ભાવનગરમાં અશાંતધારાની બે ફરિયાદ નોંધાઈ, મિકલત ભાડે આપનાર અને લેનાર બંને સામે કાર્યવાહી
ભાવનગર નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં સીટી મામલતદાર દ્વારા કરાયેલી અશાંતધારાની ફરિયાદ બાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી છે.
Published : July 9, 2026 at 11:20 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં અશાંતધારાના કાયદાના ભંગ બદલ આવેલી ફરિયાદોને લઈને પોલીસ તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. બે બનાવમાં પોલીસે ચારને ઝડપી લીધા છે. શહેરમાં સીટી મામતલદાર તરફથી નિલમબાગ અને ઘોઘારોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં આપેલી ફરિયાદ બાદ કાર્યવાહી કરાય છે.
પહેલી ફરિયાદ નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં
ભાવનગર નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં સીટી મામલતદાર દ્વારા કરાયેલી અશાંતધારાની ફરિયાદ બાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી છે. પોલીસે કાળાનાળા વિસ્તારમાં આવેલા કાર્લટન સ્કવેર નામના બિલ્ડિંગમાં આવેલી દુકાનના માલિક અને ભાડુઆત સામે કાર્યવાહી કરી છે. જેમાં પોલીસે મિલકતના માલિક હરેશ મેપાભાઈ ચાવડા, જાલાભાઈ વિભાભાઈ ડાભલાને ઝડપી લીધા છે. જ્યારે મિલકતના ભાડુઆત મોહસીન કાસમભાઈ પરમાર સામે ગુનો દાખલ કરી કાર્યવાહી કરાઈ છે.
બીજી ફરિયાદ ઘોઘારોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં
ઘોઘારોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી સીટી મામલતદાર તરફની બીજી ફરિયાદમાં પોલીસ દ્વારા ક્રેસન્ટ સર્કલથી ડોન ચોક જવાના માર્ગમાં આવેલી એચડીએફસી બેંકની સામે મહાલક્ષ્મી સ્કૂલના ખાંચામાં અર્થ કોમ્પ્લેક્ષમાં દુકાન નંબર 10ના માલિક ભરતકુમાર જયંતીલાલ કોઠારી અને ભાડુઆત દિલસાદબેન યુનુસભાઈ શાહ સામે ધોરણસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પોલીસે બંને સ્થળો પર પંચનામું કરીને નિવેદનો નોંધ્યા છે.
પોલીસે કરી લોકોને અપીલ
પોલીસ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે કે, ભાવનગર શહેર વિસ્તારમાં સરકાર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડી અશાંત વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરેલા વિસ્તારમાં કોઇ પણ પ્રકારના અશાંત ધારાના કાયદાનો ભંગ કે ઉલ્લંઘન જણાય આવે તેની માહિતી જિલ્લા પોલીસને જણાવી શકે છે. પોલીસ તપાસ કરી કાયદાકિય કાર્યવાહી કરવા કટિબધ્ધ છે.