ગાર્ડન સર્કલોનું શહેર "ભાવનગર", 47 જેટલા ગાર્ડન સર્કલોનો નિભાવ ખર્ચ કેટલો?

ભાવનગર શહેરમાં અનેક ગાર્ડન સર્કલ આવેલા છે, જેમાં અનેક નામો પ્રખ્યાત પણ છે. ભાવનગરને સર્કલોનું શહેર પણ કહેવામાં આવે છે.

ગાર્ડન સર્કલોનું શહેર "ભાવનગર"
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 9:08 AM IST

ભાવનગર : ગાર્ડન સર્કલોનું શહેર એટલે "ભાવનગર". શહેરના કોઈપણ ખૂણામાં જાવ એટલે તમારે સર્કલમાં થઈને જવું પડે છે. ભાવનગરના પ્રવેશદ્વારથી પ્રવેશ કર્યા બાદ પ્રથમ નિલમબાગ સર્કલ આવે છે, જ્યાં મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીની પ્રતિમા લગાવવામાં આવેલી છે. ભાવનગર શહેરમાં કેટલા સર્કલ આવેલ છે, કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યો છે તથા હાલમાં કયા નવા સર્કલ બની રહ્યા છે, જાણો આ અહેવાલમાં...

ભાવનગરના 47 જેટલા ગાર્ડન સર્કલોનો નિભાવ ખર્ચ કેટલો?

ભાવનગર શહેરમાં વિવિધ પ્રકારના સર્કલ આવેલા છે. જો કે, આ સર્કલને ગાર્ડનમાં પરિવર્તિત કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ અંગે ભાવનગર મનપાના ગાર્ડન વિભાગના અધિકારી બી. એમ. અડવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર શહેરમાં વિવિધ ગાર્ડન સર્કલ ગણીએ તો અંદાજે 47 જેટલા ગાર્ડન સર્કલ આવેલા છે, જેમાં 27 જેટલા ગાર્ડન સર્કલને દત્તક વિવિધ સંસ્થાઓને આપવામાં આવ્યા છે. જેઓ તેની સારસંભાળ લેતા હોય છે."

ભાવનગરના ગાર્ડન સર્કલ

ગાર્ડન સર્કલ પાછળ મહિને લાખોનો ખર્ચ

ભાવનગરના ગાર્ડન સર્કલ

ભાવનગર શહેરના ગાર્ડન સાથે સર્કલોને ગાર્ડનમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવ્યા છે. જેનો સાંજના સમયે કે દિવસ દરમિયાન કોઈ પણ ભાવેણાવાસી લાભ લઇ શકે છે. ગાર્ડન સર્કલો માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા થતા ખર્ચ અંગે અધિકારીએ બી. એમ. અડવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારા ગાર્ડનની ગણીએ તો સફાઈ કામદાર, માળી અને બેલદાર વગેરે આઉટસોર્સથી અમે રાખીએ છીએ. જેનો માસિક ખર્ચ 27 લાખ જેવો થવા જાય છે. આમ ગાર્ડન અને સર્કલોની સાળ સંભાળ લેવામાં આવે છે."

ભાવનગરના ગાર્ડન સર્કલ

ભાવનગરના 27 સર્કલ દત્તક લેવાયા : ભાવનગર શહેરમાં 27 જેટલા સર્કલોને દત્તક આપવામાં આવ્યા છે મહાનગરપાલિકા તંત્ર પણ સર્કલોના નવીનીકરણ માટે ખર્ચ કરે છે. હાલમાં પણ ભાવનગર શહેરમાં મુખ્ય નિલમબાગ સર્કલને લઈને કામગીરી ચાલી રહી છે. બી. એમ. અડવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં મહાનગરપાલિકાના બિલ્ડીંગ વિભાગ દ્વારા નિલમબાગ સર્કલ નવેસરથી તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેવી જ રીતે ખેડૂતવાસમાં બુદ્ધદેવ સર્કલ છે તેનું પણ રી ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે."

ભાવનગરના ગાર્ડન સર્કલ

ભાવનગર શહેરના મુખ્ય સર્કલ : ભાવનગરના મુખ્ય સર્કલો જેમાં નિલમબાગ સર્કલ, જશોનાથ સર્કલ, જવેલ્સ સર્કલ, ઘોઘા સર્કલ, મહિલા કોલેજ સર્કલ, રૂપાણી સર્કલ, સરદાર નગર સર્કલ, મોખડાજી સર્કલ, શિવાજી સર્કલ, સરદારનગર સર્કલ, દુખીશ્યામ બાપા સર્કલ, લીલા સર્કલ, વિરાણી સર્કલ, ટોપ થ્રી સર્કલ, વેલેન્ટાઈન સર્કલ, કાળાનાળા સર્કલ અને રબ્બર ફેક્ટરી સર્કલ સિવાય ઘણા સર્કલો છે. ઉપરોક્ત સર્કલો શહેરના લગભગ લોકોના મુખે હોય છે અથવા ત્યાંથી પસાર થતા હોય છે.

