ETV Bharat / state

ભાવનગરના ખેડૂતની કમાલ: સિડલેસ લીંબુની ખેતીથી બારેમાસ થઇ રહી છે કમાણી

ભાવનગરમાં ખેડૂતો કપાસ,મગફળી જેવા પાકોની સાથે લીંબુ જેવી બાગાયતી ખેતી તરફ વળ્યા છે અને સારી આવક પણ મેળવી રહ્યા છે.

ભાવનગરના ખેડૂતે સિડલેસ ખેતીથી બારેમાસ કરી રહ્યા છે કમાણી
ભાવનગરના ખેડૂતે સિડલેસ ખેતીથી બારેમાસ કરી રહ્યા છે કમાણી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 20, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગરમાં મોટાભાગે ખેડૂતો કપાસ જેવા પાકોની ખેતી વધારે કરે છે પરંતુ હવે કેટલાક ખેડૂતો બાગાયતી ખેતી તરફ વળ્યા છે અને લીંબુ જેવા પાકોની ખેતી કરી રહ્યા છે. ભાવનગરના અંધારીયાવાડના ખેડૂત શાંતિભાઇ વેગડ સિડલેસ લીંબુની ખેતી કરી સારી એવી આવક મેળવી રહ્યા છે.

પ્રાકૃતિક ખેતીની સાથે સિડલેસ લીંબુની ખેતી

ભાવનગરમાં મુખ્યત્વે કપાસ, મગફળી અને ડુંગળી જેવા પાક સૌથી વધુ લેવામાં આવે છે પણ હવે કેટલાક ખેડૂતો બાગાયતી ખેતી પણ કરી રહ્યા છે. ભાવનગર શહેરથી 25 કિલોમીટર દૂર આવેલું ડુંગરોની વચ્ચેનું અંધારીયાવાડ અને તેના ખેડૂતો દ્વારા ખેતી ક્ષેત્રમાં નવા પાકોને લઇને એક ડગલું ભરવામાં આવ્યું છે. અંધારીયાવાડના ખેડૂત શાંતિભાઇ વેગડ પ્રાકૃતિક ખેતીની સાથે સિડલેસ લીંબુની ખેતી કરી રહ્યા છે. મોસંબી જેવા દેખાવમાં લાગતા આ લીંબુમાં બીજ હોતા નથી.

ભાવનગરના ખેડૂત સિડલેસ લીંબુની ખેતી દ્વારા સારી કમાણી કરે છે (ETV Bharat Gujarat)

"હું સાત વર્ષથી લીંબુની ખેતી કરી રહ્યો છે, આ સિડલેસ લીંબુ કહેવાય છે જેના વૃક્ષમાં એક બે નહીં પરંતુ સાતથી 10ના જુમખામાં લીંબુ આવે છે. આ લીંબુના ઝાડમાં કાંટા હોતા નથી, જેથી કરીને તેમાં લીંબુનો ઉતારો લેતા સમયે કોઇ સમસ્યા પણ રહેતી નથી. આ લીંબુનો આકાર મોસંબી જેટલો મોટો હોય છે." શાંતિભાઇ વેગડ, ખેડૂત

100 કરતા વધુ છોડ અને બારેમાસ આવક

સાદા લીંબુના ઝાડમાં કાંટા હોય છે અને આ લીંબુમાં વર્ષમાં એક વખત જ ફાલ આવતો હોય છે. સિડલેસ લીંબુમાં ખેડૂતોને બારેમાસ ફાલ મળી રહે છે. શાંતિભાઇ વેગડના ખેતરમાં 104 સિડલેસ લીંબુના છોડ છે. સાત વર્ષ પહેલા આ છોડનું વાવેતર કરીને તેને ઉછેર્યા હતા. આજે બાર મહિના લીંબુની આવક શરૂ રહે છે. સિડલેસ લીંબુમાં બારેમાસ ફ્લાવરિંગ ચાલુ રહે છે અને ઉતારો પણ ઝડપથી આવે છે અને ઉત્પાદન પણ વધારે થાય છે.

મોસંબી જેવા કદ ધરાવતા લીંબુમાં બારેમાસ ફાલ આવે છે
મોસંબી જેવા કદ ધરાવતા લીંબુમાં બારેમાસ ફાલ આવે છે (ETV Bharat Gujarat)

બાગયત વિભાગના એમ.બી. વાઘમશીએ ટેલિફોનીક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, લીંબુનું વાવેતર જિલ્લામાં ઘણી જગ્યાએ થાય છે, હાલમાં 6,687 હેક્ટરમાં અલગ અલગ તાલુકાઓમાં કુલ લીંબુનું વાવેતર નોંધાયેલું છે. જોકે, સિડલેસ લીંબુના વાવેતરમાં ઘણા ખેડૂતો આગળ વધ્યા છે.

સિડલેસ લીંબુમાં ખેડૂતોને બારેમાસ ફાલ મળી રહે છે
સિડલેસ લીંબુમાં ખેડૂતોને બારેમાસ ફાલ મળી રહે છે (ETV Bharat Gujarat)

એક છોડમાં પાંચથી છ મણ જેટલા લીંબુની આવક

ખેડૂત દ્વારા રાત-દિવસ મહેનત કરીને પોતાના પાક લેવામાં આવતા હોય છે પણ તેમણે માર્કેટયાર્ડમાં વધારે કિંમત મળતી નથી. સિડલેસ લીંબુનું વાવેતર કરતા શાંતિભાઇ જણાવે છે કે, "મારે એક છોડમાં પાંચથી છ મણ જેટલા લીંબુની આવક થાય છે. ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં અમે લીંબુ લઇ જઇએ ત્યારે તરત જ વેચાઇ જાય છે અને આવક પણ સારી થાય છે. લીંબુ દેખાવમાં પણ આકર્ષિત લાગે છે. માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 20 રૂપિયાથી લઇને 170 રૂપિયા સુધીના ભાવ મળે છે.

ભાવનગરના ખેડૂતે સાત વર્ષ પહેલા સિડસર લીંબુની ખેતી શરૂ કરી હતી
ભાવનગરના ખેડૂતે સાત વર્ષ પહેલા સિડસર લીંબુની ખેતી શરૂ કરી હતી (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SEEDLESS LEMON CULTIVATION
BHAVNAGAR FARMER SEEDLESS LEMON
SEEDLESS LEMON
SEEDLESS LEMON CULTIVATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.