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નેપાળ દુર્ઘટનામાંથી બચ્યું ભાવનગરનું શેઠ દંપતી, કહ્યું- ભગવાને મોડું કરાવ્યું અને બચી ગયા...

શેઠ દંપતીએ જણાવ્યું કે, મહાદેવની કૃપાથી યાત્રામાં થોડું મોડું થયું અને તેઓ વહેલા માન સરોવર પહોંચી ગયા હોવાથી મોટી દુર્ઘટનામાંથી બચી ગયા હતા.

નેપાળ ત્રિશૂલ નદી દુર્ઘટનામાંથી બચ્યા ભાવનગરના શેઠ દંપતી
નેપાળ ત્રિશૂલ નદી દુર્ઘટનામાંથી બચ્યા ભાવનગરના શેઠ દંપતી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 8:35 PM IST

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ભાવનગર: શહેરના ડોક્ટર કિશોરભાઈ શેઠ અને તેમના પત્ની જાગૃતિબેન શેઠ માન સરોવરની યાત્રાએ ગયા હતા. નેપાળની ત્રિશૂલ નદી વિસ્તારમાં ઘટના બની તે સમયે તેઓ માન સરોવર પહોંચી ગયા હતા. જાગૃતિબેને કહ્યું કે, અમને મોડું ભગવાને કરાવ્યું નહીંતર અમે ત્યાં જ હોત.

નેપાળના ભોટેકોશી અને ત્રિશૂલ નદી વિસ્તારમાં હિમાલયમાં બરફના ભૂસ્ખલન બાદ નદીમાં પૂર આવતા અનેક લોકો તણાઈ ગયા અને મૃત્યુ પામ્યા છે, ત્યારે એ જ સ્થળ પરથી થોડા દિવસ પહેલા પસાર થયેલા ભાવનગરના અને ભારતના કેટલાક યાત્રીઓ પરત ફરવામાં સફળ થયા છે. તે પૈકીના ભાવનગરના દંપતી સાથે ETV ભારતે વાતચીત કરી હતી. જે સ્થળ પર ઘટના બની હતી ત્યાં થઈને માન સરોવર પહોંચેલા શેઠ દંપતીએ સ્થિતિનું વર્ણન કર્યું હતું.

નેપાળ ત્રિશૂલ નદી દુર્ઘટનામાંથી બચ્યા ભાવનગરના શેઠ દંપતી (Etv Bharat Gujarat)

માન સરોવરની પરિક્રમા પૂર્ણ કરતા ખબર પડી

ભાવનગર શહેરના શેઠ દંપતી જાગૃતિબેન અને ડો. કિશોરભાઈ શેઠ માન સરોવરની યાત્રાએ ગયા હતા. તેઓ હાલ પોતાના ઘરે પરત ફરી ચૂક્યા છે. જાગૃતિબેન શેઠે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, અમે માન સરોવરની યાત્રાએ ગયા હતા. ખાસ એવું બન્યું કે મહાદેવની કૃપા એવી કે યાત્રા એવી રીતે ગોઠવાઈ. બાકી અમારે પહેલા જવાનું હતું. ભગવાનની દયાથી અમે બચી ગયા છીએ, કારણ કે અમારા ટુરનો દિવસ એવો હતો કે અમે ત્યાં જ હોત, પણ થોડું મોડું ભગવાને કરાવ્યું અને અમે વહેલા માન સરોવર પહોંચી ગયા. ત્યાં અમે પરિક્રમા શરૂ કરી અને પૂર્ણ કરી ત્યારે રાત્રે ખબર પડી કે આવું બન્યું છે. અમે ભગવાનનો ઉપકાર માનીએ છીએ અને ભગવાનને થેન્ક્યુ કહ્યું.

માન સરોવર યાત્રાએ ગયેલા દંપતીનો અનુભવ
માન સરોવર યાત્રાએ ગયેલા દંપતીનો અનુભવ (Etv Bharat Gujarat)

જાગૃતિબેને વધુમાં કહ્યું હતું કે, અમને પછી ખબર પડી કે અમે ચાર દિવસ પહેલા જ્યાંથી પસાર થયા હતા, જે અમે જોયું હતું ત્યાં ઇમિગ્રેશન ઓફિસ હતી. 500 મીટર દૂર એક નાનું મકાન હતું, જ્યાં અમે રોકાયા હતા, રેસ્ટોરન્ટ જેવું હતું જ્યાં અમે જમ્યા હતા અને થોડી ક્ષણો માટે આનંદ લીધો હતો. તે બધું આસપાસમાં ખૂબ જ સરસ હતું.

માન સરોવર
માન સરોવર (Etv Bharat Gujarat)

અમે લોકો 19 તારીખે ભાવનગરથી નીકળ્યા હતા અને બીજા દિવસે સાંજે કાઠમંડુ પહોંચી ગયા હતા. પશુપતિનાથના દર્શન કરીને ત્યાંથી નીકળ્યા હતા અને માન સરોવર પહોંચ્યા હતા. અમારું કપોળ સોશિયલ ગ્રુપ બોમ્બેનું છે, તેમાંથી અમે 92 જેટલા લોકો ગયા હતા. ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સ સાથે અમારું ટાઇઅપ કરેલું હતું.

માન સરોવર પરિક્રમા પૂરી કરતા જ ખબર પડી દુર્ઘટનાની,
માન સરોવર પરિક્રમા પૂરી કરતા જ ખબર પડી દુર્ઘટનાની, (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ચીનની બોર્ડર હતી અને અમારે ઇમિગ્રેશન કરીને આગળ જવાનું હતું. આમ કહીએ તો પ્રભુએ અમને પાછા પહોંચાડ્યા છે. ખાસ પરિક્રમા પૂર્ણ કરી ત્યારે અમારે ત્યાંથી જ પરત ફરવાનું હતું. ત્યારે અમારી પાસે બે ઓપ્શન હતા. ત્યારે કેટલાક આગેવાનોએ નીકળવા માટે નિર્ણય કર્યો.

ઓ વહેલા માન સરોવર પહોંચી ગયા હોવાથી મોટી દુર્ઘટનામાંથી બચી ગયા
ઓ વહેલા માન સરોવર પહોંચી ગયા હોવાથી મોટી દુર્ઘટનામાંથી બચી ગયા (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે કહ્યું કે, અમે લોકો હેલિકોપ્ટર દ્વારા સિમિકોટ આવ્યા, ત્યાંથી નેપાળગંજ આવ્યા અને ત્યાંથી અમે કાઠમંડુ આવ્યા. 92 લોકોને લાવવા મુશ્કેલ હતા. ચીનની બોર્ડર હતી એટલે પહેલા દિવસે હેલિકોપ્ટરમાં 26 લોકો આવી શક્યા. બાકીના બીજા દિવસે આવ્યા હતા. આ બધું ખૂબ જ કઠિન હતું, પણ સૌ કોઈ હેમખેમ પોતાના ઘરે પહોંચી ગયા. જાગૃતિબેનના પતિ ડોક્ટર કિશોરભાઈ શેઠ કાર્યમાં વ્યસ્ત હોવાને કારણે તેમની સાથે મુલાકાત થઈ શકી નથી. જાગૃતિબેન અને કિશોરભાઈ શેઠ જ્યારે પરત ફર્યા ત્યારે તેમના પરિવાર દ્વારા ઉત્સાહભેર તેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.

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MANSAROVAR YATRA
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