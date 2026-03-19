ભાવનગર: મોતીબાગ ખાતે આંગણવાડીની બહેનોના ધરણા, સરકાર પાસે મુકી 12 માંગણીઓ
ગુજરાતની એક લાખ પૈકી 80000 જેટલી બહેનો આ વિરોધમાં જોડાઈ છે.
Published : March 19, 2026 at 4:58 PM IST
ભાવનગર : ગુજરાતમાં આંગણવાડી બહેનો હાલ આંદોલન કરી રહી છે. જ્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠન અંતર્ગત ભાવનગર શહેરમાં પણ મોતીબાગ ખાતે ધરણાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાતની એક લાખ પૈકી 80000 જેટલી બહેનો આ વિરોધમાં જોડાઈ છે. કામગીરીથી અળગા રહીને સંગઠન દ્વારા પોતાની માંગણીઓ મૂકવામાં આવી છે.
ગુજરાતની આંગણવાડી બહેનોનું આંદોલન
ગુજરાતની સાથે ભાવનગરમાં પણ આંગણવાડી બહેનોનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનના પ્રમુખ અરૂણભાઇ મહેતાએ જણાવ્યું કે, "ગુજરાતની એક લાખ જેટલી બહેનો છે, તે પૈકી 80000 જેટલી બહેનો આંદોલનમાં જોડાઈ છે. સરકાર પાસે 12 માંગણીઓ છે. અમે અગાઉ અમદાવાદમાં ચાર જેટલી રેલી કરી હતી. ગાંધીનગરમાં એક રેલી કરી હતી. આમ છતાં પણ સરકાર સ્વીકારવા કે તેનો ઉકેલ લાવવા માંગતી ન હોય તેમ લાગે છે."
હાઇકોર્ટના ચુકાદા બાદ સરકાર સુપ્રિમ કોર્ટમાં ગઈ
અરુણ મહેતાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "ગુજરાત હાઇકોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે કે 24,800 વર્કરને અને 20,300 હેલ્પર બહેનોને પગાર આપો. અમારી માંગણી છે કે આ બહેનોને સન્માનજનક વેતન આપવામાં આવે. ડિજિટલની કામગીરી કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર સાત એપ્લિકેશન અમલમાં લાવીને કરાવી રહી છે, તેની પાછળ 24 કરોડનો ખર્ચ કર્યો છે. પરંતુ અહીંયા બહેનોને પગાર વધારવા નથી. એમાં પણ મોબાઈલ બહેનોએ પોતાનો ઉપયોગ કરવાનો છે હવે આ બહેનો એવા મોબાઈલ લેવા માટે સક્ષમ ક્યાંથી હોય?."
"2022માં ચૂંટણી હતી ત્યારે સરકારના છ મંત્રી, ચાર સચિવ અને મુખ્ય સચિવ કૈલાશનાથને મોબાઈલ આપવાનું કીધેલું હતું. આજે ચાર વર્ષ થયા છતાં સરકારને મોબાઇલ ખરીદવાનો સમય મળ્યો નથી. આ બહેનો મોડી સાંજ સુધી કામ કરે છે અને રાત્રે પણ તેમની પાસે ઇમરજન્સીમાં કામગીરી લેવાય છે. અમારી બીજી માંગણી ઉંમર 58ની જગ્યાએ 60 કરવામાં આવે તેમજ વેકેશનમાં આંગણવાડીમાં બાળકો આવતા નથી તો સંયુક્ત વેકેશન આપવામાં આવે." - અરુણ મહેતા, પ્રમુખ, ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠન
અરૂણભાઇ મહેતાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હવે બહેનો ગળે આવી ગઈ છે. આ મોંઘવારીના સમયમાં 10,000માં કોનું ઘર ચાલી શકે? જો કે આંગણવાડીની અંદર 30 ટકા વિધવા બહેનો કામ કરે છે, ત્યારે અન્યને અનેક નાની મોટી સમસ્યાઓ છે. સરકારના મંત્રીઓએ આ બાબતે વિચારવું જોઈએ કે હેલ્પર 5500માં કામ કરે છે, એ મશ્કરી સમાન છે એટલે અમારી માંગ છે કે સરકારે આંગણવાડી કર્મચારી બહેનોની માંગ સ્વીકારવી જોઈએ અથવા તેનો ઉકેલ લાવવો જોઈએ.
