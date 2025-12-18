સરકારી આવાસ ભાડે આપતા ભાવનગરવાસીઓ સાચવજો! મનપાએ શરુ કર્યો સર્વે, મકાન રદ્દ થઈ શકે?
સરકાર જરૂરિયાતમંદો માટે આવાસો બનાવી આપે છે. જોકે, આવાસ વેચી કે ભાડે આપી શકાતા નથી, જાણો કેમ...
Published : December 18, 2025 at 2:26 PM IST
ભાવનગર : પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ ભાવનગરમાં પણ સરકારી આવાસ ફાળવવામાં આવે છે. જોકે, કેટલાક લાભાર્થીઓ પોતાને મળેલા આવાસ ભાડે આપી દેતા હોવાની ફરિયાદોના આધારે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ભાવનગરના સરકારી આવાસોમાં કેટલા ભાડુઆત રહે છે અને મહાનગરપાલિકા દ્વારા કેવી રીતે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, જાણો આ અહેવાલમાં...
સરકારી આવાસ ભાડે આપવા કે વેચવા "ગેરકાયદેસર"
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને ઓછી કિંમતમાં આવાસ ફાળવવામાં આવે છે. જોકે, લાભાર્થી સાત વર્ષ સુધી આ મકાન ભાડે આપવા કે વેચી શકે નહીં તેવી જોગવાઈ છે. ભાવનગર શહેરમાં પણ વિવિધ પ્રધાનમંત્રી આવાસના મકાનોમાં ભાડુઆત રહેતા હોવાની ફરિયાદો ઉઠી હતી. આવા લાભાર્થીઓને નોટીસ આપ્યા બાદ અંતમાં છેલ્લી કાર્યવાહી મહાનગરપાલિકા કડક રીતે કરી શકે છે.
નોટિસ આપી મકાન સીલ કર્યા : આ અંગે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના અધિકારી એન. વી. વઢવાણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા 2022 માં સર્વે કરવામાં આવ્યો અને જુદી જુદી આવાસ યોજનાના 800 જેટલા લાભાર્થીઓને નોટિસ આપી મકાન સીલ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, બાદમાં બોન્ડ લઈને સીલ ખોલી આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ હાલમાં ફરી સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે."
"જો સરકારી આવાસમાં ભાડુઆત મળી આવે તો કડક પેનલ્ટીની જોગવાઈ છે. ત્યારબાદ પણ જો ભાડુઆત મળી આવે તો મકાન રદ્દ કરવા સુધીની સત્તા મહાનગરપાલિકા પાસે છે." -- એન. વી. વઢવાણિયા
નોટિસ બાદ પણ ન સુધર્યા : એન. વી. વઢવાણિયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "હાલમાં પણ વિવિધ 256 સોસાયટીમાં સર્વે કરીને 104 જેટલા ભાડુઆતો શોધીને તેમને નોટિસ આપવામાં આવી છે. મહાનગરપાલિકાએ થોડા દિવસો પહેલા 104 અને તેના પહેલા પણ કેટલાક ભાડુઆતને ઝડપી લીધા અને નોટિસ ફટકારી હતી. મહાનગરપાલિકા નોટિસ આપવાથી પણ આગળ કાર્યવાહી કરી શકે? આ સવાલનો પણ જવાબ છે."
શું મહાનગરપાલિકા તંત્ર મકાન રદ્દ કરી શકે?એન. વી. વઢવાણિયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "ભાવનગર શહેરમાં વર્ષ 2017માં 1506 જેટલા મકાનની સોંપણી કરવામાં આવી હતી, તેને સાત વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ 4500 જેવા નવા મકાન તૈયાર થઈ રહ્યા છે. 1252 મકાન તૈયાર થઈ ગયા છે, જે સોંપવાના છે. હાલ અંદાજે 5000 જેટલા પ્રધાનમંત્રી આવાસ છે. નિયમો અનુસાર બીજી વખત ભાડુઆત મળી આવે ત્યારે કડક પેનલ્ટીની જોગવાઈ છે. ત્યારબાદ પણ જો ભાડુઆત મળી આવે તો મકાન રદ્દ કરવા સુધીની સત્તા મહાનગરપાલિકા પાસે છે.
આ પણ વાંચો...