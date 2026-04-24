ભાવનગર કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: કુંભારવાડામાં ભાજપે યોજી સભા, કોંગ્રેસ ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા
ઉમેદવારોને સાથે રાખીને હીરાભાઈ સોલંકીની ઉપસ્થિતિમાં કુંભારવાડામાં અક્ષર પાર્ક ખાતે જાહેર સભા યોજાઈ હતી.
Published : April 24, 2026 at 1:59 PM IST
ભાવનગર : શહેરમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસે શક્તિસિંહ ગોહિલને આગળ રાખીને જાહેર સભાઓ કરી છે. ભાજપમાં કૃષિમંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ પણ જાહેર સભાનું આયોજન કુંભારવાડામાં કર્યું હતું. જ્યારે પૂર્વમાં પરષોત્તમભાઈ સોલંકીએ બેઠક કરી હતી. ઉમેદવારોને સાથે રાખીને હીરાભાઈ સોલંકીની ઉપસ્થિતિમાં કુંભારવાડામાં અક્ષર પાર્ક ખાતે જાહેર સભા યોજાઈ હતી. ભાજપ નેતાઓએ કોંગ્રેસ ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.
જયારે નવનીત બાલધીયાના બગદાણા વિવાદ મામલે કુંભારવાડાના અક્ષર પાર્કમાં જ્યાં સભાનું આયોજન કરીને ભાજપ ઉપર આકરા પ્રહારો કરાયા હતા, ત્યાંથી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી દ્વારા કુંભારવાડા વોર્ડ અને વડવા વોર્ડના ઉમેદવારો માટે જંગી જાહેર સભાનું આયોજન કર્યું હતું. જેમાં હીરાભાઈ સોલંકી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
જીતુભાઈ વાઘાણએ કહ્યું કે, "આ હીરાભાઈ જ છે ને મને તો પાકી ખબર છે પણ ઘણા લોકોને એમ છે હીરાભાઈ થોડા આવે. આ તો અમારું કુળ છે જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટી કે ત્યાં કોળી સમાજના પ્રમુખ અને અમારા લોકલાડીલા પરસોતમભાઈ, હીરાભાઈ અને દિવ્યેશભાઈ હોય.
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પ્રચાર અન્વયે રાજુલા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને શ્રી અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના માન. પ્રમુખ શ્રી હીરાભાઈ સોલંકીની " જાહેર સભા" માં ઉપસ્થિત રહી જનમેદનીને સંબોધિત કરી.
યુવા મોર્ચામાં હતો ત્યારે મેં બે ટીકીટ માંગેલી
જીતુભાઈ વાઘાણીએ મંચ ઉપરથી જણાવ્યું હતું કે, હીરાભાઈ રાજુલાના ધારાસભ્ય બન્યા તેના પહેલા પરસોત્તમભાઈ સોલંકી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ધારાસભ્ય તરીકે કેશુભાઈની સરકારમાં હતા. કેશુભાઈના ઘરે એકના બદલે બે ને ટિકિટ આપો તેમ કહેવા વાળો યુવા મોરચાના પ્રમુખ તરીકે કહેનાર હું એકમાત્ર હતો. પરસોત્તમભાઈને આપો તો હીરાભાઈને આપો.
જીતુભાઈ વાઘણીયા મંચ ઉપરથી જણાવ્યું હતું કે, પ્રજાનો પ્રેમ હોય ભરોસો હોય છે, એમ નામ નથી મળતું. હું પહેલીવાર કુંભારવાડામાં બેઠો છું અને પહેલીવાર ચૂંટણી જીત્યો, ત્યારે મારા માતાજી મથુરાબેન મારી સાથે હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે કંઈ થાય કે ના થાય, આ કુંભારવાડાનું કંઈક કરજે. કુંભારવાડા પાણી માટે તરસુ હતું. અહીંયા કશું હતું નહીં કુંભારવાડામાં અમે પાણીની લાઈન નાખી છે, ગટરની લાઈનો નાખી, સીસી રોડ બનાવ્યા છે. એમ નામ કશું નથી થઈ જતું.
હીરાભાઈ સોલંકીએ ભૂતકાળની સ્થિતિ દર્શાવી
કુંભારવાડાની સભામાં આવેલા હીરાભાઈ સોલંકી મંચ ઉપરથી જણાવ્યું હતું કે, કોણે વિચાર્યું હતું કે આયુષ્યમાન કાર્ડમાં 10 લાખ આપવામાં આવશે. ખેડૂતોને ખેતરે ખેતરે ટીસી આપી દીધા છે, પહેલા એવું હતું કે 6 થી 7 ખેડૂત વચ્ચે એક ટીસી હતું. એકનું બંધ પડે એટલે પાછળ બધાના બંધ થઈ જતા. આજે દેશમાં વિકસિત રાજ્ય તરીકે ગુજરાત છે, કેમકે ઉપર બેઠા એ આપણા બે ગુજરાતી છે. ભૂવો પણ નારિયેળ ફેંકે તો પોતાના ઘર તરફ ફેકે છે, આ બે ઉપર બેઠેલા નારિયળ અહીંયા ફેંકે છે એટલે અહીંયા મળે છે. આમને આમ વિકાસ થતો નથી.
ભાવનગરના પૂર્વ વિસ્તારમાં પરસોતમભાઈ સોલંકી મીરા કુંજ પોતાના રહેઠાણ ખાતે વિજય વિશ્વાસ બેઠકનું આયોજન કર્યું હતું. જેમાં શહેર પ્રમુખ કુમારભાઈ શાહ અને કેન્દ્રીય મંત્રી નિમુબેન બાંભણિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પરસોત્તમભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ભાજપ વિકાસ પારદર્શિતા અને જન કલ્યાણ એજન્ડા સાથે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરી છે, તેમણે કાર્યકરોને પણ કહ્યું હતું કે દરેક બુથ પર ભાજપનો વિજય નિશ્ચિત બનાવો અને તમામ ઉમેદવારોને ભવ્ય જીત અપાવવા સંકલ્પ બદ્ધ થઈને કાર્ય કરવું જોઈએ.
