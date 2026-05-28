ભાવનગરમાં ડીઝલની અછત સર્જાતા ખેડૂતો ચિંતામાં, બિયારણ ખાતરમાં પણ વધ્યા ભાવ
ખાતર, બિયારણ સહિત વાવેતર માટે જમીન ખેડવાને પગલે ઊભી થયેલી સમસ્યાને ખેડૂતોએ વર્ણવી હતી.
Published : May 28, 2026 at 2:33 PM IST
ભાવનગર : ડીઝલની ઉભી થયેલી માથાકૂટની અસર ખેતી ઉપર પડી છે. ખેડૂતોને ચોમાસાની તૈયારીમાં ડીઝલ વિઘ્ન બની ગયું છે. ખેડૂતોને ફરી બળદો યાદ આવવા લાગ્યા છે. આધુનિક યુગમાં ખેડૂતોને ચાલુ વર્ષે વાવેતર પહેલા કુદરત નહિ પણ ડિઝલની અછતને કારણે અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ETV BHARATએ ખેડૂતો સાથે વાતચીત કરી ત્યારે ખાતર, બિયારણ સહિત વાવેતર માટે જમીન ખેડવાને પગલે ઊભી થયેલી સમસ્યાને ખેડૂતોએ વર્ણવી હતી.
ભાવનગરથી આશરે 40 કિલોમીટર દૂર આવેલા ભંડારીયા ગામે ETV BHARATની ટીમ પહોંચી હતી. રસ્તામાં આવતા મોટાભાગના ખેતરોમાં ખેડ કરવામાં નહોતી આવી. ચોમાસુ માથે છે ત્યારે પણ ખેડ જોવા મળી નથી. ભંડારીયા હાઇવે ઉપર પોતાનું ખેતર ધરાવતા રમેશભાઈ ધાપાને ત્યાં અમે પહોંચ્યા હતા. રમેશભાઈ ધાપા સાથે પ્રાથમિક વાત કરી અને તેમની સાથે અન્ય પણ આસપાસના ખેડૂતો ઉપસ્થિત હતા. ભંડારીયાની આસપાસ મોટાભાગે ખેડ કરતા કોઈ નજરે પડતું નહોતું. છૂટા છવાય ક્યાંક ટ્રેક્ટર ચાલતા હતા તો હવે ખેડૂતોએ બળદનો સહારો લીધો હતો.
ખેડયા વગર બેઠા છીએ ડીઝલની બહું અછત છે
ખેડૂત રમેશભાઈ જણાવ્યું કે, "અમારે હજી ખેડવાનું બાકી છે. ટ્રેક્ટર વાળાને ફોન કરીએ તો એમ કહે છે કે ડીઝલ મળતું નથી. ડીજલ લેવા જઈએ તો ત્યા એમ કહે છે કે હજાર રૂપિયાનું જ આપીશું. હવે હજાર રૂપિયાના ડીઝલમાં ખેતરનું ખેડ કેમ પુરુ થાય. આવી સ્થિતિ છે માથે ચોમાસુ આવી ગયું છે અત્યારે તો ખેતર ખેડાઈને તૈયાર હોવું જોઈએ પણ ડીઝલને કારણે ખેડવાનું હજી ચાલું જ નથી કર્યું."
ખેડૂત રમેશભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ટ્રેક્ટરવાળા એમ કહે છે કે ખેડવાના ભાવ વધી ગયા છે, કારણ કે ડીઝલના ભાવ વધી ગયા છે. હવે ભાડું વધારે માંગે અને રોકડા માંગે છે. ગયા વર્ષે વધુ વરસાદ આવ્યો જેના પગલે પાકમાં સારા ભાવ મળ્યા નથી. અત્યારે ટ્રેક્ટરમાં 100 થી 150 રૂપિયા ભાડામાં વધારી દેવામાં આવ્યો છે."
બિયારણ ખાતરમાં ભાવ વધ્યા
ખેડૂત રમેશભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "સરકારે તેમનો જે માલ પાકે છે, એમાં ભાવ બરોબર મળી રહે તેવું કંઈક કરવું જોઈએ. અત્યારે ડીઝલ સમયસર મળવું જોઈએ. અત્યારે ખાતર બિયારણમાં ભાવ વધી ગયા છે, જે 1500 હતા અત્યારે 300 થી 500 વધી ગયા છે. ડીએપીમા 2100 થી 2200 એવો ભાવ વધી ગયો છે. 500 થી 600નો વધારો છે, બધા ખેડૂતોને કાંઈ માલ ઢોર હોતા નથી."
ચોમાસા પહેલા કેમ ખેડ સમયસર જરૂરી
રમેશભાઈના ખેતરમાં હાજર ખેડૂત દુલાભાઈ જાદવે જણાવ્યું હતું કે, મારે ભાડે જમીન છે, આશરે છ વીઘા જેવી છે. હવે ખેડનો અભાવ છે, ડીઝલ મળતું નથી. જો જમીન 15 થી 20 દિવસ વહેલા ખેડ કરવામાં આવે તો જમીન તપે છે અને સારો પાક થાય છે. હવે ખેડ થઈ નથી અને જમીન આમનામ ખેડ વગરની પડી છે. માથે છ થી સાત દિવસ જતા રહ્યા છે. અમે બાજરી, કપાસ, મગફળી વગેરે કરતા હોઈએ છીએ. જો વરસાદ સારો હોય તો સારું થાય છે."
ભાવનગરના ખાતર વિભાગના અધિકારી એસ. બી. વાઘમશીએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "યુરીયા ખાતર 3,055 મેટ્રિક ઉપલબ્ધ છે, તેના 45 કિલોના 266.50 રૂપિયા ભાવ છે. જ્યારે ડીએપી 746 મેટ્રિક ટન ઉપલબ્ધ છે. જેનો ભાવ 1350 કિલોનો ભાવ છે, જે 50 કિલોની આવે છે. જ્યારે એનપીકે ખાતર 6,873 મેટ્રિક ટન ઉપલબ્ધ છે. જે ખાતરમાં ભાવ વધ્યા છે એ જીએફસીના એપીએસ ખાતર 202013માં વધારો થયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે."
જિલ્લામાં ખાસ વાવેતર ક્યાં પાકનું
ભાવનગર જિલ્લામાં આશરે 4.50 લાખ હેક્ટર જેટલી જમીનમાં ખેતી કરવામાં આવે છે. ચાલુ વર્ષે ડીઝલની ઊભી થયેલી અછત વચ્ચે ખેડૂતોને ખેડ કરવામાં ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જિલ્લા પંચાયતના ખેતીવાડી વિભાગ પ્રમાણે જોઈએ તો આશરે અઢી લાખ જેટલા હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર, એક લાખ હેક્ટરમાં મગફળીનું વાવેતર અને ડુંગળીનું વાવેતર મોટા ભાગે થતું હોય છે. ત્યારે આ વર્ષે ચોમાસા પહેલા ડીઝલની અછતને પગલે ખેડ કરવામાં પડેલી મુશ્કેલી ખેડૂતોના આગામી પાકને અસર કરશે કે કેમ તે હવે સમય કહેશે.
