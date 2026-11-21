ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં એક પણ બાળક અભણ નહીં રહે: આચાર્ય, શિક્ષકો અને CRC-BRC ટીમો ઘરે-ઘરે જઈ બાળકો શોધશે
ભાવનગરમાં શિક્ષણથી વંચિત બાળકોને શાળાએ લાવવાની ઝુંબેશ શરૂ, 6 થી 14 વર્ષના અનટ્રેક બાળકોને શોધશે શિક્ષણ વિભાગની ટીમો.
Published : November 21, 2026 at 2:08 PM IST
ભાવનગર: શહેર અને જિલ્લામાં શિક્ષણથી વંચિત રહી ગયેલા બાળકોને શોધીને શાળામાં પ્રવેશ અપાવવા માટે શિક્ષણ તંત્ર દ્વારા વિશેષ ઝુંબેશનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા અલગ-અલગ ટીમોની રચના કરીને અશિક્ષિત અને શાળા બહાર રહી ગયેલા બાળકોને શોધીને શિક્ષણ આપવા માટે કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે.
દર વર્ષે આ પ્રકારની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે, ત્યારે ચાલુ વર્ષે કેવી કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે અને અત્યાર સુધીમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ શોધાયા છે તે અંગે શિક્ષણ વિભાગે વિગતો આપી છે.
"આરટીઈ (RTE) એજ્યુકેશન એક્ટ પ્રમાણે 6 થી 14 વર્ષના દરેક બાળકને શિક્ષણ મળી રહે તે માટે કાયદો અમલમાં લાવવામાં આવ્યો છે. આ અંતર્ગત 6 થી 14 વર્ષનો એક પણ બાળક શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તે માટે વિદ્યાર્થીઓને ઓળખવાની (આઇડેન્ટિફાય કરવાની) ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે." - હિતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી, ભાવનગર
શિક્ષણાધિકારી હિતેન્દ્રસિંહ પઢિયારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ ઝુંબેશમાં શાળાના આચાર્ય, શિક્ષકો, એસ.એમ.સી. (SMC), સી.આર.સી. (CRC), બી.આર.સી. (BRC) અને જિલ્લાની ટીમ કાર્યરત થવાની છે. જે વિદ્યાર્થીઓને પોતાની ઉંમરના કારણે પ્રવેશ મળી શક્યો નથી તેવા વિદ્યાર્થીઓને શોધીને શાળામાં પ્રવેશ અપાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, સરકારના પોર્ટલ પર જે બાળકો 'અનટ્રેક' છે તેમને પણ શોધીને પ્રવેશ અપાવવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે.
ચાલુ વર્ષ સુધીમાં શોધાયેલા બાળકો
શાળાથી વંચિત રહેલા બાળકો માટે શિક્ષણ વિભાગે કમર કસી છે, ત્યારે અત્યાર સુધીમાં કેટલા બાળકો શોધાયા છે તે અંગે શિક્ષણાધિકારી હિતેન્દ્રસિંહ પઢિયારે જણાવ્યું હતું કે, સામાન્ય રીતે દર વર્ષે આ પ્રક્રિયા થતી હોય છે.
ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં ભાવનગર જિલ્લામાં લગભગ 11,000 જેટલા બાળકોના પ્રવેશની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
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