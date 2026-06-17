ETV Bharat / state

ભાવનગર: કુંભણ બસ સ્ટેન્ડ નજીક ચાલુ બસે નીચે પટકાતાં યુવક લોહીલુહાણ; બસ ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ

આ યુવાનને તાત્કાલિક ભાવનગરની સર ટી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

પાલીતાણા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન
પાલીતાણા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 12:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : જિલ્લાના પાલીતાણા તાલુકાના કુંભણ ગામથી ભાવનગર આવતા એક રત્ન કલાકાર એસટીમાં ચડે તે પહેલા જ બસ ચાલવા લાગતા યુવાન એસટી બસમાથી નીચે પટકાતા તેમના ઉપર બસનું વ્હીલ ચડી ગયું હતું. જેની જાણ ઘરના સભ્યોને થતા સ્થળ ઉપર પહોંચ્યા હતા અને તેમને તાત્કાલિક ભાવનગરની સર ટી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં કુંભણ ગામના વિજય લક્ષ્મણભાઈ ખાંભલ્યાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે સવારના 6 વાગે રત્ન કલાકાર મારા ભાઈ પાર્થભાઈ કામ અર્થ ઘરેથી નીકળી બસ સ્ટેન્ડ ગયા ત્યારે 6.30 કલાકે મારા કાકાનો ફોન આવેલો કે તમારા ભાઈનો કુંભણ ગામના બસ સ્ટેન્ડે સરકારી બસ એસટી સાથે અકસ્માત થયો છે. ત્યારબાદ, મારા પિતા, કાકા અને હું બસ સ્ટેન્ડ દોડી આવ્યા હતા.

ફરિયાદીએ ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, એસ ટી બસના આગળના વ્હીલમાં જમણો પગ આવી જતા ઈજાઓ પહોંચી છે અને ગુપ્ત ભાગમાં પણ ઈજાઓ પહોંચી છે. અમે તાત્કાલિક ભાવનગરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ ગયા હતા. આ અકસ્માત બાબતે મારા કાકાને પૂછતા તેમણે કહ્યું હતું કે ભાવનગર જવા માટે બસ આવતા હું ચડી ગયેલો પરંતુ પાર્થ ચડવા જતા બસ ચાલકે ગફલત ભરી રીતે બસ ચલાવી લેતા પાર્થ પડી ગયો હતો અને પાર્થ આગળના વ્હીલમાં આવી ગયો હતો.

ફરિયાદીના ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, પાર્થને બંને પગને ગુપ્ત ભાગે ઇજા થતા લોહી નીકળવા લાગ્યું હતું. ખાનગી વાહનમાં પાર્થને ભાવનગર સર ટી હોસ્પિટલમાં સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલના ICU વિભાગમાં રાખવામાં આવ્યો છે. આમ એસટી બસ ચાલકે બે ફિકરાયથી ચલાવી માનવ જિંદગીને તે રીતે ચલાવી મારા ભાઈને પાડી દઈ બંને પગને ગુપ્ત ભાગે ઇજા કરતા ST ચાલક વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. અરવલ્લી: ધનસુરા-તલોદ હાઈવે પર મિની બસ અને ઊંટ વચ્ચે અકસ્માત, ઊંટનુ મોત,
  2. ઉના-વેરાવળ રોડ પર ફરી ગંભીર અકસ્માત: બેદરકારી ભર્યા ડ્રાઇવિંગે બે લોકોને પહોંચાડી ગંભીર ઈજાઓ

TAGGED:

KUMBHAN VILLAGE
BHAVNAGAR ACCIDENT
કુંભણ
BHAVNAGAR NEWS
ST BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.