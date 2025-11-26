ભાવનગરમાં પોલીસ સ્ટેશન સામે આવેલી બિલ્ડીંગમાં ચોરી, તેલની દુકાનમાં ઘુસીને ચોરે લાખો રૂપિયાની કરી ચોરી
ભાવનગરમાં વાસ્તુ શિલ્પ પોલીસ સ્ટેશનની સામે આવેલી એક તેલની દુકાનમાં ઘુસીને ચોરે લાખો રૂપિયાની ચોરી કરીને પોલીસને જાણે કે પડકાર ફેંક્યો છે.
Published : November 26, 2025 at 10:44 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં વધુ એક ચોરીની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. ભાવનગર શહેરના બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશન સામે આવેલી કે.કે.ટ્રેડિંગ નામની દુકાનમાં ચોરી થયાની ઘટના સામે આવી છે. ખાસ વાત એ છે કે, જે દુકાનમાં ચોરી થઈ તે દુકાન પોલીસ સ્ટેશન સામે આવેલા બિલ્ડીંગમાં આવેલી છે.
બીજી ખાસ વાત એ છે કે, આ બિલ્ડીંગ પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં નથી. જાણે ચોરે પોલીસને પડકાર ફેંક્યો હોય તે રીતે ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. ચોરીની ફરિયાદ મળ્યા બાદ પોલીસ પણ ચોરને દબોચવામાં કામે લાગી છે.
ભાવનગર શહેરના આરટીઓ સર્કલ પાસે બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનની સામે આવેલી વાસ્તુ શિલ્પ બિલ્ડીંગમાં કે.કે.ટ્રેડિંગ નામની દુકાનમાં રાત્રે અજાણ્યો શખ્સ ઘૂસી આવ્યો હતો અને રોકડની ચોરી કરી તેમજ દુકાનમાં તોડફોડ કરી નાસી છૂટ્યો હતો. આ સાથે સીસીટીવી અને ટેબલના ડ્રોઅર તોડીને DVR પણ સાથે લઈ ગયો. જો કે ચોર દુકાનમાં ઘૂસતો હોય તેની બહારના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે.
ભાવનગર શહેરના આરટીઓ સર્કલમાં વાસ્તુશિલ્પ નામનું બિલ્ડીંગ આવેલું છે જેમાં પેઢી કે.કે.ટ્રેડિંગની શાખા આવેલી છે. જેમાં વહેલી સવારે ચોરી થયાની ઘટના સામે આવી છે. દુકાનમાં કામ કરતા કર્મચારી અપુ કિરીટભાઈ વાઘેલાએ આ અંગે નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ 24 તારીખના રાત્રે નિયમ પ્રમાણે 9.00 કલાકે દુકાન બંધ કરીને ગયા બાદ બીજા દિવસે સવારે આવતા દુકાનમાં ચીજ વસ્તુઓ વેર વિખેર જોવા મળી હતી.
દુકાનમાં કેવી રીતે ઘૂસ્યો ચોર
ફરિયાદના પ્રમાણે સવારમાં બધું વેરવિખેર જોવા મળ્યું હતું. ટેબલમાં રાખવામાં આવેલા રોકડ 4,62,670 જોવા મળ્યા ન હતા. દુકાનનું વેન્ટિલેશન તૂટેલું હતું, ટેબલનું ડ્રોવર અને સીસીટીવી કેમેરા પણ તોડી નાખવામાં આવેલા હતા. ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ મુજબ સીસીટીવી વાયર તોડી નાખેલા હતા અને વાયર પણ કટ કરેલા હતા અને DVR પણ ચોર સાથે લઈ ગયો હોવાનું જણાવ્યું છે.
બિલ્ડીંગની ગલીમાં જ્યાંથી ચોર દુકાનમાં ઘુસ્યો હતો તેના અન્ય સીસીટીવી ફુટેજ સામે આવ્યા છે. સીસીટીવી વીડિયોમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે, રાત્રે 1.35 કલાકની આસપાસ શખ્સ બિલ્ડીંગની ગેલેરીના ભાગમાં આવે છે અને ત્યારબાદ પાઇપ જેવી ચીજ વસ્તુના સહારે આશરે 10 ફૂટની ઊંચાઈ ઉપર ચડીને વેન્ટિલેશન સુધી જતો દેખાઈ છે. હાલ તો પોલીસ ફરિયાદ અને સીસીટીવીના પગલે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.