્રક
જુનાગઢ જિલ્લામાં સિંહોના વસવાટને પગલે સામે આવેલા બેબીસિઓસિસ વાયરસને પગલે ભાવનગર ડીસીએફ યોગેશ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે 19 જેટલા પ્રાણીઓને ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને નિરીક્ષણ કર્યું છે. આજની તારીખે અમે કહી શકીએ કે કોઈ લક્ષણો દેખાઈ રહ્યા નથી. તમામ સ્ટાફના સભ્યોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને રોજના રિપોર્ટ કરવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે."
સિંહોની મૂવમેન્ટ પર રોજેરોજનું નિરીક્ષણ
ભાવનગર જિલ્લામાં વન વિભાગ સતર્ક બની ગયું છે. ડીસીએફ યોગેશ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારા સ્ટાફને રોજેરોજના પ્રાણીઓની મૂવમેન્ટ માટે એક પત્રક શેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. જેમાં પ્રાણીઓના સ્વાસ્થ્યને લઈને અને તેની મૂવમેન્ટને લઈને નજર રાખવામાં આવશે અને તેને પગલે રિપોર્ટ કરવામાં આવશે. અત્યારે વન્યજીવનના સ્વાસ્થ્ય માટે અમે સતર્ક બની ગયા છે."
ગીરના સિંહો માટે ખતરો
ગુજરાતમાં ગીરના જંગલોમાં વિહરતા સિંહોમાં બેબીસિઓસિસ નામના વાયરસને પગલે વન વિભાગ એલર્ટ પર છે. ભાવનગર જિલ્લો સિંહો માટેના રહેઠાણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. ત્યારે સિંહો પર આવેલા જોખમથી બચાવવા વનવિભાગ રાતદિવસ નજર રાખી રહ્યો છે. ભાવનગર જિલ્લામાં હાલમાં સિંહોની સંખ્યા સારી છે, પરંતુ વાયરસના ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ સાવચેતીનાં પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે.
