ભાવનગર જિલ્લામાં ખેતીમાં પંચ રોજકામ પૂર્ણ થયું, હવે નુકસાનીનો રિપોર્ટ થશે તૈયાર
વિપક્ષે પ્રહાર કરીને અનેક માંગ મૂકી છે. બીજી તરફ પંચ રોજકામ પૂર્ણ થયા બાદ રીપોર્ટ તૈયાર થનાર છે.
Published : November 3, 2025 at 6:00 PM IST
ભાવનગર : જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદનો માર નવેમ્બર સુધી યથાવત રહ્યો છે, તૈયાર પાકનો સોથ વળી ગયો છે. ત્યારે સરકાર વળતર આપવા કાર્યવાહી કરી રહી છે, આ વચ્ચે હવે વિપક્ષે પ્રહાર કરી 'જેટલું નુકસાન, તેટલું વળતર'ની માંગ મૂકી દીધી છે. બીજી તરફ પંચ રોજકામ પૂર્ણ થયા બાદ રિપોર્ટ તૈયાર થનાર છે.
ભાવનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોના પાકને ખતમ કરી નાખ્યો છે, ત્યારે જિલ્લામાં ખેડૂતોએ કરેલા કપાસ, મગફળીમાં થયેલા નુક્શાનમાં કોંગ્રેસનો વિરોધ અને રાજ્યની સરકાર દ્વારા વળતર આપવા માટે સર્વે અને રોજકામ માટેના આપેલા આદેશ બાદ કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે. કોંગ્રસે હજુ પણ સરકાર બટકું રોટલો નાખતી હોવાના ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે.
વિરોધ પક્ષનો સરકાર પર પ્રહાર
ભાવનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોના પાકને સંપૂર્ણ નષ્ટ કરી દીધો છે, ત્યારે જિલ્લા પંચાયતના વિરોધ પક્ષના નેતા બળદેવ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે કમોસમી વરસાદના લઈને તમામ તાલુકાઓમાં ખેડૂતના મોઢામાં આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે, ત્યારે 100 ટકા નુકસાની ખેડૂતોને ભોગવવી પડી છે.
સરકારની નીતિ બટકું રોટલો નાખવા જેવી દેખાઈ રહી છે. જે રીતે પહેલા સર્વે માટેના ઓર્ડરો કરવામાં આવ્યા, પરંતુ તાલુકામાં તમામ કક્ષાએથી કોંગ્રેસે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે, 100 ટકા નુકસાની દેખાઈ રહી છે, ત્યારે સર્વેનું નાટક બંધ કરવું જોઈએ. આથી સરકાર સફાળી જાગી અને સર્વેની કામગીરી બંધ કરી રોજકામ કરવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે.
ખેડૂતો સાથે ભાગ્યા અને ખેતમજૂરોને મળે સહાય
જિલ્લા પંચાયતના વિરોધ પક્ષના નેતા બળદેવ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, "ખેડૂતોની સાથે જે ભાગ્યાઓ વાડી વિસ્તારમાં કામ કરી રહ્યા છે. ખેતમજૂરો કામ કરે છે, એ તમામ લોકો માટે અલગથી સરકારે પેકેજ જાહેર કરવું જોઈએ. સરકાર જો ખરેખર મક્કમ હોય ખેડૂતોને વળતર આપવા માટે તો દેવા માફી આપવી જોઈએ. જે રીતે એક હેક્ટરે જો પંદર થી વીસ હજાર સહાય કરાય તો બે થી ત્રણ હજાર સહાય માત્ર ખેડૂતોને મળવા પાત્ર રહેશે. તેમાં તે પોતાના ઘરના સારા નરસા પ્રસંગ કે પોતાની માથે દેવું હોય તે કઈ રીતે ચૂકવી શકે. આથી અમારી વિનંતી સરકારને છે કે તમામ પ્રકારનું દેવું માફ થાય."
ખેતીવાડી વિભાગની કાર્યવાહી પૂર્ણ
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતના ખેતીવાડી વિભાગના અધિકારી રીઝવાન ઘાચીએ જણાવ્યું હતું કે, "જિલ્લામાં 4.10 લાખ વિસ્તારમાં વાવેતર થયેલું છે, અને બે લાખ જેટલા ખેડૂતો નોંધાયેલા છે. તે પ્રમાણે સર્વેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં કુલ 699 ગામોમાં સર્વેની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી જે પૂર્ણ થઈ છે. પંચરોજ કામ પૂર્ણ કરી રિપોર્ટની કામગીરી ચાલુ છે.
જિલ્લામાં ખરેખર નુકશાન અંગે તંત્રએ કહ્યું
ભાવનગર જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી રીઝવાન ઘાચીએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર જિલ્લામાં મુખ્ય કપાસ, મગફળીના પાક છે. તેમાં સૌથી વધારે નુકસાન જોવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય ડુંગળી, શાકભાજી સહિતના પાકોમાં પણ નુકસાન થયું છે. જો કે વળતર માટે તો સરકાર જાહેર રાત કરશે. અત્યારે SDRFના નિયમ છે અને પાકા સહાયના પેકેજ જે રીતે જાહેર થાય છે. તે પ્રમાણે 33 ટકા કરતાં વધારે નુકસાન હોય તો તે પ્રમાણે વળતર આપવામાં આવતું હોય છે.
