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ભાવનગરમાં પર્યાવરણને બચાવવા અનોખો અભિગમ, માત્ર વૃક્ષોના જ ચિત્રોનું અદ્ભુત પ્રદર્શન

આ પ્રદર્શનમાં વિવિધ પ્રકારના ચિત્રમાં કલાઓનો ઉપયોગ થયો હોય તેવા ચિત્રો જોવા મળ્યા હતા.

100 ચિત્રોનું પ્રદર્શન યોજાયું
100 ચિત્રોનું પ્રદર્શન યોજાયું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 2:19 PM IST

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ભાવનગર : વિશ્વમાં પર્યાવરણને બચાવવા માટે વૃક્ષો બચાવવા જરૂરી છે. 5 જૂનના વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે ભાવનગરમાં કલા સંઘ દ્વારા માત્ર વૃક્ષોના ચિત્રો ઉપરના એક પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

જેમાં નાના ભૂલકાઓથી લઈને મોટા લોકો સુધી બનાવેલા ચિત્રોને પ્રદર્શનમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રદર્શનમાં વિવિધ પ્રકારના ચિત્રમાં કલાઓનો ઉપયોગ થયો હોય તેવા ચિત્રો જોવા મળ્યા હતા.

ભાવનગરમાં પર્યાવરણને બચાવવા અનોખો અભિગમ (ETV Bharat Gujarat)

100 ચિત્રોનું પ્રદર્શન યોજાયું

5 જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે ભાવનગરના ક્લા સંઘ દ્વારા યોજાયેલા ચિત્ર પ્રદર્શનને પગલે કલા સંઘના અધ્યક્ષ અજય ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર કલા સંઘ સંસ્થા દ્વારા પ્રદર્શન યોજાયુ છે.

માત્ર વૃક્ષોના જ ચિત્રોનું અદ્ભુત પ્રદર્શન
માત્ર વૃક્ષોના જ ચિત્રોનું અદ્ભુત પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

5 જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસને ધ્યાનમાં રાખીને માત્ર વૃક્ષના ચિત્રો ઉપરના પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યું છે. જેમાં માત્ર વૃક્ષના જ ચિત્રો હતા. આ પ્રદર્શન માત્ર 3 વર્ષથી લઈને 80 વર્ષ સુધીના બાળકોના ચિત્રો હતા. અહીંયા 100 જેટલા ચિત્રો પ્રદર્શનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે."

માત્ર વૃક્ષોના જ ચિત્રોનું અદ્ભુત પ્રદર્શન
માત્ર વૃક્ષોના જ ચિત્રોનું અદ્ભુત પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

કલાકારોએ પર્યાવરણ પ્રત્યે અભિગમ દાખવ્યો

કલા સંઘ યોજાયેલા પર્યાવરણને પગલે ચિત્ર પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનાર સ્મિતાબેન ગોસઈયાએ જણાવ્યું હતું કે, "હું અહીંયા દરેક પ્રદર્શનમાં ભાગ લઉં છું. મને ચિત્રો બનાવવા ખૂબ ગમે છે. આજનો વિષય સારો છે વૃક્ષ બચાવશો તો ઓક્સિજન બચશે અને વધશે. મે એકરેલીક પેઇન્ટિંગ કર્યું છે, તેમાં નાયપથી અને ટેક્સચર આર્ટથી કામ કરેલું છે. અહીંયા બધાએ અલગ અલગ થીમ ઉપર કામ કર્યું છે. કોઈ બારગીંગ કરેલું છે, કોઈએ ટ્રેડિશનલ આર્ટ કરેલું છે. નાના બાળકોએ પણ અલગ ચિત્રો બનાવ્યા છે."

ભાવનગરમાં પર્યાવરણને બચાવવા અનોખો અભિગમ
ભાવનગરમાં પર્યાવરણને બચાવવા અનોખો અભિગમ (ETV Bharat Gujarat)

પ્રદર્શન નિહાળનારને પણ ગમ્યું પ્રદર્શન

ભાવનગરના ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે આવેલી આર્ટ ગેલેરીમાં યોજાયેલા પ્રદર્શનમાં નિહાળવા આવતા લોકોએ પણ પ્રદર્શનને આવકાર્યું હતું. મિરાલીબેન મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ કાર્યક્રમ સારો કર્યો છે, આ એક ટોપિક છે. વૃક્ષ ઉપરનો જેમાં પર્યાવરણને બચાવવાનો અભિગમ છે. તેમાં કલાકારો અને પર્યાવરણનો સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે. અમે અહીંયા જોવા પણ આવીએ છીએ. ક્યારેક અમે પણ યોજાતા પ્રદર્શનમાં ભાગ પણ લેતા હોઈએ છીએ."

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ભાવનગર ચિત્રોનું પ્રદર્શન
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