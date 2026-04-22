અપહરણના આક્ષેપ મામલે ભાવનગર કોંગ્રેસ પ્રમુખને ગુજરાત હાઈકોર્ટથી મળી રાહત
પોતાના જ ઉમેદવારના ભાઈએ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સામે અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવતા મામલો હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચી ગયો છે.
Published : April 22, 2026 at 7:03 PM IST
અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા જ ગુજરાતમાં રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી દરમિયાન કોંગ્રેસમાં જ ઊભેલા આંતરિક વિવાદે હવે કાનૂની વળાંક લીધો છે. પોતાના જ ઉમેદવારના ભાઈએ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સામે અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવતા મામલો હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચી ગયો છે.
આ સમગ્ર મામલે શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ લાલભા ગોહિલ અને હરદેવસિંહ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જેને પડકારતા બંનેએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. હાઈકોર્ટે અરજદારોને પ્રાથમિક રાહત આપતા તેમની સામે કોઈ નકારાત્મક અથવા કડક કાર્યવાહી નહીં કરવા માટે આદેશ આપ્યો છે. સાથે જ તમામ પક્ષકારોને નોટિસ પાઠવીને વધુ સુનાવણી ઓગસ્ટ મહિના સુધી મુલતવી રાખી છે.
કેસની હકીકત મુજબ ફરિયાદી શૈલેષભાઈએ પોતાના ભાઈ ભરતના અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ભરતને કોંગ્રેસ દ્વારા ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની વડવા ‘અ’ સીટ પરથી ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા હતા. ફરિયાદ મુજબ ભરત ચૂંટણી લડવા ઈચ્છતા નહોતા, છતાં દબાણ કરીને તેમની પાસેથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાવવામાં આવ્યું અને બાદમાં તેમનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.
પરંતુ કેસમાં મોટો ટ્વિસ્ટ ત્યારે આવ્યો જ્યારે ખુદ ઉમેદવાર ભરતએ હાઈકોર્ટમાં એફિડેવિટ દાખલ કરીને જણાવ્યું કે તેમનું કોઈ અપહરણ થયું નથી.
તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાના છેલ્લા દિવસે હોર્સ ટ્રેડિંગની આશંકાને કારણે તેમને અને અન્ય ઉમેદવારોને અમરેલી ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ પોતાની મરજીથી જ ત્યાં ગયા હતા. આ બાબતનો વિડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર મૂકાયો હતો.
અરજદારના વકીલ હૃદય બુચે દલીલ કરી કે આ સમગ્ર ફરિયાદ રાજકીય દબાણ ઊભું કરવા માટે કરવામાં આવી છે અને તેમાં કોઈ તથ્ય નથી. કોર્ટે આ દલીલોને ધ્યાનમાં લઈને અરજદારોને તાત્કાલિક રાહત આપી છે, પરંતુ કેસની વિગતવાર સુનાવણી હવે આગામી સમયમાં થશે.
આ પણ વાંચો:
- મુખ્યમંત્રીના બંદોબસ્ત દરમિયાન અકસ્માત: બોટાદ નજીક પોલીસ અશ્વદળની વાન પલ્ટી, અશ્વોને ઈજા
- "700 બેઠક બિનહરીફ થઈ તે લોકશાહીનું ચીરહરણ", જુઓ 4 દિવસના મેયર અને 25 વર્ષ પહેલાના મહિલા મેયર શું કહી રહ્યા છે
- સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: ગીરના જંગલ વચ્ચેનું પીપળવા ગામ વિકાસથી વંચિત?, નેસડાના માલધારી યુવાનનો અનોખો પ્રચાર