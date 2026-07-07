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ઘોઘામાં 6 ઈંચ, ભાવનગરમાં 4.5 ઈંચ વરસાદ, સોસાયટીમાં પાણી ઘૂસ્યા, રસ્તા નદીઓ બન્યા

શેત્રુંજી ડેમ 1.43 લાખ ક્યુસેક પાણીની આવકને કારણે ઓવરફ્લો થતાં 20 દરવાજા એક ફૂટ ખોલી નીચાણવાળા 17 ગામો માટે એલર્ટ જાહેર કરાયું.

ઘામાં 6 ઈંચ, ભાવનગરમાં 4.5 ઈંચ વરસાદ
ઘામાં 6 ઈંચ, ભાવનગરમાં 4.5 ઈંચ વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 8:58 PM IST

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ભાવનગર: સોમવારે દિવસ દરમિયાન શેત્રુંજી અને માલણ ડેમ ઓવરફ્લો થયાના થોડા જ કલાકોમાં મોડી રાત્રે ભાવનગર અને ઘોઘામાં મેઘરાજાએ અનરાધાર બેટિંગ કરતાં આખું શહેર જળબંબાકાર બની ગયું. માત્ર બે કલાકમાં ભાવનગરમાં સાડા ચાર ઇંચ અને ઘોઘામાં છ ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો, જેને પગલે રસ્તાઓ નદીઓ બની ગયા અને સોસાયટીઓમાં પાણી ઘૂસી ગયા.

શેત્રુંજી અને માલણ ડેમ ઓવરફ્લો, 17 ગામોને એલર્ટ
ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા ખાતે આવેલા શેત્રુંજી ડેમમાં ઉપરવાસમાં સારા વરસાદને પગલે સોમવારે સવારથી પાણીની આવક શરૂ થઈ ગઈ હતી. સિંચાઈ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, બપોર સુધીમાં ડેમમાં 1.43 લાખ ક્યુસેકથી વધુ પાણીની આવક થઈ રહી હતી, જેના કારણે સાંજ સુધીમાં શેત્રુંજી ડેમ ઓવરફ્લો થઈ ગયો. 20 જેટલા દરવાજા એક ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા, અને નીચાણવાળા પાલીતાણા તેમજ તળાજા તાલુકાના 17 ગામોને નદીપટથી દૂર રહેવા તંત્ર દ્વારા એલર્ટ કરવામાં આવ્યા. તે જ દિવસે મહુવા તાલુકાનો માલણ ડેમ પણ ઓવરફ્લો થઈ ગયો.

શેત્રુંજી ડેમ 1.43 લાખ ક્યુસેક પાણીની આવકને કારણે ઓવરફ્લો થતાં 20 દરવાજા એક ફૂટ ખોલી નીચાણવાળા 17 ગામો માટે એલર્ટ જાહેર કરાયું (Etv Bharat Gujarat)

રાત્રે 10 થી 12 વાગ્યાની વચ્ચે બે તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ
બે ડેમ ઓવરફ્લો થયા બાદ સોમવારે મોડી રાત્રે 10 વાગ્યાથી 12 વાગ્યાની વચ્ચે જિલ્લાના 10 તાલુકા પૈકી ભાવનગર અને ઘોઘા તાલુકામાં મેઘરાજાએ મન મૂકીને બેટિંગ શરૂ કરી. ભાવનગર તાલુકામાં બે કલાકમાં સાડા ચાર ઇંચ (109 મીમી) વરસાદ નોંધાયો, જ્યારે ઘોઘા તાલુકામાં છ ઇંચ (151 મીમી) વરસાદ ખાબકતાં શહેરમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ.

સોસાયટીમાં પાણી ઘૂસ્યા, રસ્તા નદીઓ બન્યા
સોસાયટીમાં પાણી ઘૂસ્યા, રસ્તા નદીઓ બન્યા (Etv Bharat Gujarat)

રસ્તાઓ નદીઓ બન્યા, સોસાયટીઓમાં ઘૂસ્યા પાણી
બે કલાકના ધોધમાર વરસાદે મહાનગરપાલિકાની કામગીરી પર સવાલો ઊભા કરી દીધા. શહેરના રસ્તાઓ નદીઓમાં ફેરવાઈ ગયા અને રાહદારીઓએ સાવચેતીપૂર્વક વાહન ચલાવવું પડ્યું. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જવાની ઘટનાઓ બની. ખાસ કરીને કાળીયાબીડ વિસ્તારની સોસાયટીઓના રહેણાંક મકાનોના આંગણાં સ્વિમિંગ પૂલ જેવા બની ગયા. આ સ્થિતિ વચ્ચે કોંગ્રેસ યુવા નેતા જયદેવસિંહે ચાલુ વરસાદમાં વીડિયો બનાવી અધિકારીઓ અને શાસકો પર પ્રહારો કર્યા અને બે હાથ જોડી રાહતની વિનંતી કરી.

તાલુકાવાર વરસાદ (10 થી 12 રાત્રીનો અને સિઝનનો કુલ)

તાલુકો 10 થી 12 (રાત્રી) વરસાદ (mm) સિઝનનો કુલ વરસાદ (mm)
વલભીપુર46127 mm
ઉમરાળા78193 mm
ભાવનગર109210 mm
ઘોઘા151234 mm
સિહોર67119 mm
ગારીયાધાર43184 mm
પાલીતાણા27137 mm
તળાજા2579 mm
મહુવા0278 mm
જેસર25187 mm
10 તાલુકા સરેરાશ57.1174.8 mm

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BHAVNAGAR RAIN FLOOD
SHETRUNJI DAM OVERFLOW
GHOGHA RAINFALL 6 INCHES
BHAVNAGAR HEAVY RAIN

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