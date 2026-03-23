નાનપણમાં પોલિયો, પછી કેન્સર… છતાં હિંમત ન હાર્યા ઇલાબેન દવે, જાણો પ્રેરણાદાયી સફર

ઇલાબેન દવે ખેલો ઇન્ડિયામાં ગુજરાતની ટેબલ ટેનિસની મહિલા ટીમના મેનેજર તરીકે સફળતા પ્રાપ્ત કરેલી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 8:54 PM IST

ભાવનગર : જન્મ ભૂમિ ધરાવનાર ઇલાબેન દવે જન્મથી કુદરતે આપેલી શારીરિક આફતો સામે લડીને પોતાની સફળતાઓ પ્રાપ્ત કરી છે. ઇલાબેન દવે અનેક દિવ્યાંગોને પેરા સ્પોર્ટ્સમાં આગળ લાવ્યા છે. નાનપણમાં પોલિયો અને લગ્ન બાદ કેન્સર જેવી બીમારીની સામે ઝઝૂમી લીધા બાદ પણ જિંદગી સામે લડાઈ કરવાનું નક્કી કરી ચૂકેલા ઇલાબેન દવે ખેલો ઇન્ડિયામાં ગુજરાતની ટેબલ ટેનિસની મહિલા ટીમના મેનેજર તરીકે સફળતા પ્રાપ્ત કરેલી છે.

ઇલાબેન છેલ્લા 30 વર્ષથી દિવ્યાંગ ખેલાડીઓને બહાર લાવીને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષા સુધી પહોંચાડવા માટે પોતાની ભૂમિકા ભજવી છે. ત્યારે આ ઈલાબેન દવે કોણ છે. ચાલો તેમના જીવન સફળ વિશે જાણીએ

કોણ છે ઇલાબેન?

ભાવનગરમાં રહેતા અને અપંગ પરિવાર કલ્યાણ કેન્દ્રમાં ઉપપ્રમુખ રહેલા ઈલાબેન દવે સાથે ETV ભારતે ખાસ વાતચીત કરી હતી. ઇલાબેને પોતાના જીવન સફર વિશે પોતાની કહાની વ્યક્ત કરી હતી. ઇલાબેન દવેએ જણાવ્યું હતું કે મારો જન્મ 1964માં ભાવનગરમાં જ થયો હતો. મારા પપ્પાને ગેસ્ટ હાઉસ હતું, 'અજય ગેસ્ટ હાઉસ'. સ્ટેશન રોડ ઉપર અને મારે બે ભાઈ બે બહેનો એમાં હું સૌથી નાની. મેં એસએનડીટી વુમન યુનિવર્સિટીમાં બી.કોમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

11 મહિનાની ઉંમરે પોલિયોનો પ્રહાર

ઇલાબેન દવેએ જણાવ્યું હતું કે, "હું 11 મહિનાની હતી, ત્યારે અમે અમારા મામાના ઘરે ગયા હતા અને ત્યારે પોલીઓના ઇન્જેક્શન દેવામાં નહોતા આવતા, ત્યારે પોલિયોની રસી બહાર નહોતી પડી એટલે 11 મહિનાની હતી. મારા મામાને ત્યાં મને પોલિયોની અસર થઈ ગઈ એટલે કમરમાંથી જ મારા બે પગ સાવ ખોટા પડી ગયા, બેસી પણ ના શકું અને ઉભી પણ ન રહી શકું તેવી સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી."

"મુંબઈ શહરેમાં મહાલક્ષ્મીમાં તે સમયે પોલિયોની હોસ્પિટલ હતી. મારા મામાએ મારી સારવાર કરાવી, પરંતુ તે લોકોએ કહ્યું કે તમારે અને દર 6 મહિને અહીંયા આવવું પડશે તેથી ભાવનગરથી મારા મમ્મી અને મારા એક કાકા દર 6 મહિને સારવાર માટે મુંબઇ લાવતા હતા. આમ 13 વર્ષની ઉંમર સુધી બેસીને હું ઢસડાઇને ચાલતી હતી. મારા એક કાકા સ્કુલે મને બેસાડ્યા પછી સાયકલમાં લઈ જતા અને મૂકી જતા હતા." - ઇલાબેન દવે

13 વર્ષની ઉંમરે અને બાદમાં 18 વર્ષે ઓપરેશન

ઇલાબેન દવે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "13 વર્ષની ઉંમરે એક પગનું ઓપરેશન જમણા પગનું અમદાવાદમાં કરવામાં આવ્યું હતું, પછી તે પગમાં ઘોડી અને બે કોલીપસ આવ્યા હતા. 18 વર્ષની ઉંમરે બીજા પગનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું અને હું એક પગે ઘોડીએ ચાલતી થઈ ગઈ હતી."

બીકોમના અભ્યાસ બાદ યુનિવર્સિટીમાં નોકરી મળી

ઇલાબેને જણાવ્યું હતું કે, "હું છેલ્લા 30 વર્ષથી અપંગ પરિવાર કલ્યાણ કેન્દ્ર સાથે સંકળાયેલું છું, દિવ્યાંગને લગતા કામ કરું છું. મેં અભ્યાસ B.com સુધી કર્યો અને પાંચ વર્ષ પછી યુનિવર્સિટીમાં દિવ્યાંગની ભરતી બહાર પડી તેમાં મેં ફોર્મ ભર્યું. તેમાં પાંચ સીટની ભરતી હતી જેમાં 110 લોકો આવ્યા હતા. આ ભરતીમાં મૌખિક ઇન્ટરવ્યૂ જ હતું. તેમાં હું પાસ થઈ ગઈ અને મને જુનિયર આસિસ્ટન્ટની જોબ ભાવનગર યુનિવર્સિટીમાં મળી ગઈ હતી."

2010 મોદીજીના ખેલ મહાકુંભથી દિવ્યાંગોને તક મળી

ઇલાબેને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "પહેલા ખેલાડીઓ દિવ્યાંગ ઘણા બધા હતા પણ એટલી બધી રમત રમાડવામાં આવતી નહોતી. અમદાવાદમાં SBH રમાડતા ત્યાં ગ્રુપમાં મહિલાઓ રમવા જતી હતી. મોદી સાહેબ 2010થી ખેલ મહાકુંભનું આયોજન કર્યું. ત્યારબાદ જિલ્લા વાઇઝ રમત થતા ઘરની બહાર ન નીકળેલા ખેલાડીઓને અમે બહાર કાઢ્યા અને તેમના રમવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા, તેમાં આજે ઘણા જિલ્લા રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષા સુધી પણ રમવા માટે જાય છે."

ઇલાબેન દ્વારા દિવ્યાંગ માટે પ્રવાસ પણ કરાય છે

ઇલાબેને જણાવ્યું હતું કે, "જે દિવ્યાંગોને બહાર જવા માટે તક મળતી નથી. દિવ્યાંગોને ક્યાંય બહાર જવાય નહીં તેવી વાતો વચ્ચે અમે દિવ્યાંગોને પ્રવાસ પણ કરાવી રહ્યા છીએ. વાત કરું તો આઠ વર્ષ પહેલાં વલભીપુરના પીનાભાઇ ગુજરાતી નામના વ્યક્તિએ અમને બે બસ બંધાવી દીધી હતી. જેમાં 11 દિવસ સુધી પ્રવાસ કરાવવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં ખર્ચ કરવા માટે નાણા પણ તેમના દ્વારા અપાયા હતા ત્યારે અમે 110 જેટલા દિવ્યાંગોને જયપુર, દિલ્હી, હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, શ્રીનાથજી વગેરે જેવા સ્થળો ઉપર પ્રવાસ કરાવ્યા હતા."

2010માં લગ્ન બાદ બ્રેસ્ટ કેન્સર થયું

ઇલાબેન દવે જણાવ્યું હતું કે, "મને 2010માં ચાલુ નોકરીએ મને બ્રેસ્ટ કેન્સરનું નામ કેન્સલ કહેવાતું હતું, ત્યારે આટલું સંશોધન નહોતું. પરિવારમાં મારો પુત્ર અને મારા પતિ હતા, મારું પિયરયું અને સાસરીયુ પણ મારી સાથે હતું. આઠ મહિના સુધી પથારીમાં પડી રહી અને બ્રેસ્ટ કેન્સરને માત આપી. મારી ઓફિસમાં ફરી હું જોડાઈ. આજે 16 વર્ષ થઈ ગયા, મારે માત્ર ચેકઅપ માટે જવું પડે છે, પણ કેન્સર નામનું કંઈ રહ્યું નથી. મારો પુત્ર એકાઉન્ટ ઓફિસર છે, પુત્રવધુ પણ નોકરી કરે છે. ઘરમાં તેને બે ટ્વીન્સ બાળક છે. 2010 બાદ શરીર વધવાથી વ્હીલ ચેરમાં આવી ગઈ છું."

ખેલો ઈન્ડિયામાં ગુજરાતના ટીમ મેનેજર રહ્યા

ઇલાબેને જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે દરેક રમત ગમતમાં હું જાઉં છું. ખેલ મહાકુંભમાં પણ રમતગમત અધિકારી અમને દરેક મેનેજમેન્ટ સોંપે છે. ખેલો ઇન્ડિયામાં પણ ટેબલ ટેનિસની મહિલાની ટીમ આખા ગુજરાતની તેના માટે મને ટીમ મેનેજર તરીકે સરકાર દ્વારા ઓર્ડર આપેલો હતો. આ સાથે ગુજરાતમાં પેરા સ્પોર્ટ્સ એસોસિએશનમાં કમિટી મેમ્બર છું.

આ સાથે અપંગ પરિવાર કલ્યાણ કેન્દ્રમાં ઉપપ્રમુખ તરીકે ફરજ નિભાવું છું. આશરે 50 થી 80 જેટલા લોકોને આટલા વર્ષમાં બહાર લાવીને રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પહોંચાડવા પૂરો સપોર્ટ કર્યો છે.

