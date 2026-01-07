ભાવનગરના વિદ્યાર્થીએ બનાવ્યો 'ફાયર ફાઇટર રોબોટ', ઓટોમેટીક આગ શોધીને તેને બુઝાવાની કરે છે કામગીરી
Published : January 7, 2026 at 7:39 PM IST
ભાવનગર : ઘર કે ઓફિસમાં આગ લાગે ત્યારે માલસામાનને નુકશાન ફાયર વિભાગ પહોંચે ત્યાં સુધીમાં થતું હોય છે, ત્યારે ભાવનગરના મિકેનિકલ વિભાગના વિદ્યાર્થીએ FIRE FIGHTER ROBOT બનાવ્યો છે. જેમાં સેન્સર મારફત આગ શોધીને તાત્કાલિક બુજાવે છે. જે ઘર ઓફિસ માટે ઉપયોગી બની શકે છે.
આગ લાગવાની ઘટના બનતી હોય ત્યારે ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવે છે. ફાયર વિભાગ ઘટના સ્થળે પહોંચે ત્યાં સુધીનો સમય પસાર થતો હોય છે, તે સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભાવનગરની સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા મિકેનિકલના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એક 'ફાયર ફાઈટર રોબોટ' બનાવવામાં આવ્યો છે. આ રોબોટ ઓટોમેટીક આગને શોધીને તેના બુઝાવાની કામગીરી કરે છે.
ઘર ઓફિસમાં આગ લાગવાની ઘટના માટે રોબોટ
ભાવનગર શહેરમાં આવેલી સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક કોલેજમાં મિકેનિકલ વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા ઉત્સવ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે ફાયર ફાઈટર રોબોટ બનાવ્યો છે. જે બધી જગ્યાએ આગ લાગે તો સિસ્ટમને પહોંચવામાં વાર લાગે છે. આથી તે સમય લાગતો હોવાને પગલે અમે એક નાનો એવો રોબોટ બનાવ્યો છે, જે નાનકડી એવી જગ્યા ઘર અને ઓફિસમાં તેને રાખી શકાય છે.
રોબોટમાં આવશે બે પ્રકારના સેન્સર
મિકેનિકલ વિભાગના વિદ્યાર્થી ઉત્સવ વાઘેલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે જે રોબોટ બનાવ્યો છે, તેમાં બે સેન્સર મૂકવામાં આવેલા છે. જેમાં બ્લેક સેન્સર મૂકેલું છે, અને આર.ડી નેનો મૂકેલું છે, તે આગ લાગશે તો તેને ડિટેક્ટ કરશે અને આર.ડી નેનોને તેનો મેસેજ પહોંચાડશે.આર.ડી નેનો મોટરને કમાન્ડ આપે છે, આથી જે આગ લાગી હોય છે, તેને પાણીનો છંટકાવ કરીને બુજાવી દેવામાં આવે છે. જો કે બે થી ત્રણ માળ હોય તો તેના માટે ખર્ચો વધુ થઈ શકે, પરંતુ તે પ્રકારનો રોબોટ બની શકે છે, તેમાં સેન્સરનો ખર્ચ વધુ આવે છે.
વિધાર્થીઓએ ડેમો પણ કર્યો
ભાવનગરની સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક કોલેજના મિકેનિકલ વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓએ ફાયર ફાઈટર રોબોટને પગલે ડેમો સ્ટ્રેશન પણ કર્યું હતું. જેમાં આગ લાગવાની સાથે જ સેન્સર કામ કરવા લાગે છે અને ત્યારબાદ જ્યાં આગ લાગી હોય ત્યાં પાણીનો છંટકાવ પણ થાય છે. જો કે વિદ્યાર્થીઓએ આ પ્રાથમિક ધોરણે ફાયર ફાઈટર રોબોટ બનાવ્યો છે, પરંતુ તેમાં ઉમદા સંશોધન કરીને વધુ સારી સુવિધા સાથે અને સતર્ક રોબોટને પણ નિર્માણ કરી શકાય છે તેમ વિદ્યાર્થીઓનું માનવું છે.
