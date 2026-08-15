ઉત્તરાખંડમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગેની રેલી બાદ શુદ્ધિકરણ મુદ્દે ભાવનગરમાં જશોનાથ સર્કલ પાસે કોંગ્રેસનો ભારે વિરોધ
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસે બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા નીચે એકત્ર થઈને ઉત્તરાખંડની શુદ્ધિકરણની ઘટનાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
Published : August 15, 2026 at 3:50 PM IST
ભાવનગર: રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના વડા મલ્લિકાર્જુન ખડગેની ઉત્તરાખંડમાં યોજાયેલી રેલી બાદ ત્યાં કરવામાં આવેલી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયાના પડઘા ભાવનગરમાં પણ પડ્યા છે. આ મામલે ભાવનગર શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા જશોનાથ સર્કલમાં બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાની નીચે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. કોંગ્રેસે આ કૃત્યની સખત નિંદા કરી અને જવાબદારો સામે કાર્યવાહી ન થાય તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
જશોનાથ સર્કલમાં કોંગ્રેસનો વિરોધ
ભાવનગર શહેરના જશોનાથ સર્કલમાં શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા મલ્લિકાર્જુન ખડગેની ઉત્તરાખંડમાં રેલી બાદ બનેલા શુદ્ધિકરણના મામલે વિરોધ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ત્યારે શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે હલદાનીમાં કોંગ્રેસ પક્ષની રેલી મલ્લિકાર્જુન ખડગેની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ હતી. ત્યારબાદ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી જે ક્યારેય ચલાવી લેવાય નહીં. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આરએસએસ અને ભાજપની વિચારધારા વાળાઓએ આ કૃત્ય કર્યું છે જે સહન થાય તેમ નથી.
"શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે વધુમાં કહ્યું હતું કે આપણા રાષ્ટ્રપતિ જો મંદિરમાં જતા હોય અને આવી શુદ્ધિકરણની નીતિ અપનાવવામાં આવતી હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની નીતિ કેવી છે તે સમજી શકાય. દેશનું બંધારણ બાબાસાહેબ આંબેડકરે લખ્યું છે અને તે જ સમાજમાંથી મલ્લિકાર્જુન ખડગે આવે છે. કોંગ્રેસ પક્ષ આ ક્યારેય ચલાવી લેશે નહીં. જવાબદારો સામે પગલાં ન લેવાય તો કોંગ્રેસ ઉગ્ર આંદોલન કરશે." - લાલભા ગોહિલ, પ્રમુખ, શહેર કોંગ્રેસ,ભાવનગર
મલ્લિકાર્જુન ખડગે દલિત સમાજમાંથી આવે છે
કોંગ્રેસના વિરોધ દરમિયાન શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના વડા દલિત સમાજમાંથી આવે છે. ત્યારે છૂત-અછૂતની નીતિ રાખવામાં આવે તો તે ક્યારેય ચલાવી લેવાય નહીં. કોંગ્રેસ હંમેશા સમાનતા અને ભાઈચારામાં માનનારો પક્ષ છે. આ વિચારધારા વાળા લોકો સામે ધોરણસર કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
રાષ્ટ્રપતિના ઉદાહરણનો પણ કર્યો ઉલ્લેખ
મલ્લિકાર્જુન ખડગે દ્વારા ઉત્તરાખંડમાં તેમની રેલી બાદ શુદ્ધિકરણના મામલે ખેદ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ અને જિલ્લા કોંગ્રેસે પણ આ ઘટનાને લઈને વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે.
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