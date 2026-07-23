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ભાવનગરમાં ગેરકાયદેસર મદરેસા ઝડપાયું, મૌલાના સહિત ત્રણ સામે ગુનો નોંધાયો

મદરેસામાં કેટલાક ગરીબ વર્ગના સમુદાયના બાળકોને આર્થિક સહાયના પ્રલોભન આપી મદરેસામાં લાવવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ભાવનગરમાં ગેરકાયદેસર મદરેસા ઝડપાયું, મૌલાના સહિત ત્રણ સામે ગુનો નોંધાયો
ભાવનગરમાં ગેરકાયદેસર મદરેસા ઝડપાયું, મૌલાના સહિત ત્રણ સામે ગુનો નોંધાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 10:27 AM IST

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ભાવનગર : શહેરના સીદસરના 25 વારીયામાં ચાલતા રાષ્ટ્રીય એકતાને અખંડિતતાને નુકશાન પહોંચાડવાના પ્રયાસ ઉપર પોલીસે પાણી ફેરવી દીધું છે. ગેરકાયદેસર ચાલતા મદરેસામાં કેટલાક ગરીબ વર્ગના સમુદાયના બાળકોને આર્થિક સહાયના પ્રલોભન આપી મદરેસામાં લાવવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. મૌલાનાની પોલીસે ધરપકડ કરી છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા CASO ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું હતું. ભાવનગર શહેરના સીદસર ગામમાં આવેલા 25 વારીયામાં ચલાવેલા કોમ્બિંગ દરમિયાન ગેરકાયદેસર મદરેસા ચલાવતા મૌલાના ઝડપાઈ ગયા હતા. તેના કબજામાંથી મળી આવેલા લિટરેચરને પગલે પોલીસે ધોરણસર ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

CASO ઓપરેશન કોમ્બિંગમાં ગેરકાયદેસર મળ્યું મદરેસા

ભાવનગરના ASP ઘનશ્યામ ગૌતમે જણાવ્યું હતું કે, "21 જુલાઈના સવારે આઠ કલાકે અમે સર્ચ ઓપરેશન અગાઉ ઘોઘામાં જેમ કર્યું હતું તેમ દરેક ડિવિઝનના પીઆઇ, એસડીએમ, મામલતદાર, પીજીવીસીએલ વગેરે સ્ટાફને રાખીને સાથે રાખીને સીદસર ગામમાં આવેલા 25 વારીયામાં હાથ ધર્યું હતું. જેમાં કેટલાક મકાનો હેતુફેર જોવા મળ્યા હતા. જ્યારે એક ધાર્મિક સ્થળ પણ મળી આવતા તેને લઈને શંકાના આધારે તપાસ કરતા ગેરકાયદેસર હોવાનું માલુમ થયું હતું."

ભાવનગરમાં ગેરકાયદેસર મદરેસા ઝડપાયું, મૌલાના સહિત ત્રણ સામે ગુનો નોંધાયો (ETV Bharat Gujarat)

ગેરકાયદેસર મદરેસાને મૌલાના સામે કાર્યવાહી

ASP ઘનશ્યામ ગૌતમે જણાવ્યું હતું કે, "અમને ત્યાં એક મદરેસા જોવા મળ્યો હતો, જેને મોહમ્મદ સફિક અબ્બાસભાઈ મહેરીયા મૂળ બનાસકાંઠાના પાલનપુરના બાદરગઢ ગામનો રહેવાસી ચલાવતો હતો. ત્યાં મદરેસા રૂમ નંબર 111 અને 112માં ચાલતું હતું. મૌલાનાએ ભરૂચમાંથી શિક્ષા મેળવી હોવાથી મદરેસા ચલાવતો હતો. પરંતુ, આ મકાનો ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના હોય અને તેને વેચી શકાય નહીં કે ભાડે આપી શકાય નહીં એટલે હેતુફેર થતા ગેરકાયદેસર હતું. શંકાના આધારે મોલાના રૂમની તપાસ કરતા કેટલાક વાંધાજનક સાહિત્યો મળી આવ્યા હતા."

મૌલાના સહિત ત્રણ સામે ગુનો નોંધાયો
મૌલાના સહિત ત્રણ સામે ગુનો નોંધાયો (ETV Bharat Gujarat)

મળેલા લિટરેચરમાં ધાર્મિક વૈમનસ્ય સામે આવ્યું

ASP ઘનશ્યામ ગૌતમે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "તેના રૂમની તપાસ કરતા કેટલાક વાંધાજનક સાહિત્યો મળ્યા હતા. ધર્મ ખતરે મેં હૈ, એક જગ્યાએ ભેગા થવાનું તેવા લખાણો મળ્યા હતા. કેટલાક સાહિત્યો ટ્રાન્સલેટ કર્યા તો કોમી અખંડતાને નુકસાન કરતા હોય તેવા હતા. બાળકોના પુસ્તકો મળ્યા છે તે વાંધાજનક છે. મૌલાનાને કોણ લાવ્યું? કોણ ફંડિંગ કરતું હતું તો તેને મૌલાના યુસુફ અને મોલાના અશફ નામ આપ્યા છે. એક સમુદાયના ગરીબ લોકોને ફાઇનાન્સિયલ સપોર્ટ આપીને મદરેસા ચલાવાઈ રહ્યું હતું."

મૌલાનાની ધરપકડ
મૌલાનાની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

બાળકોને વાલીના નામના રજીસ્ટર મળ્યા તો તપાસ ભરૂચ પહોંચશે

ASP ઘનશ્યામ ગૌતમે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "કેટલા રજીસ્ટર મળ્યા તેમાં બાળકોના નામ વાલીના નામ તેના ફાયનાન્સ કરવામાં આવતું હતું, બધી જ વિગતો મળી છે. પરંતુ આ મોલાનાને ફન્ડિંગ કરતાં માત્ર બે શખ્સો ન હોઈ શકે વધુ પણ નામ ખુલી શકે છે. મોલાના એ હાથે લખેલી હોય, ક્યાંય ભારતમાં પબ્લિશ ન થઈ હોય ઇન્ડિયામાં તેવી કેટલીક ચીજ વસ્તુઓને કબ્જે લીધી છે. જો કે આ મૌલાના ભરૂચમાં જંબુસરમાં શિક્ષા મેળવીને આવ્યો ત્યારે તેને કોણે શિક્ષા આપી?, તેની સાથે આવા કેટલા મોલાના શિક્ષા લઈને ગયા? આ બધો તપાસનો વિષય બન્યો છે.

SOG એ મૌલાના બાદ વધુ બે ને ઝડપયા
SOG એ મૌલાના બાદ વધુ બે ને ઝડપયા (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર જિલ્લાના વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં મોહમ્મદ સફિક અબ્બાસભાઈ મહેરીયા સહિત અન્ય બે શખ્સો સામે ફરિયાદ નોંધાવા પામી છે. જેમાં પોલીસે કલમ 196 (1)(A), 196(1)(B), 196/2,197 (1)(C), 197 (1)(D), 197/2, 299, 3(5) અને 54 હેઠળ ગુનો નોંધીને મૌલાનાને ઝડપીને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો જ્યાં કોર્ટ દ્વારા દસ દિવસના રિમાન્ડ મોલાના મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.

SOG એ મૌલાના બાદ વધુ બે ને ઝડપયા

ભાવનગર સીદસર મૌલાના બાદ SOG પોલીસ દ્વારા સામેલ વધુ બે શખ્સ યુસુફ આરીફભાઈ મારફાણી 26 વર્ષીય તેમજ અનસ મોહમ્મદસીદીક લાખાણી 24 વર્ષીયને ઝડપી લીધા છે. પોલીસે હાલ પૂછપરછ હાથ ધરી છે.

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