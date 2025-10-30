ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં ફરી કમોસમી વરસાદનું સંકટ: બચેલા પાકને નુકસાનની ભીતિ

ભાવનગર જિલ્લામાં ૨૬ તારીખે કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની કારમી દયનીય સ્થિતિ સર્જી હતી. ત્યારબાદ ફરી ધીમીધારે વરસાદ શરૂ થતાં ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 3:33 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેર તેમજ જિલ્લામાં ફરી કમોસમી વરસાદ શરૂ થયો છે. કમોસમી વરસાદના કારણે બચી ગયેલો પાક બીજી વખતના વરસાદને પગલે બગડવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. બે દિવસ પહેલાના વરસાદના આંકડા અને હાલની સ્થિતિ વિશે જાણીએ.

ભાવનગર જિલ્લામાં ૨૬ તારીખે કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની કારમી દયનીય સ્થિતિ સર્જી હતી. ત્યારબાદ ફરી ધીમીધારે વરસાદ શરૂ થતાં ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે. ખેડૂતોના ઘણા બચી ગયેલા પાક ઉપર ફરી આવેલો વરસાદ વિનાશ વેરી શકે છે. ગઈકાલે રાત્રિથી વાતાવરણ બદલાયું અને ધીમો વરસાદ સતત ચાલુ થયો છે, જેને લઈને ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી છે.

ફરી વરસાદનું ગ્રહણ શરૂ થતાં ચિંતા

ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં ફરી કમોસમી વરસાદ ૨૬ તારીખ બાદ ૩૦ તારીખની વહેલી સવારથી ધીમીધારે શરૂ થયો છે. ખેતરોમાં હજુ ઘણો પાક કપાસ, મગફળી અને ડુંગળીનો બચી ગયેલો ઉભો છે. ઉભા પાકને બે દિવસ વરાપ નીકળ્યા બાદ ફરી શરૂ થયેલો વરસાદ નુકસાનીમાં ખેડૂતોને મૂકી શકે છે. જોકે ઠેરઠેર પ્રથમ કમોસમી પાછલો વરસાદ ખેડૂતોને ભયંકર નુકસાન કરી ગયો છે. ત્યારે હવેનો વરસાદ મુશ્કેલી વધારી શકે છે. ગત મોડી રાત્રિથી ધીમીધારે જિલ્લામાં વરસાદ શરૂ થયો છે.

૨૬ તારીખે વરસાદ સૌથી વધુ અને ઓછો કેટલો?

ભાવનગર જિલ્લામાં ૨૬ તારીખના વરસાદમાં મહુવા તાલુકાની સ્થિતિ કફોડી બની છે. ૨૬ તારીખે રાયરે ૧૯૫ મીમી અને ૨૭ તારીખે ૧૮૪ મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે જિલ્લાના અન્ય તાલુકાઓમાં ૨૨ મીમીથી લઈને ૯૦ મીમી સુધી અલગ અલગ વરસાદ નોંધાયો છે. જેને પગલે ખેતરમાં પાકીને તૈયાર મૂકેલી મગફળી અને ખેતરમાં તૈયાર કપાસ પાણીમાં પલળી જવાના કારણે બગડી જવા પામ્યા છે. ખેડૂતોના ખેતરમાં મોટું નુકસાન નજર સામે આવતાં કૃષિમંત્રીએ ગ્રામ્ય વિસ્તારની મુલાકાત લેવી પડી છે.

ધીમધારે વરસાદ

ભાવનગર શહેર અને અન્ય તાલુકાઓમાં સવારથી ઝરમર તો ક્યાંક વધુ ગતિમાં વરસાદ શરૂ થયો છે. સરકારી આંકડા મુજબ ગતકાલ મહુવામાં ૧૮ મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે અન્ય તાલુકાઓમાં શૂન્ય છે. જો રાત્રે બદલાયેલા વાતાવરણ બાદ કેટલાક તાલુકાઓમાં ૧૫ મીમીથી ૫ મીમી જેવો વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં તળાજા ૧૫ મીમી (આજ સવારમાં બે કલાકમાં નોંધાયો), મહુવા ૫ મીમી, સિહોર ૪ મીમી અને ઉમરાળા ૨ મીમી નોંધાયો છે. જોકે ધીમીધારે વરસતો વરસાદ ખેડૂતોના બચેલા પાકને નુકસાન કરી શકે છે.

BHAVNAGAR
CROPS MAY BE DAMAGED
CROPS DAMAGED
UNSEASONAL RAINS
UNSEASONAL RAINS BHAVNAGAR

