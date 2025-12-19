ETV Bharat / state

ભાવનગર કોંગ્રેસે સત્યમેવ જયતેના નારા સાથે ભાજપ કાર્યાલય પર વિરોધ કર્યો, પોલીસે કરી અટકાયત

કોંગ્રેસ પાનવાડી વિસ્તારમાં સુત્રોચાર કરીને ભાજપ કાર્યાલય પર પોહચતા પોલીસે અટકાયત કરી હતી.

ભાવનગર કોંગ્રેસે સત્યમેવ જયતેના નારા સાથે ભાજપ કાર્યાલય પર વિરોધ
ભાવનગર કોંગ્રેસે સત્યમેવ જયતેના નારા સાથે ભાજપ કાર્યાલય પર વિરોધ
Published : December 19, 2025 at 5:11 PM IST

ભાવનગર : શહેરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા ઇડીના કેસમાં આવેલા કોર્ટના ચુકાદા બાદ કોંગ્રેસે ભાવનગર શહેરમાં વિરોધ કાર્યક્રમ કર્યો હતો. પાનવાડી વિસ્તારમાં લોહાણા સમાજની વાડીના દરવાજા પાસે સૂત્રોચાર કર્યા બાદ ભાજપ કાર્યાલય પહોંચીને નારા લગાવવા જતા પોલીસ દ્વારા તમામની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. જો કે સમગ્ર વિરોધ પાછળનું કારણ પણ કોંગ્રેસે વિરોધ દરમિયાન જાહેર કર્યું હતું.

ભાજપ કાર્યાલય પર વિરોધ કરવા જતા અટકાયત

ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો કે લોહાણા સમાજની વાડી સામે પાનવાડી પીલ ગાર્ડન ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. જેને પગલે કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહીને બેનરો સાથે પોતાનો વિરોધ નોંધાવી ત્યાંથી ચાલીને ભાજપ કાર્યાલય સુધી પહોંચ્યા હતા. ભાજપ કાર્યાલય વિરોધ નોંધાવતા પોલીસે તમામની અટકાયત કરી હતી.

ભાવનગર કોંગ્રેસે સત્યમેવ જયતેના નારા સાથે ભાજપ કાર્યાલય પર વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)
સત્યમેવ જયતેના નારા સાથે ભાજપ કાર્યાલય પર વિરોધ
સત્યમેવ જયતેના નારા સાથે ભાજપ કાર્યાલય પર વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)

શા માટે કોંગ્રેસે કર્યો વિરોધ

ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસે પોતાની યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સામે યંગ ઇન્ડિયા કેસમાં ઇડી દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી સંપૂર્ણ ગેરકાયદેસર અને બદઇરાદાપૂર્વક છે. નામદાર અદાલતે ચુકાદો આપતા જણાવ્યું છે કે ઇડીના કેસનું કોઈ અધિકાર ક્ષેત્ર નથી અને તેની કોઈ એફઆઇઆર નથી, તેના સિવાય કોઈ કેસ બનતો જ નથી, તેમ અવલોકન કરવામાં આવ્યું છે. તેથી મોદી સરકારના આ રાજકીય બદઈરાદાપૂર્વકની કાર્યવાહીનો પર્દાફાશ થયો છે. જેને પગલે કોંગ્રેસે આ વિરોધ કાર્યક્રમ આપ્યો હતો.

સત્યમેવ જયતેના નારા સાથે ભાજપ કાર્યાલય પર વિરોધ
સત્યમેવ જયતેના નારા સાથે ભાજપ કાર્યાલય પર વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)
પોલીસે કરી અટકાયત
પોલીસે કરી અટકાયત (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસે સત્યમેવ જયતેના નારા લગાવ્યા

યંગ ઇન્ડિયા કેસમાં રાહુલ ગાંધી અને સોનિયા ગાંધીને આપેલા ચુકાદાને લઈને કોંગ્રેસ વિરોધ કરવાના મૂડમાં હોય તે રીતે સૂત્રોચાર સાથે શહેર ભાજપ કાર્યાલય પહોંચી હતી. કોંગ્રેસના શહેર પ્રમુખ સહિત કાર્યકરો સત્યમેવ જયતેના બેનરો અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ કરવા પહોંચ્યા હતા, તે દરમિયાન પોલીસે તમામની અટકાયત કરી હતી.

