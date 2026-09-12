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ભાવનગર: મગફળીના છોડ તૈયાર પણ મગફળી ગાયબ, વરસાદ ખેંચાતા 4.4 લાખ હેક્ટર પાક સંકટમાં

ભાવનગર જિલ્લામાં કુલ વાવેતરનો 25થી 30 ટકા ભાગ બિનપિયત, ચોમાસાના પ્રથમ વરસાદ બાદ વરસાદ ન થતા મગફળી અને કપાસના પાકમાં પાણીની અછતથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા.

ચોમાસાના પ્રથમ વરસાદ બાદ વરસાદ ન થતા મગફળી અને કપાસના પાકમાં પાણીની અછતથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા
ચોમાસાના પ્રથમ વરસાદ બાદ વરસાદ ન થતા મગફળી અને કપાસના પાકમાં પાણીની અછતથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 10:12 PM IST

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ભાવનગર: જિલ્લામાં થતા કુલ વાવેતરનો 25થી 30 ટકા ભાગ બિનપિયત વિસ્તાર છે. બીજી તરફ પિયત વિસ્તારમાં પણ ખેંચાયેલા વરસાદને કારણે ખેડૂતો ચિંતિત છે. પાણીની અછતમાં છોડ તો તૈયાર છે પણ મગફળી ગાયબ છે. ETV ભારતે 90 km પહોંચીને ખેતરની સ્થિતિ જાણી હતી.

ભાવનગર જિલ્લામાં ચોમાસાના પ્રથમ વરસાદમાં ખેડૂતોએ વાવેતર કરી લીધું. ત્યારે ખેડૂતોએ મગફળી અને કપાસનું વાવેતર કર્યા પછી આજ દિન સુધી વરસાદ વરસ્યો નથી, જેને પગલે ખેડૂતોને પોતાના પાકોમાં પાણીની સમસ્યાએ ચિંતામાં વધારો કરી દીધો છે. ખેતરોમાં ખેડૂતોની સ્થિતિ શું છે તે જાણવા માટે ETV ભારતની ટીમ મહુવા તાલુકાના લોંયંગા ગામે પહોંચી હતી. ત્યાં ખેડૂત સાથે વાતચીત થઈ અને ખેડૂત આગેવાન સાથે પણ. શું છે ખેતરોમાં સ્થિતિ પાકને લઈને તે જોઈને તમે પણ ચિંતામાં જરૂર મુકાઈ જશો.

ચોમાસાના પ્રથમ વરસાદ બાદ વરસાદ ન થતા મગફળી અને કપાસના પાકમાં પાણીની અછતથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા (Etv Bharat Gujarat)

90 કિલોમીટર સ્થિતિ ખેતરમાં

ભાવનગરથી 100 કિલોમીટર મહુવા આવેલું છે, તેના પહેલા લોંયંગા ગામ આવેલું છે. આ ગામના હાઇવે નજીક આવેલી વાડીએ ETV ભારતની ટીમ પહોંચી હતી. જ્યાં અમારી મુલાકાત ભરતભાઈ ચૌહાણ સાથે થઈ. ભરતભાઈ પાસે 50 વીઘા જેટલી જમીન છે. હાલમાં તેમને કપાસ અને મગફળીનું વાવેતર કરેલું છે. આથી અમે કરેલા વાવેતરમાં હાલની સ્થિતિ શું છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને તેમની પાસેથી જે સમસ્યાઓ હતી તે સાંભળી હતી.

વરસાદ ખેંચાતા 4.4 લાખ હેક્ટર પાક સંકટમાં
વરસાદ ખેંચાતા 4.4 લાખ હેક્ટર પાક સંકટમાં (Etv Bharat Gujarat)

વરસાદ ખેંચાતા પાક ફેલ જવાની શક્યતા

ખેડૂત ભરતભાઈ ચૌહાણ સાથે અમે તેમના ખેતરમાં પહોંચ્યા. તેમને પૂછતા ભરતભાઈએ જણાવ્યું કે મારે 50 વીઘા જેટલી ખેતીની જમીન છે. જેમાં મેં હાલમાં 10 વીઘામાં કપાસનું વાવેતર કર્યું છે અને 30 વીઘામાં શીંગ કરી છે. પહેલો વરસાદ આવ્યો પછી વરસાદ આવ્યો જ નથી. અમે શીંગમાં અઢીથી ત્રણ લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો છતાં એમાં કાંઈ લેવા જેવું રહ્યું નથી. શીંગની સ્થિતિ એવી છે કે પિયતનું કંઈક થઈ શકે તો થાય અને કપાસ પણ લાલ થવા આવ્યો છે.

શીંગ કાઢી લીધી તો સરકાર પાસે અપેક્ષા

ભરતભાઈ ચૌહાણ ખેડૂતના ભાગિયા અશોકભાઈ શિયાળ સાથે પણ અમારે વાત થઈ. અશોકભાઈએ જણાવ્યું હતું કે શીંગમાં કાંઈ છે નહીં, અત્યારે ત્રણથી ચાર લાખનો ખર્ચો કર્યો છે અને 30 વીઘાની શીંગ કરી છે, સરકાર કંઈક સહાય આપે તો સારું. શીંગમાં એક દાણો બેઠો નથી. પાણીની વ્યવસ્થા છે નહીં અને વરસાદ આવ્યો નથી. જવા દ્યો, વાત ન થાય એવી સ્થિતિ છે. જો કે ત્યારબાદ મૌખિક રીતે અશોકભાઈએ વધુ જણાવ્યું હતું કે નવ વીઘા જમીનમાં શીંગ કરેલી હતી, તેમાં દાણા નહીં બેસવાને કારણે કાઢી લીધી છે, જેથી અમારે અંદાજે 45થી 50,000નું નુકસાન જશે. હવે ત્યાં ખેડ કરીને નવું વાવેતર કરશું.

પાણીની અછતથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા
પાણીની અછતથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂત આગેવાને શેત્રુંજીના પાણીની સ્થિતિ વર્ણવી

ભરતભાઈ ચૌહાણ સાથે વાતચીત થયા બાદ ત્યાં આવેલા ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનના પ્રમુખ ભરતસિંહ વાળા સાથે પણ અમારે વાતચીત થઈ હતી. ત્યારે ભરતસિંહ વાળાએ જણાવ્યું હતું કે અત્યારે ભાવનગર જિલ્લામાં વાવણીનો વરસાદ થયો ત્યારે લગભગ બધાએ કપાસ અને શીંગનું વાવેતર કર્યું છે. બાકી પરચુરણ વાવેતર કર્યું છે, મોટાભાગે કપાસ અને શીંગમાં, આજે શીંગ પોણા ત્રણ મહિનાની થઈ પણ એક દાણો છે નહીં અને આમાં કાંઈ આવવાનું પણ નથી.

વરસાદ ખેંચાતા 4.4 લાખ હેક્ટર પાક સંકટમાં
વરસાદ ખેંચાતા 4.4 લાખ હેક્ટર પાક સંકટમાં (Etv Bharat Gujarat)

વધુમાં કહ્યું, એક વીઘે અત્યારે અંદાજે 25,000 જેવો ખર્ચ થાય છે, શીંગમાં કાંઈ થવાનું નથી. જ્યારે કપાસ અત્યારે છ ફૂટ થઈ જવો જોઈએ, તેના બદલે અંદર કૂતરા અને બિલાડા દોડે તેવી સ્થિતિ છે. શેત્રુંજીના પાણીની અમે માંગ કરી છે પણ કાર્યપાલક દ્વારા પાણી છોડવામાં આવતું નથી.

મગફળીના છોડ તૈયાર પણ મગફળી ગાયબ
મગફળીના છોડ તૈયાર પણ મગફળી ગાયબ (Etv Bharat Gujarat)

નહેરમાં જોવા મળ્યું છબછબિયું પાણી

ETV ભારતની ટીમ જ્યારે ભાવનગર પરત ફરી રહી હતી ત્યારે તળાજા પછી આવતી ડાબા કાંઠાની શેત્રુંજી ડેમની કેનાલમાં એક નજર કરી હતી. જેમાં છબછબિયાં જેટલું પાણી જોવા મળ્યું હતું. પરંતુ આ પાણી આપવામાં આવ્યું છે કે કેમ તે કહેવું મુશ્કેલ હતું. ભાવનગરનો શેત્રુંજી ડેમ ભરેલો છે અને પિયતના પાણીની અત્યારે ખેડૂતોને ખૂબ જરૂર છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે જિલ્લામાં 4.4 લાખ હેક્ટર કરતાં વધુ વાવેતર થયેલું છે. જેમાં પિયત વિસ્તાર 2.76 લાખ કરતા વધુ છે, જ્યારે બિનપિયત વિસ્તાર 1.26 લાખ કરતા વધુ છે. ત્યારે હવે જોવાનું એ રહેશે કે ખેડૂતોને કરેલા ખર્ચનો વળતર મળે છે કે કેમ?

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TAGGED:

BHAVNAGAR FARMERS
GROUNDNUT CROP FAILURE RAIN
BHAVNAGAR FARMER CROP LOSS MONSOON
SHETRUNJI DAM WATER IRRIGATION
BHAVNAGAR GROUNDNUT CROP FAILURE

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