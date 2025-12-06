ભાવનગરના ધોળા રેલવે ક્રોસિંગે ઓવરબ્રિજની ધીમી કામગીરીનો મુદ્દો રાજ્યસભામાં ઉછળ્યો
રાજ્યસભામાં સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે ભાવનગર જિલ્લામાં ધોળા રેલવે ક્રોસિંગ બની રહેલા રેલવે ઓવરબ્રિજનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.
નવી દિલ્હી: હાલ સંસદનું શિયાળુ સત્ર ચાલી રહ્યું છે. આજે રાજ્યસભામાં સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે ભાવનગર જિલ્લામાં ધોળા રેલવે ક્રોસિંગ બની રહેલા રેલવે ઓવરબ્રિજનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. આ નિર્માણાધી ઓવરબ્રિજની કામગીરી લાંબા સમયથી અટકેલી છે, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોને ટ્રાફિકની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે કહ્યું કે,"એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો હું અહીં ઉપસ્થિત કરવા માંગું છું. ગુજરાતમાં ભાવનગર જિલ્લાના ધોળા રેલવે ક્રોસિંગ પર બની રહેલા બ્રિજનું નિર્માણ કાર્ય લાંબા સમયથી અટકેલું પડ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરી દેવામાં આવ્યો છે, અને હવે થોડું કામ જ બાકી છે. આ કામ લાંબા સમયથી પૂર્ણ નથી થઈ રહ્યું. કોન્ટ્રાક્ટર જો સમયમર્યાદામાં કામ પૂર્ણ નથી કરતા, તો કોન્ટ્રાક્ટમાં જોગવાઈ છે કે પોતાના જોખમ અને ખર્ચે (Risk and Cost) આ કામ પૂર્ણ કરાવવું જોઈએ."
સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે ઉમેર્યું કે," સરકાર સમક્ષ મારી વિનંતી છે કે, જો જરૂર પડે તો રિસ્ક અને કોસ્ટ પર પણ કામ કરાવીને આ બ્રિજનું કામ તાકીદે પૂર્ણ કરાવવામાં આવે. બ્રિજનું કામ બાકી હોવાથી હાલમાં ત્યાં ટ્રાફિકની સમસ્યા છે. વાહનોની લાંબી લાઈનો લાગે છે. આથી હું સરકારને ફરી અનુરોધ કરું છું કે ધોળા રેલવે ઓવરબ્રિજનું બાકી કામ ઝડપથી પૂર્ણ કરાવવામાં આવે."
