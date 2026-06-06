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ભાવનગર: અધેલાઈ સર્કલ પરથી કન્ટેનર ટ્રકમાંથી લાખોનો દારૂ પકડાયો, ટ્રક ચાલક ફરાર

સમગ્ર મુદ્દામાલ વેળાવદર પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જઈને ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી શરુ કરી છે.

અધેલાઈ સર્કલ પરથી કન્ટેનર ટ્રકમાંથી લાખોનો દારૂ પકડાયો
અધેલાઈ સર્કલ પરથી કન્ટેનર ટ્રકમાંથી લાખોનો દારૂ પકડાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 12:15 PM IST

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ભાવનગર : જિલ્લા LCB પોલીસને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બાતમી મળી હતી કે અમદાવાદ ધોલેરા હાઇવે ઉપર અધેલાઈ સર્કલ નજીક એક કન્ટેનર શંકાસ્પદ હાલતમાં રસ્તા ઉપર ઉભું છે. પોલીસે સર્કલ પાસે પહોંચીને એલસીબીએ શંકાસ્પદ કન્ટેનરની તપાસ કરતા દારૂનો મસ મોટો જથ્થો ઝડપાયો હતો. જો કે આ સમયે કન્ટેનર ચાલક ફરાર થઈ ગયો હતો.

ક્યાંથી ઝડપાયું કન્ટેનર અને બોટલો

ભાવનગર અમદાવાદ ધોલેરા હાઇવે નેશનલ હાઇવે પર અધેલાઈ સર્કલ થી શરૂ થતા નેશનલ હાઈવે પહેલા સર્કલમાં જ એક અજાણ્યો ટ્રક કન્ટેનર GJ 15 AX 1084 ઉભું હોય અને તેમાં શંકાસ્પદ વસ્તુ હોવાની LCB પોલીસને બાતમી મળી હતી. જેથી પોલીસે સ્થળ ઉપર જઈને કન્ટેનર ચેક કરતા તેમાંથી 12,984 જેટલી દારૂની બોટલ ખોખામાં ભરેલી મળી આવી હતી. જો કે આ સમયે કન્ટેનર ચાલક ફરાર થઈ ગયો હતો.

કન્ટેનર ટ્રકમાંથી લાખોનો દારૂ પકડાયો
કન્ટેનર ટ્રકમાંથી લાખોનો દારૂ પકડાયો (ETV Bharat Gujarat)

ઝડપાયેલો દારૂ અને મુદ્દામાલ

LCB પોલીસે કન્ટેનરમાં તપાસ કરતા 750ML દારુની બોટલો 1,560 જેની કિંમત 8,81,400 ત્યારબાદ અન્ય બોટલો 180MLની 11424 જેની કિંમત 15,42,240 સાથે કન્ટેનર GJ 15 AX 1084 જેની કિંમત અંદાજિત 15 લાખ ગણી LCB પોલીસે 39,23,640 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો .

અધેલાઈ સર્કલ પરથી કન્ટેનર ટ્રકમાંથી લાખોનો દારૂ પકડાયો
અધેલાઈ સર્કલ પરથી કન્ટેનર ટ્રકમાંથી લાખોનો દારૂ પકડાયો (ETV Bharat Gujarat)

કન્ટેનર ચાલક વિરુદ્ધ ગુન્હો દાખલ

એલસીબી પોલીસે દારૂ અને કન્ટેનર કબ્જે લીધું હતું અને ત્યારબાદ કન્ટેનર સહિત દારૂનો સમગ્ર મુદ્દામાલ વેળાવદર પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જઈને ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી શરુ કરી છે. જેમાં કન્ટેનર ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

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અધેલાઈ સર્કલ ટ્રકમાંથી દારૂ પકડાયો
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