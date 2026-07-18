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ભાવનગરના પ્રથમ ફ્લાય ઓવરમાં વરસાદી પાણીની અજીબ સમસ્યા, વાહનચાલકો પર પડી રહી છે ધારા

ભાવનગરના પ્રથમ ફ્લાય ઓવરમાં વરસાદી પાણી ડ્રેઇન મારફતે ન જતાં અંદરના હોલ્સમાંથી નીચે પડી રહ્યું છે, જેના કારણે વાહનચાલકોને ભારે હાલાકી થઈ રહી છે.

વાહનચાલકો પર પડી રહી છે ધારા
વાહનચાલકો પર પડી રહી છે ધારા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 1:20 PM IST

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ભાવનગર : શહેરના પ્રથમ ફ્લાય ઓવરમાં ચોમાસા દરમિયાન અનોખી સમસ્યા સામે આવી છે. ફ્લાય ઓવર ઉપર ભરાતું વરસાદી પાણી ડ્રેઇન મારફત બહાર જવાના બદલે અંદરના નાના હોલ્સમાંથી નીચે પડતાં વાહનચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ રહ્યા છે. નીચે પસાર થતી વખતે ક્યાંય રાહત મળવાને બદલે માથે પાણીના ધારા પડતાં અકસ્માતનો ભય પણ ઊભો થયો છે.

ભાવનગર શહેરના પ્રથમ બનેલા એકમાત્ર ફ્લાય ઓવરમાં વરસાદી પાણીની સમસ્યા સામે આવી છે. ફ્લાય ઓવર ઉપર પાણી ભરાતાં તે ડ્રેઇન મારફતે રસ્તા પર વહી જવાને બદલે નીચેના રોડ પર ધારા સ્વરૂપે પડતું હોવાના કારણે વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

ભાવનગરના પ્રથમ ફ્લાય ઓવરમાં વરસાદી પાણીની અજીબ સમસ્યા (Etv Bharat Gujarat)

ફ્લાય ઓવર નીચે ચાલવાથી વરસાદમાં ભીંજાવું પડતું નથી, પરંતુ અહીં સ્થિતિ ઉલટી છે. બ્રિજના ઉપરના ભાગે પાણી ભરાતાં તે અંદરના ભાગે આવેલા નાના હોલ્સમાંથી નીચે પડી રહ્યું છે. પરિણામે નીચે પસાર થતા વાહનચાલકો પર પાણીની ધારા રૂપે પડતાં મુશ્કેલી વધી છે.

ભાવનગરના પ્રથમ ફ્લાય ઓવરમાં વરસાદી પાણી ડ્રેઇન મારફતે ન જતાં અંદરના હોલ્સમાંથી નીચે પડી રહ્યું છે
ભાવનગરના પ્રથમ ફ્લાય ઓવરમાં વરસાદી પાણી ડ્રેઇન મારફતે ન જતાં અંદરના હોલ્સમાંથી નીચે પડી રહ્યું છે (Etv Bharat Gujarat)

આ મામલે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના કુંભારવાડા વોર્ડના કોંગ્રેસના નગરસેવક કિશન મેરેએ જણાવ્યું હતું કે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું ભ્રષ્ટ ખાતું હોય તેમ કામ કરી રહ્યું હોય એવું લાગી રહ્યું છે. પ્રથમ ચોમાસામાં જ ફ્લાય ઓવર ઉપર પાણી ભરાઈ રહ્યું છે અને નીચે બુંદબુંદ સ્વરૂપે પાણી પડી રહ્યું છે. આ કારણે ફ્લાય ઓવર બ્રિજમાં ભ્રષ્ટાચારની ગંધ આવી રહી હોય એવું લાગી રહ્યું છે.

ભાવનગરનો પ્રથમ ફ્લાય ઓવર
ભાવનગરનો પ્રથમ ફ્લાય ઓવર (Etv Bharat Gujarat)

બીજી તરફ, રોડ વિભાગના અધિકારી સૂર્યદીપસિંહે જણાવ્યું હતું કે દેસાઈનગરથી શાસ્ત્રીનગર તરફ આવવાના નીચેના સર્વિસ રોડમાં ઉપરના ભાગેથી પાણી પડવાની ઘટના સામે આવી છે. વાહનો ચાલતા હોય તેમાંની માટી અને અન્ય કચરો ડ્રેઇનમાં જતાં બ્લોકેજ થાય છે, જેના કારણે ફ્લાય ઓવરના અંદરના ભાગે આવેલા હોલ્સમાંથી પાણી પડી રહ્યું છે. અગાઉ પણ અહીં સફાઈ કરાવવામાં આવી હતી અને ફરીથી સફાઈ કરાવવામાં આવશે.

ભાવનગરનો પ્રથમ ફ્લાય ઓવર
ભાવનગરનો પ્રથમ ફ્લાય ઓવર (Etv Bharat Gujarat)

રોડ વિભાગના અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આવતીકાલથી ફરી ડ્રેઇન સાફ કરાવવામાં આવશે, જેથી આ પ્રકારની સમસ્યા ફરી ન થાય. હાલની સ્થિતિમાં ફ્લાય ઓવર ઉપર ભરાતું પાણી નીચે પસાર થતા વાહનચાલકો માટે મુશ્કેલી અને અકસ્માતનો ભય ઉભો કરી રહ્યું છે.

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TAGGED:

BHAVNAGAR FLYOVER
RAINWATER LEAKAGE
DRAINAGE BLOCKAGE
GUJARAT MONSOON 2026
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