ભાવનગરમાં ફાયર વિભાગની મોટી કાર્યવાહીઃ નળ-ગટર કનેક્શન કાપ્યા, કાળિયાબીડ બાદ ક્રેસન્ટમાં બિલ્ડિંગમાં દુકાનો કરી સીલ
કાળિયાબીડમાં 25 દુકાનો સીલ કર્યાના થોડા દિવસોમાં જ ક્રેસન્ટના બુલબુલ કોમ્પ્લેક્સમાં 30 દુકાનો સીલ અને રહેણાક વિસ્તારના નળ-ગટર કનેક્શન કાપાયા.
Published : July 4, 2026 at 1:33 PM IST
ભાવનગર: શહેરમાં ફાયર સેફ્ટી સાધનો વિનાની બિલ્ડિંગો સામે ફાયર વિભાગે આક્રમક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. કાળિયાબીડ બાદ હવે ક્રેસન્ટ સર્કલ સ્થિત બુલબુલ કોમ્પ્લેક્સમાં 30 જેટલી દુકાનો સીલ કરવાની સાથે રહેણાક મકાનોના નળ અને ગટર કનેક્શન કાપી નાખવામાં આવ્યા છે. આ કડક પગલાંથી ફાયર સુરક્ષાના નિયમોની અવગણના કરનારાઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
ફાયર વિભાગ દ્વારા નિયમાનુસાર સાધનો ન ધરાવતી બિલ્ડિંગોને પ્રથમ નોટિસ અપાય છે, અને અમલ ન થાય તો કડક કાર્યવાહી કરાય છે. તાજેતરના બે દાખલાએ સ્પષ્ટ સંદેશો આપ્યો છે.
29 જૂને પ્રથમ કાર્યવાહી
શહેરના કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં આવેલા શિવરંજની કોમ્પ્લેક્સને ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેજર્સ રૂલ્સ-2014ની સૂચિ-3 હેઠળ નોટિસ આપવામાં આવી હતી. નોટિસનો અમલ ન થતાં 29 જૂને ફાયર વિભાગે 25 દુકાનો સીલ કરી દીધી છે.
ક્રેસન્ટમાં બીજી કાર્યવાહી
કાળિયાબીડની કાર્યવાહી બાદ ક્રેસન્ટ સ્થિત બુલબુલ કોમ્પ્લેક્સને પણ નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી. પરંતુ દુકાનદારો અને રહીશોએ ફાયર સાધનો નિયમ મુજબ સ્થાપિત ન કર્યા. તેના પગલે ફાયર વિભાગે 30 દુકાનો સીલ કરી દીધી અને રહેણાક ભાગના નળ તેમજ ગટરના જોડાણો કાપી નાખ્યા હતા.
શહેરમાં 50-60 બિલ્ડિંગમાં ખામી
ફાયર ચીફ ઓફિસર પ્રદ્યુમનસિંહે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, શહેરમાં કરાયેલા સર્વે મુજબ આશરે 50થી 60 બિલ્ડિંગો ફાયર સાધનો વિનાની છે. તેમણે કહ્યું કે, તમામને ક્રમશઃ નોટિસ આપવામાં આવી રહી છે અને નિયમોનો અમલ નહીં કરનારા સામે આ જ પ્રમાણે કડક પગલાં લેવાશે.
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