ધૂળમાંથી ચિત્રો દોરતા દોરતા ભાવનગરના ખોડીદાસભાઈ કઈ રીતે કલાગુરુ બન્યા?, જાણો તેમની અનોખી સફર

એક સરળ વ્યક્તિત્વ અને સાહિત્યકાર ખોડીદાસભાઈ પરમારની જીવન વિશેની ટૂંકી વાર્તા વિશે જાણો....

Published : May 23, 2026 at 6:40 AM IST

ભાવનગર : કલાનગરી તરીકે જાણીતા ભાવનગર શહેરના કલાગરુ, એક સરળ વ્યક્તિત્વ અને સાહિત્યકાર ખોડીદાસભાઈ પરમારની જીવન વિશેની ટૂંકી વાર્તાઓ જે આજે પણ તેમના પુત્ર, વહુ અને શિષ્યોમાં દેખાઈ આવે છે. તેમણે સખા જેવી વાણી સાથે અનેક કલાકારોને વિના મૂલ્યે જીવંત કર્યા હતા. આજે તેમના જીવન સફર વિશે તેમના પરીવારને શિષ્યો પાસેથી ઘણું એવું છે જે ક્યાંય લખાયું નથી. ચાલો જાણીએ તેના વિશે વિગતે...

જીજીનું વાળુકડ વતન અને ભાવનગરની ધરતી પર કલાનો પ્રારંભ

સ્વ. ખોડીદાસભાઈ પરમારના પુત્ર અમુલભાઈ પરમાર એક ફોટોગ્રાફર છે. અમુલભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, "અમે લોકો કારડીયા રાજપુત અને ભાવનગરથી 12 કિલોમીટર દૂર જીજીનો વાળુકડ ગામ અમારુ વતન છે. ખોડીદાસભાઈના પિતા ભાયાભાઈ જેઓ ખેડૂત હતા. તેઓ ભાવનગરમાં ઘોડાગાડી ચલાવવા આવેલા ત્યારે ખોડીદાસભાઈની ઉંમર 8 થી 10 વર્ષની હતી. ખોડીદાસભાઈને નાનપણથી ચિત્રોનો બનાવવાનો શોખ હતો, પરંતુ ત્યારે કાગળ કે પેન્સિલ નહોતા એટલે તેઓ જમીનને સાફ કરીને આંગળીથી ચિત્રો દોરતા હતા, એટલે હું એમ કહી શકાય કે કલાકાર જન્મે છે કોઈ બનતું નથી."

"ખોડીદાસભાઈનો જન્મ 31 જુલાઈ 1930ના રોજ થયો હતો. જોગાનુજોગ જોઈએ તો સ્વર્ગવાસ પણ 31 માર્ચ 2004માં થયો છે. ખુબ સરસ જીવન જીવ્યા છે, એકદમ સંતોષી માણસ હતા. એમનો એક કિસ્સો કહું તો પૈસા જોડે, ઓરીજનલ કલાકાર એને કોઈ કન્સેપ્ટ નહોતો. 2003માં કલકત્તા ગયા તો મહાકાળીમાના દર્શન કર્યા અને સફેદ રૂમાલ લીધો અને નારિયેળ વધેર્યુ. એ પાણીથી નારીયેળને જબોળી મહાકાળી પાસે કહ્યું કે "મોત મળે તો એક ઝટકે મળી જવું જોઈએ" તેમનું મૃત્યુ થયું ત્યારે ગળામાં આ સફેદ રૂમાલ બાંધ્યો હતો." - અમુલભાઈ પરમાર, ફોટોગ્રાફર

ખોડીદાસભાઈનું જીવન અને સ્વભાવ

અમુલભાઇ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, "એમનું જીવન કહીએ તો સાત્વિક જેને સાધુ જેવું કહી શકાય. તેમણે ક્યારેય કોઈ પાસે કામ કરાવ્યું નથી. ઘરના વ્યક્તિ પાસે પણ કામ કરાવ્યું નથી. અંતિમ દિવસ સુધી બધું જાતે પોતાનું કામ કરતા હતા. ઘરમાં મહેમાન આવે તો બહાર એક મટકુ રાખતા અને એમાંથી ઠંડુ પાણી આપતા. આજે અમારા જીવનમાં પણ તેમના ખૂબ આશીર્વાદ છે."

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "હું જ્યારે SSCમાં નાપાસ થયો ત્યારે એમને મને કહ્યું કે હવે તારે શું કરવું છે? હું ધોરણ 10 સુધી સ્પોર્ટ્સમેન પણ હતો. મેં કીધું હવે મારે કાંઈ કરવું નથી એમને કહ્યું સારું. મેં કહ્યું એક સાહેબ છે જેઓ ગણિત સારું ભણાવે છે ત્યાં જવું છે, તો મને કહ્યું કે "કેટલા પૈસા થાય કહી દેજે". આવું એક વ્યક્તિત્વ ખોડીદાસભાઈનું હતું.

સાહિત્યકાર ખોડીદાસભાઈ પરમાર
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "કોઈને ઊંચા અવાજે કહેવાનું નહીં. નાના બાળક પેઇન્ટિંગ કરતા હોય તો તેને સુધારવાનું નહીં કહેવાનું, 'બહુ સરસ બહુ સરસ' કહીને જાતે પેઇન્ટિંગ સુધારી દેતા. વળીયા કોલેજમાં વીએમસીમાં લોકસાહિત્યમાં તેઓ પ્રોફેસર હતા, 6.1 થી 6.2 ઈંચ જેટલી તેમની ઉંચાઈ હતી, ખુલ્લો લેંઘો અને માથે બંડી તેઓ કાયમી પહેરતા હતા."

ખોડીદાસભાઈના ગુરુ અને મળેલા એવોર્ડ

અમુલભાઇએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ખોડીદાસભાઈ જેઓ સોમાભાઈ લાલભાઈ શાહ પાસેથી શીખ્યા જેઓ તેમના ગુરુ હતા. ખોડીદાસભાઈએ તેમની પોતાની બીજી શૈલી ઉભી કરી તેને અમે નામ આપ્યું છે "ખોડીદાસ શૈલી". એમને 55 વર્ષ સુધી જાતે ભારતમાં અને ભારત બહાર સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો. ખોડીદાસ ભાઈને 26 નેશનલ એવોર્ડ મળેલા છે. હું માનું છું કે આટલા એવોર્ડ લગભગ કોઈને મળ્યા નહીં હોય."

વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, "તેઓ ખૂબ ઓછા બહાર નીકળતા અને ઓછું બોલતા હતા અને તમે એમને મળો તો લાગે નહીં કે આ એક કલાકાર છે. કલા ગુરુ તરીકે ગુજરાતનું ગૌરવ એવોર્ડ અને ઝવેરચંદ મેઘાણી એવોર્ડ મળેલો છે. લલિત કલા એકેડેમી અને સંગીત અકાદમીમાં અધ્યક્ષ રહેલા છે."

"દાદા અમારી દ્રષ્ટિએ અમારા પરિવારના લાગ્યા છે. ચિત્રો શીખવા આવીએ ત્યારે એમ ના કહે કે આમ ન કર પણ જાતે કરીને સરળતાથી સમજાવી દે. તમને જે ગમે તે ચિત્રો બનાવવાનું કહેતા." - અંજનીબેન મહેતા, ખોડીદાસભાઈના શિષ્ય

વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, "તેઓ લોકસાહિત્યકાર પણ હતા. અમને ચિત્રની સાથે અમારા પાયાનું ઘડતર પણ તેમણે કર્યું છે. એક સંસ્મરણ કહીએ તો બહાર ચિત્ર બનાવવા જતા હતા તો ત્યાં એક બોરડી હતી, તો દાદા એમ કહેતા ચાલો બોર તોડીએ, તો બધા બોર તોડવા જતા રહેતા હતા. દાદાને આટલા વર્ષો બાદ પણ તેમના ઘર સાથે અમારે આત્મીયતાનો સંબંધ છે."

સાહિત્યકાર ખોડીદાસભાઈ પરમાર
ખોડીદાસભાઈએ પોતાના ગુરુને એવોર્ડ આપવા કહેલું

ખોડીદાસ ભાઈના શિષ્ય અંજનીબેન મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, "આમ તો ગુરુજીને અનેક ઉપાધિ મળેલી છે. એક કિસ્સો કહું તો ઉજ્જૈનમાં ઘણા એમણે એવોર્ડ મળતા ત્યારે તેમને એવોર્ડ જતા કર્યા કારણ કે મારા શિષ્ય અને અન્ય કલાકારોને તેનો લાભ મળે. આવા કોઈ ઓછા લોકો હોઈ જે પોતાનું જતું કરે. તેમને ગૌરવ પુરસ્કાર મળ્યો ત્યારે એમને કહ્યું "ખુબ સરસ વાત છે પણ મારા પહેલા મારા ગુરુજી સોમાલાલ શાહને પુરસ્કાર મળવો જોઈએ" આમ સાદગી ભર્યું અને સાત્વિક જીવન અમારા માટે પ્રેરણાદાયી છે."

ખોડીદાસભાઈ પરમાર
"એમના ચિત્રો લોક શૈલીના ચિત્રો હતા. લોકો સાથે જોડાયેલી શૈલી, લોકોના રીતરિવાજો, લગ્ન ગીત અને તહેવારો તે બધા ચિત્રો બનાવતા હતા. તેમના ચિત્રોની શૈલી સરળ હતી. તેમના ભાભુ ભરતકામ કરતા ત્યારે તેઓને શીખ મળેલી અને તેમના ચિત્ર બનાવતા હતા. એમની શૈલી નાનું બાળક કરી શકે અને મોટો વ્યક્તિ પણ કરી શકે. તેમના ચિત્રમાં કલર ચટાકેદાર જોવા મળતા હતા." - અંજનીબેન મહેતા, ખોડીદાસભાઈના શિષ્ય

ઘરશાળામાં નિઃશુલ્ક વર્ગ ચલાવતા

ભાવનગર શહેરમાં આવેલી ઘરશાળા સંસ્થામાં ખોડીદાસભાઈ દ્વારા નિશુલ્ક વર્ગ ચલાવવામાં આવતા હતા. આ વર્ગમાંથી નીકળેલા કલાકાર અને નિવૃત શિક્ષક પ્રદીપભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, "ઘરશાળામાં કલા વર્ગ ચલાવતા ત્યારે તેઓ ફટાફટ ચિત્ર માટે બ્રશ પેન્સિલ ચલાવતા તેથી હું કહેતો ગુરુજી આમ તો ચિત્ર બગડે તો ત્યારે તેઓ કહેતા બગડે તો તમારું બગડે. આમ રમુજી સ્વભાવના હતા. ભાવનગરમાં હું નહિ પણ ઘણા લોકો કલાકાર ના હોત જો ઘરશાળામાં વિનામૂલ્ય વર્ગો ચલાવતા ના હોત તો અને અનેક કલાકારો આજે તૈયાર થયેલા છે. ખાસ કરીને કૃષ્ણ જન્મના અને ગણેશ સ્થાપનના ચિત્રો બનાવતા હતા."

ખોડીદાસભાઈ પરમાર એકમાત્ર કલાકાર નહોતા તેવો સાહિત્યકાર પણ હતા. ત્યારે તેમના દીકરા અમુલ ભાઈના પત્ની રાજેશ્રીબેન એક ગાયક કલાકાર છે. રાજેશ્રીબેને જણાવ્યું હતું કે, "આમ તો ઘણા સમયથી લોકસંગીતના પ્રોગ્રામ આપું છું. મારા સસરા ખોડીદાસભાઇ પણ સસરા કહેવાના પણ અમને પિતાનો પ્રેમ આપ્યો છે."

સાહિત્યકાર ખોડીદાસભાઈ પરમારનો પરિવાર
વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, "અમદાવાદથી લગ્ન કરીને આવી ત્યારે મારી સ્ટાઇલ લગ્ન ગીતો, દુહા, છંદ ગાવાની અમદાવાદના ઢાળમાં હતી. મારા પિતા એટલે સસરા પૂજ્ય ખોડીદાસભાઇ પાસેથી શીખવા મળ્યું. અવારનવાર મારા પ્રોગ્રામમાં જઈ મારો ઓડિયો સંભળાવતી ત્યારે ભૂલો કાઢતા નહીં પણ એમ કહેતા ' આને આમ નહીં પણ આમ ગવાય, તે સરસ ગાયું છે'. મારે જોડે ઉગમણે દેશ એ મારું લગ્ન ગીત છે, જોગનીયામાં બેઠા બેનીબા, કંકુ સાથે કંકોત્રી જેવા ગીતો અમદાવાદના ઢાળમાં ગાતી ત્યારે તેઓ મને બેસાડી સમજાવી અને કયા ઢાળમાં ગવાય તે બધું તેમને શીખવ્યું છે. ઘણા બધા એમના સંસ્મરણો છે મારી સફળતામાં ખોડીદાસભાઇનો ખૂબ ફાળો છે."

