ભાવનગરમાં ખેડૂતે ઓઇલ પામની ખેતી શરૂ કરી, 12 વીઘામાં 283 છોડ વાવ્યા; જાણો શું ફાયદો થશે
ભાવનગર જિલ્લાના કનાડ ગામના ખેડૂતે પામોલિન તેલનું ઉત્પાદન કરતા ઓઇલ પામ વૃક્ષની ખેતી શરૂ કરી છે.
Published : November 23, 2026 at 5:39 PM IST
ચીરાગ ત્રિવેદી, ભાવનગર: ગુજરાતમાં હવે પરંપરાગત ખેતીની સાથે ખેડૂતો નવા પાક તરફ પણ વળી રહ્યા છે. ભાવનગર જિલ્લાના કનાડ ગામના ખેડૂતે પામોલિન તેલનું ઉત્પાદન કરતા ઓઇલ પામ વૃક્ષની ખેતી શરૂ કરી છે. ખેડૂતે પોતાના 12 વીઘા ખેતરમાં 283 છોડનું વાવેતર કર્યું છે. ખાસ વાત એ છે કે સરકાર દ્વારા આ ખેતી માટે ખેડૂતોને સહાય પણ આપવામાં આવે છે. ચાલો આ અહેવાલમાં જાણીયે...ઓઇલ પામની ખેતી કેવી રીતે થાય છે અને ખેડૂતો માટે આ ખેતી કેટલી ફાયદાકારક બની શકે છે?
ઓઇલ પામની ખેતીનો કેવી રીતે આવ્યો વિચાર
ભાવનગરના કનાડ ગામના મૂળ વતની અને રીટાયર્ડ થયેલા ડેપ્યુટી DDO રઘુભા ગોહિલે પોતાના ખેતરમાં ઓઇલ પામ વૃક્ષનું વાવેતર કર્યું છે. રઘુભા ગોહિલ અનોખી ખેતી પાછળનું કારણ જણાવતા કહે છે કે, "બાગાયત અધિકારી અમારા ફાર્મની મુલાકાતે આવ્યા હતા અને ઓઇલ પામની ખેતી વિશે જણાવ્યું હતું. સાથે જ સરકારની સહાય વિશે પણ જણાવ્યું હતું.
"બાગાયત અધિકારીએ ઓઇલ પામની ખેતી વિશે જણાવ્યું હતું અને ભાવનગરની જમીન આ ખેતી માટે અનુકૂળ હોવાનું જણાવ્યું હતું. સાથે જ વૃક્ષ સાથે સરકારની સહાય વિશે પણ માહિતી આપી હતી. " રઘુભા ગોહિલ, ખેડૂત
ETV ભારતની ટીમ ઓઇલ પામની ખેતી કરનારા કનાડ ગામના ખેડૂતના ખેતરમાં પહોંચી હતી. રઘુભા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, પંચમહાલ જિલ્લામાં બે-ત્રણ ગામ છે જેમાં નાનુપુરા ગામમાં ખેડૂતે ઝાડ વાવેલા હતા જેમાં એક કે બે વર્ષના ઝાડ હતા જ્યારે અન્ય પાંચ વર્ષના ઝાડ હતા, તેમાં તેમનું હાર્વેસ્ટિંગ જોયા પછી તેની પ્રેરણા લઇને મે મારા ફાર્મની અંદર 12 વીઘામાં 283 છોડ વાવીને શરૂઆત કરી છે. છેલ્લા છ મહિનાથી વાવેતર શરૂ છે.
ભાવનગરમાં ઓઇલ પામનું 60 હેક્ટરમાં વાવેતર
બાગાયત નિયામક એમ.બી.વાઘમશીએ જણાવ્યું હતું કે, આમ જુઓ તો તમે જે વૃક્ષની વાત કરો છો તેને ઓઇલ પામ વૃક્ષ કહે છે જેમાંથી પામોલીન તેલ બને છે. આ તેલનો ફરસાણ સહિતની વસ્તુ તળવામાં ઉપયોગ થાય છે. ભારત દેશ-વિદેશથી ઓઇલ પામ આયાત કરે છે અને લાખો કરોડો ખર્ચે છે. આપણો જિલ્લો ઓઇલ પામ માટે પસંદ થયો છે. ભાવનગરમાં 60 હેક્ટર જેટલું વાવેતર થઇ ચૂક્યું છે.
બાગાયતી નિયામક એમ.બી.વાઘમશીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં ભરૂચ, છોટા ઉદેપુર, નવસારી, વલસાડ જેવા જિલ્લામાં વર્ષોથી ઓઇલ પામની ખેતી થાય છે અને તેનું ઉત્પાદન પણ જોવા મળે છે. સરકાર ખેડૂતોને વાવેતર કરવા માટે મફતમાં રોપા પણ આપે છે. સરકાર 10,000 જેવી કિંમત પણ હેક્ટર દીઠ આપે છે. ઓઇલ પામનું મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર થાય તો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અહીં આવવાની શક્યતા છે.
ગુજરાત સરકાર 10 હજાર ટન પામોલિન તેલ આયાત કરે છે
બાગાયત નિયામક એમ.બી.વાઘમશીએ જણાવ્યું હતું કે, ઓઇલ પામ વૃક્ષ નારીયેળી જેવી પ્રજાતિનું વૃક્ષ છે. નારિયેળમાં જેમ લુમ થાય છે અને ફળ લાગે છે તેમ આમાં લૂમ થાય છે પણ ફળ નાના હોય છે. તેલની ટકાવારી 70 % જેટલી હોય છે. મગફળીની જેમ તેલ કાઢી નથી શકાતુ તેના માટે મશીનની જરૂર પડે છે. જોકે, આ વૃક્ષમાં ચાર વર્ષ બાદ વાવેતર પછી ફળ આવવાની શરૂઆત થાય છે. કેન્દ્રના ખાદ્ય અને જાહેર વિભાગ દ્વારા જાહેર આંકડા પ્રમાણે ભારતમાં વર્ષ 2022/23માં કાચું અને RBD પામોલિન તેલ 97.95 મેટ્રિક ટન આયાત કરાયું હતું જ્યારે 2023/24માં 75.55 મેટ્રિક ટન આયાત કરાયું હતું. પામોલિન તેલની આયાત કેન્દ્ર સરકારે ફ્રી રાખી છે. ગુજરાતમાં મગફળીના તેલની ઘટ સમયે ગુજરાત સરકાર 10,000 ટન પામોલિન તેલ આયાત કરતી હોય છે.
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