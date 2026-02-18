ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં શરૂ થયેલી ઈ-બસે ચાર દિવસમાં જ અકસ્માત સર્જ્યો, 72 વર્ષના વૃદ્ધા ગંભીર ઈજા બાદ હોસ્પિટલ ખસેડાયા

ભાવનગર ઇલેક્ટ્રિક બસના ચાલકે વૃદ્ધ એક્ટિવા ચાલક દંપતિને હડફેટે લેતા વૃદ્ધ મહિલાના હાથમાં ગંભીર ઇજાઓ થઈ છે.

ભાવનગરમાં ઈ-બસને એક્ટિવા ચાલક દંપતિને અડફેટે લીધું
ભાવનગરમાં ઈ-બસને એક્ટિવા ચાલક દંપતિને અડફેટે લીધું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 9:55 AM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં તાજેતરમાં શરૂ થયેલી પીએમ ઇલેક્ટ્રિક બસની સાથે અકસ્માતની ઘટના બનવા પામી છે. ભાવનગર શહેરના વાઘાવાડી રોડ ઉપર સિગ્નલ શરૂ થતાની સાથે જ આગળ ચાલતા એક્ટિવાને બસે ટક્કર મારી હતી. અકસ્માતની આ ઘટનામાં એક વૃદ્ધ મહિલાને હાથના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડાઈ હતી. આ મામલે ભાવનગર નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઇલેક્ટ્રીક બસના ચાલકની સામે ફરિયાદ નોંધાવવા પામી છે.

શું બન્યો હતો બનાવ?

ભાવનગર નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી વિનોદકુમાર રમણીકલાલ આદેસરાએ નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, મંગળવારે સાંજે 6.45 કલાકની આસપાસ લોખંડ બજાર મંદિરમાંથી તેઓ દર્શન કરીને પોતાના ઘર વડોદરિયા પાર્ક શાંતિ જ્યોત ફ્લેટ તરફ જવા એક્ટીવા લઈને નીકળ્યા હતા. એક્ટીવામાં પાછળ તેમના 72 વર્ષીય પત્ની ભારતીબેન પણ હતા. ત્યારે વાઘાવાડી રોડ સિગ્નલ શરૂ થતાની સાથે જ આગળ થોડે દુર ડો સોમાણી સાના દવાખાના સામે એક્ટિવા ચલાવતા પાછળથી આવેલી ઇ-બસે ટક્કર મારી હતી અને જેના કારણે એક્ટિવા પરથી તેમના પત્ની નીચે પડી ગયા હતા, અને તેમને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી.

હાથના ભાગે થઈ ગંભીર ઇજાઓ
ફરિયાદીના જણાવ્યા પ્રમાણે, ઇ-બસ ચાલકે બસના પાછળના ભાગ તરફથી ટલ્લો લગાવતા તેમના પત્ની એકટીવા પરથી નીચે પડી ગયા હતા. જેમાં 72 વર્ષીય ભારતીબેનને ડાબા હાથના ખભે અને હાથમાં ગંભીર ઇજાઓ થવા પામી છે. અકસ્માત બાદ સ્થળ ઉપર લોકોના ટોળા એકત્રિત થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ 108 ને બોલાવીને ભારતીબેનને તાત્કાલિક બીમ્સ હોસ્પિટલમાં સારવારમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા જ્યાં તેમને ઓપરેશનમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

વડોદરીયા પાર્કમાં રહેતા વિનોદભાઈએ રૂટ નંબર 6 ની ગંગાજળિયા તળાવથી અકવાડાની બસ GJ 04 AX 2732ના ચાલકના વિરુદ્ધ સામાન્ય માણસનું જીવન જોખમાય તે રીતે બસ ચલાવી અકસ્માત સર્જ્યો હોવાની ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે બનાવ બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

