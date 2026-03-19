ETV Bharat / state

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો પ્રિ-મોનસૂન એક્શન પ્લાન તૈયાર, હવે ચોમાસામાં નહીં ભરાય પાણી

ભાવનગરમાં અવાર નવાર પાણી ભરાવવાની સમસ્યા જ્યા જોવા મળતી હતી તે પોઇન્ટ શોધી મહાનગરપાલિકા સાફ સફાઇ કરાવશે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 10:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઉનાળાના પ્રારંભે જ પ્રિ-મોનસૂન કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ચોમાસામાં મહાનગરપાલિકાના વિસ્તારમાં પાણી ન ભરાય તે માટે અત્યારથી જ તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.ભાવનગરમાં ચોમાસા દરમિયાન પાણી અને સ્ટ્રોમ લાઇન, નાળા સાથેનો એક્શન પ્લાન તૈયાર થઇ ગયો છે.

ભાવનગરમાં ઉનાળાની શરૂઆતમાં ચોમાસાની કામગીરીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. શહેરમાં ચોમાસા દરમિયાન ભરાતા પાણી અને સ્ટ્રોમ લાઇન, નાળાની સાફ સફાઇ પાછળ મહાનગરપાલિકા કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરે છે ત્યારે આ વખતે પાલિકાએ કેટલાક પોઇન્ટ શોધ્યા છે જ્યાં અવાર નવાર પાણી ભરાવાની સમસ્યા ઉભી થાય છે.

13 વોર્ડમાં કામગીરી માટે 13 એજન્સીને કામ સોપ્યું

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ડ્રેનેજ વિભાગના અધિકારી એન.બી.વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રિ-મોનસૂન કામગીરી અંતર્ગત પ્લાન બનાવાય છે તેમાં સ્ટ્રોમ લાઇનને સાફ કરવી, નાળાઓની સાફ સફાઇ કરવાનો પ્લાન કરવામાં આવે છે. હાલમાં મહાનગરપાલિકાના 13 વોર્ડમાં 13 જેટલી એજન્સીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે જે આગામી દિવસોમાં કામગીરી શરૂ કરશે અને એક સાથે વોર્ડમાં પ્રિ-મોનસૂનની કામગીરી પૂર્ણ થશે.

ચોમાસાની કામગીરીનો એક્શન પ્લાન જણાવતા ડ્રેનેજ વિભાગના અધિકારી એન.બી.વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રથમ તબક્કાના કામની શરૂઆત થશે જેમાં 5512 જેટલી સ્ટ્રોમ લાઇન છે તેને સાફ સફાઇ કરવા માટે કામગીરી હાથ ઉપર લેવામાં આવશે. આ કામગીરી દરમિયાન જેટિંગ મશીનથી જે સ્ટ્રોમ લાઇનમાં કચરો હોય તેને દૂર કરવામાં આવશે જેથી ચોમાસાનું પાણી સરળતાથી જઇ શકે. આ પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી 15 મે સુધી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે અને ત્યારબાદ બીજા તબક્કાની કામગીરી જરૂર જણાય તો હાથ ધરાશે.

ડ્રેનેજ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ગયા વર્ષે અમારી પાસે 27 વોટર લોગીંગ પોઇન્ટ હતા જેમાંથી 12 જેટલા વોટર લોગીંગ પોઇન્ટ નાબૂદ કર્યા છે જ્યારે 15 વોટર લોગીંગ પોઇન્ટમાં શોર્ટ ટર્મ અને લોંગ ટર્મના પ્રોજેક્ટ છે જેમાં કરચલિયા પરામાં 100 કરોડનો પ્રોજેક્ટ દોઢ વર્ષનો છે. આ સાથે ખારસી, કુંભારવાડા અને ચિત્રા વિસ્તારમાં પ્રોજેક્ટ હતા તે મંજૂર થયા છે તેનું ટૂંક સમયમાં કામ શરૂ થશે.

TAGGED:

BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
BHAVNAGAR PRE MONSOON ACTION PLAN
WATERLOGGING DRANAGE LINE
BHAVNAGAR PRE MONSOON ACTION PLAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.