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ભાવનગર: બાંભણિયા ગામે 10 વર્ષના બાળક પર દીપડાના હુમલા બાદ 5 દીપડાઓ પાંજરે

ઘટના બાદ વન વિભાગની ટીમે બાંભણિયા ગામની આસપાસ 3 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં સતત તપાસ અને કાર્યવાહી કરીને અત્યાર સુધીમાં 5 દીપડાઓને પકડી પાંજરે પૂર્યા છે.

ભાવનગર: બાંભણિયા ગામે 10 વર્ષના બાળક પર દીપડાના હુમલા બાદ 5 દીપડાઓ પાંજરે
ભાવનગર: બાંભણિયા ગામે 10 વર્ષના બાળક પર દીપડાના હુમલા બાદ 5 દીપડાઓ પાંજરે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 9:09 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના બાંભણિયા ગામમાં 10 વર્ષના બાળકને દીપડો ઉઠાવી ગયા બાદ વન વિભાગે માનવભક્ષી દીપડાઓને પકડવા માટે ત્વરિત કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ઘટના બાદ વન વિભાગની ટીમે બાંભણિયા ગામની આસપાસ 3 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં સતત તપાસ અને કાર્યવાહી કરીને અત્યાર સુધીમાં 5 દીપડાઓને પકડી પાંજરે પૂર્યા છે.

ભાવનગર: બાંભણિયા ગામે 10 વર્ષના બાળક પર દીપડાના હુમલા બાદ 5 દીપડાઓ પાંજરે
ભાવનગર: બાંભણિયા ગામે 10 વર્ષના બાળક પર દીપડાના હુમલા બાદ 5 દીપડાઓ પાંજરે (ETV Bharat Gujarat)

ક્યાંથી ક્યાંથી પકડાયા દીપડા?

  • પહેલો દીપડો: રામપરા-૧ ગામની સીમ વિસ્તારમાંથી એક માદા દીપડીને ઝડપી લેવામાં આવી હતી.
  • બીજો દીપડો: આસરણા ગામ પાસેથી એક માદા દીપડી પકડાઈ.
  • ત્રીજો અને ચોથો: દૂધાળા-૨ ગામ પાસેથી એક માદા અને તેના એક બચ્ચાને પકડવામાં આવ્યા.
  • પાંચમો: લાઇટ હાઉસ વિસ્તારમાંથી એક દીપડો ઝડપાયો.

મહુવા રેન્જ વન અધિકારી (RFO) ડી. જી. ગઢવીએ જણાવ્યું કે, બાંભણિયા ગામથી 3 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં જેટલા પણ દીપડા હશે તેમને પકડવાની કામગીરી ચાલુ છે. તેમણે લોકોને સલાહ આપી છે કે વાડી-ખેતરમાં જતી વખતે દિવસના સમયે જ જાય અને ઓછામાં ઓછા બે-ત્રણ વ્યક્તિઓ સાથે જાય.

ભાવનગર: બાંભણિયા ગામે 10 વર્ષના બાળક પર દીપડાના હુમલા બાદ 5 દીપડાઓ પાંજરે
ભાવનગર: બાંભણિયા ગામે 10 વર્ષના બાળક પર દીપડાના હુમલા બાદ 5 દીપડાઓ પાંજરે (ETV Bharat Gujarat)

તાલુકામાં અંદાજે 50 જેટલા દીપડા હોવાનું અનુમાન છે. વન વિભાગની ટીમ હાલમાં બાંભણિયા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વધુ તપાસ કરી રહી છે.

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BHAVNAGAR FIVE LEOPARDS CAGED
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