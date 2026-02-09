અમેરિકન મકાઈનો રોકડીયો પાક: ભાવનગરમાં વાવેતર વધ્યું, વીઘા દીઠ ખેડૂતોને કેટલી કમાણી થઈ રહી છે?
ખેડૂતો હવે અમેરિકન મકાઈ તરફ વળ્યા છે અને સારી કમાણી પણ કરી રહ્યા છે. જોકે સાવચેતી ના રખાય તો ઇયાળનો ઉપદ્રવ શત્રુ બની શકે છે.
Published : February 9, 2026 at 6:51 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં મુખ્યત્વે કપાસ મગફળી અને ડુંગળીનું વાવેતર થાય છે. પરંતુ ખેડૂતો સાથે સાથે મકાઈનું પણ વાવેતર કરતા હોય છે. ભાવનગર જિલ્લામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી દેશી મકાઈના બદલે અમેરિકન મકાઈના વાવેતર ઉપર ખેડૂતોએ ભાર મૂક્યો છે. અમેરિકન મકાઈની માંગ હોવાને કારણે ખેડૂતો તેની ખેતી કરી રહ્યા છે. પરંતુ આ મકાઈમાં પણ ઇયળનો ઉપદ્રવ સામે આવે છે, ત્યારે ખેડૂતોને અમેરિકન મકાઈથી કેવો ફાયદો અને કેટલું વાવેતર બધું જાણો.
ખેતીવાડી વિભાગમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષનું સૌથી વધુ વાવેતર
ભાવનગર જિલ્લામાં ડુંગળી કપાસ મગફળીની સાથે અમેરિકન મકાઈની ખેતી થવા લાગી છે. ત્યારે જિલ્લામાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સૌથી વધારે વર્ષ 2024/25 માં અમેરિકન મકાઈની ખેતી થઈ છે. જો કે આંકડાકીય રીતે જોવા જઈએ તો વર્ષ 2024/25 માં 898 હેક્ટરમાં મકાઈનું વાવેતર થયું છે, જે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સૌથી વધુ છે. અમેરિકન મકાઈની માંગ રહેતી હોવાથી ખેડૂતો તેનું વાવેતર પણ કરી રહ્યા છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાના અંધારીયાવાડના ખેડૂત સાથે પણ અમેરિકન મકાઈના વાવેતરને લઈને ઈટીવીએ વાતચીત કરી હતી.
2008 થી મકાઈનું વાવેતર કરતા ખેડૂત
ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા તાલુકાના અંધારીયાવાડમાં રહેતા ખેડૂત કિશોરભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકન મકાઈની ખેતી અમે વર્ષ 2008/10થી કરતા આવ્યા છીએ. અમેરિકન મકાઈમાં સુગર હોવાથી તેના ભાવ વધારે અને સારા મળે છે. અમારે 20 થી 25 રૂપિયા કિલોના ભાવે અમેરિકન મકાઈ વેચાય છે. આ સાથે મકાઈ ઘાસચારા માટે પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. અમેરિકન મકાઈ દર વર્ષે બેથી ત્રણ વીઘામાં અમે કરીએ છીએ. તેમાં સારો એવો નફો થાય છે. આમ જોઈએ તો એક વીઘે 70,000 થી 80,000 જેવી આવક થઈ જતી હોય છે.
ઇયળનો પણ હોય છે ત્રાસ મકાઈમાં
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતના ખેતીવાડી અધિકારી એમ. રીઝવાને ટેલીફોનિક વાતચીતમાં ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર જિલ્લામાં શિહોર પાસેના કાજાવદર પટ્ટામાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો અમેરિકન મકાઈ કરે છે. આ સાથે પણ છૂટી-છવાઈ મકાઈની ખેતી થાય છે. જો કે આ ખેતીમાં ફોલઆર્મીવોર્મ નામની એક ઇયળનો પણ ત્રાસ રહેતો હોય છે, જેને પૂછડે ચાર ટપકા વાળી લશ્કરી ઈયળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો કે તેને લઈને નિમ ઓઇલ કે કેમિકલ દવાઓનો છંટકાવ કરીને શરૂઆતથી ધ્યાન રાખવામાં આવે તો તેનો ઉપદ્રવ રોકી શકાય છે.
મકાઈનું છેલ્લા પાંચ વર્ષનું વાવેતર
|વર્ષ
|વાવેતર (હેકટર)
|2021/22
|357
|2022/23
|377
|2023/24
|470
|2024/25
|898
|2025/26
|371
