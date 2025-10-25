ભાવનગરમાં સીતાફળની ખેતીમાં નુકસાન, કમોસમી વરસાદ બાદ માવઠું ઘાતક બની શકે
ભાવનગર જિલ્લામાં થતા સીતાફળના ઉત્પાદન પર અગાઉ કમોસમી વરસાદની માઠી અસર થઈ છે, જુઓ ETV Bharat ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ...
Published : October 25, 2025 at 9:58 AM IST
ભાવનગર : ગુજરાતના ભાવનગર જિલ્લામાં સીતાફળની ખેતી વર્ષોથી થતી આવે છે. જોકે, સીતાફળના પાક પર પાછોતરો વરસાદ અને કમોસમી વરસાદ સીધી અસર કરી રહ્યો છે. નવરાત્રી દરમિયાન થયેલા કમોસમી વરસાદને કારણે સીતાફળના સારા ઉત્પાદન પર વિપરીત અસર થઈ હતી. હવે ફરી કમોસમી વરસાદની આગાહી થતા ખેડૂતોને નુકસાન થવાની ભીતિ છે.
કમોસમી વરસાદે સીતાફળના પાક પર પાણી ફેરવ્યું
ભાવનગર જિલ્લામાં આ વર્ષે પણ મોટાભાગે સીતાફળની ખેતી થઈ છે. હાલમાં જ થયેલી કમોસમી વરસાદની આગાહી બચેલા સીતાફળના પાક માટે ઘાતક બની શકે છે. ત્યારે ETV Bharat ટીમ ભડી ગામ નજીક આવેલા હાઇવે પરની સીતાફળના વાડી વિસ્તારની મુલાકાત લીધી, જ્યાં સીતાફળના પાકમાં થયેલા નુકસાનની સ્થિતિ સામે આવી હતી.
સીતાફળનો પાક સારો એવો થયો હતો. ઉત્પાદન પણ સારું આવ્યું હતું. પરંતુ નવરાત્રીમાં આવેલા કમોસમી વરસાદને કારણે સીતાફળના પાકમાં 10 થી 20 ટકા સુધીનું નુકસાની આવી છે. -- વાલજીભાઈ (ખેડૂત)
પહેલા કમોસમી વરસાદ, પછી મીલીબગનો ઉપદ્રવ
ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર ભડી ગામ નજીક હાઇવે રોડ પર આવેલી વાડીમાં સીતાફળનું વાવેતર થયેલ છે. જાહેર રસ્તા પર વાલજીભાઈ સુતરીયા નામના ખેડૂત સીતાફળ પણ વેચી રહ્યા છે. ETV Bharat સાથે વાતચીત કરતા વાલજીભાઈએ જણાવ્યું કે, નવરાત્રી દરમિયાન વરસાદ આવ્યા બાદ સીતાફળો ફાટી ગયા હતા, અને બાકીના ખરી ગયા હતા. જેથી 10 થી 20 ટકા જેવું નુકસાન થયું હતું.
ત્યારબાદ મીલીબગ જેવો રોગ પણ આવ્યો છે, કોઈ દવા કામ કરતી નથી. પરંતુ મીલીબગને ધોઈ નાખવામાં આવે તો નીકળી જાય છે, અને સીતાફળ ખાવા લાયક બને છે. હાલમાં માવઠાની આગાહી છે તો હાલમાં જે ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે તેમાં પણ નુકસાન થવાની ભીતિ જરૂર સેવાઈ રહી છે.
સીતાફળનું વાવેતર અને હાલની સ્થિતિ
ભાવનગર જિલ્લાના બાગાયત અધિકારી એમ. બી. વાઘમશીએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, ભાવનગર જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાના અંદાજે 3500 હેક્ટરમાં સીતાફળનું વાવેતર થયેલ છે. નવરાત્રીના સમયમાં વરસાદ આવ્યો હતો. જેના કારણે સીતાફળને નુકસાન જરૂર થયું છે, પરંતુ કોઈ મોટું નુકસાન થવા પામ્યું નથી. સીતાફળના પાકને સૌથી જરૂરી ઠંડી હોય છે. હાલમાં દિવાળી ગયા બાદ પણ ઠંડી નહીં પડવાને કારણે પાક પર વાતાવરણની સીધી અસર થઈ છે. આથી ઉત્પાદનમાં પણ તેની અસર જોવા મળે છે.
